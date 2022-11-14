أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة.. أمير قطر يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022

زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مركز قيادة بطولة كأس العالم قطر 2022 الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض في منطقة القصار، وذلك قبل أيام من انطلاق الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض عربية.

واطلع أمير قطر خلال الزيارة على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة.

سمو الأمير المفدى يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض في منطقة القصار. https://t.co/fPv5cEetuw pic.twitter.com/rxHqvYW4on — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 14, 2022

والتقى أمير دولة قطر خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلعب منتخب قطر ضد الإكوادور الأحد المقبل في ملعب البيت في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 والتي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، المصادف لليوم الوطني لدولة قطر.

وأكملت قطر استعداداتها باكتمال المشاريع الرئيسية التي تم التخطيط لها منذ الإعلان عن منحها شرف استضافة المونديال، ووضعت الجهات المنظمة اللمسات الأخيرة على مختلف الوجهات التي ستستضيف المنتخبات المشاركة والمشجعين.

وتتوقع الحكومة القطرية أن تشهد هذه البطولة توافد أكثر من مليون مشجع إلى قطر، ستكون في انتظارهم تجربة مميزة وثرية تجمع بين إثارة مباريات كرة القدم، والغوص في استكشاف الثقافة المحلية.