فرض عالم المال والأعمال نفسه على كرة القدم، وباتت أسعار اللاعبين وقيمة الأندية والمنتخبات واحدة من المعايير التي يفتخر بها فريق على حساب آخر.

وتجاوز منتخبان، من بين المتأهلين إلى كأس العالم 2022 في قطر، حاجز المليار اليورو كقيمة تسويقية للاعبيه، وكانت المنتخبات العشرة الأوائل مقسمة بين قارتي أوروبا (7) وأميركا الجنوبية (3).

وفي هذه السطور نلقي نظرة على هذه المنتخبات، وفق أرقام وبيانات موقع "ترانسفيرماركت" (transfermarkt)، المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

يوجد منتخب "السيليستي" المتوج بكأس العالم مرتين (1930 و1950) في هذه القائمة بفضل لاعبيه المنتشرين في القارة العجوز.

تبلغ القيمة السوقية لمنتخب أوروغواي 395.40 مليون يورو، أكثر من نصفها جاءت من 3 لاعبين فقط، ينشطون في الدوريين الإسباني والإنجليزي.

ويتصدر فيديريكو فالفيردي (نجم ريال مدريد) قائمة اللاعبين الأغلى بـ 80 مليون يورو، يليه مواطنه داروين نونيز (مهاجم ليفربول) بـ 70 مليونا، ثم رونالد أراوخو (مدافع برشلونة) الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليونا.

التصق لقب "بطل العالم غير المتوج" بمنتخب هولندا، على اعتبار أنه وصل إلى نهائي المونديال 3 مرات (1974 و1978 و2010) ولكنه لم يحقق اللقب إطلاقا.

وتعود "الطواحين" إلى كأس العالم 2022، بعد توقفها عن الدوران في مونديال روسيا 2018، وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب هولندا 472.75 مليون يورو.

يأتي ماتياس دي ليخت (مدافع بايرن ميونخ) على رأس القائمة بـ 70 مليون يورو، يليه زميله السابق (في أياكس) فرينكي دي يونغ، (متوسط ميدان برشلونة الحالي) بقيمة 60 مليونا، ثم فيرجل فان دايك (قائد خط دفاع ليفربول) بـ 55 مليونا.

ينتظر العالم المستوى الذي سيظهر عليه المنتخب البلجيكي في كأس العالم، كيف لا وهو يضم تشكيلة مميزة من اللاعبين في مختلف الخطوط.

يصل مجموع القيمة السوقية، لأبناء المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، إلى حوالي 554 مليون يورو، أبرزهم كيفين دي بروين (نجم مانشستر سيتي) بـ 85 مليونا.

اللافت أن ثاني أغلى لاعب في تشكيلة منتخب "الشياطين الحمر" هو تيبو كورتوا (حارس مرمى ريال مدريد وأفضل حارس في العالم لعام 2022) ووصلت قيمته السوقية إلى 60 مليون يورو، ثم يوري تيليمانس (لاعب ليستر سيتي) بقيمة 45 مليونا.

ستكون الأنظار شاخصة على منتخب الأرجنتين ترقبا لما سيقدمه رفاق القائد ليونيل ميسي الذي أكد مؤخرا أن مونديال قطر سيكون الأخير له مع منتخب بلاده.

منتخب "التانغو" -الذي تصل قيمته السوقية إلى 608 ملايين يورو- يُعتبر واحدا من أقوى المرشحين لرفع اللقب، وهو أمر لو تحقق سيضيف نجمة ثالثة إلى القميص بعد مونديالي 1978 و1986.

اللافت أن ميسي يأتي في المركز الثالث بين لاعبي "التانغو" إلى جانب مواطنه ليساندرو مارتينيز (مدافع مانشستر يونايتد) وقيمة كل منهما 50 مليون يورو.

ويأتي على رأس القائمة لاوتارو مارتينيز (مهاجم إنتر ميلان) بقيمة 75 مليون يورو، يليه كريستيان روميرو (مدافع توتنهام) بـ 55 مليونا.

يصل منتخب ألمانيا إلى مونديال قطر، ونصب عينيه أهداف عدة، أقلها محو الصورة الباهتة التي أدى بها في مونديال روسيا 2018، عقب خروجه من الدور الأول.

ويملك "المانشافت" المتوج بكأس العالم 4 مرات (1954 و1974 و1990 و2014) مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق هذه المهمة، وتبلغ قيمتهم السوقية حوالي 746 مليون يورو:

جوشوا كيميتش (متوسط ميدان بايرن ميونخ) وزميله الشاب جمال موسيالا، وهما الأغلى بين زملائهما بقيمة 85 مليون يورو، يليهما كاي هافيرتز (لاعب تشلسي) بـ 70 مليونا.

يتكون قوام منتخب إسبانيا من أسماء تجمع بين عنصري الخبرة والشباب، وهي خيارات المدرب لويس إنريكي الذي يتعرض بسببها لانتقادات من الصحافة المحلية.

وخفت بريق هذا المنتخب عالميا بعد مونديال 2010، وأوروبيا بعد يورو 2012، لذا ستكون مهمة إنريكي نفض الغبار عن منتخب "الماتادور" -البالغ قيمة لاعبيه السوقية 805 ملايين يورو- لا تخلو من التحديات.

وفي القائمة نجما برشلونة الشباب في قائمة الأغلى، وهما بيدري وغافي بواقع 90 مليون يورو للأول و70 مليونا للثاني، يتوسطهما رودري (نجم مانشستر سيتي) بقيمة 80 مليونا.

لم يقلّل عدم تتويج منتخب البرتغال بكأس العالم، في الماضي، من القيمة السوقية للفريق التي وصلت إلى 882 مليون يورو، وضعته في المركز الرابع عالميا.

أفضل إنجازات البرتغال كانت تحقيق المركزين الثالث في مونديال 1966، والرابع في مونديال 2006، ويُمكن القول إن الترقب والانتظار حال عشاق "برازيل أوروبا" لما سيحدث في قطر.

ويعتلي برونو فيرنانديز (متوسط ميدان مانشستر يونايتد) عرش اللاعبين البرتغاليين الأغلى بقبمة 85 مليون يورو، ومن بعده مواطناه (في الجار مانشستر سيتي) بيرناردو سيلفا بـ 80 مليون يورو، وروبن دياز بـ 75 مليونا.

في المقابل، يأتي في مركز متأخر جدا كريستيانو رونالدو (37 عاما) أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إذ إن قيمته السوقية انخفضت إلى 20 مليون يورو فقط.

يواجه منتخب فرنسا تحديا من نوع جديد، يُضاف إلى مهمة الحفاظ على لقب مونديال 2018، وهو كسر قاعدة خروج المنتخب المتوج من النسخة السابقة من الدور الأول.

فمنذ مونديال 2010، يغادر أبطال العالم المونديال من دور المجموعات (إيطاليا 2010)، إسبانيا (2014)، ألمانيا (2018)، وهو أمر يسعى "الديوك" إلى تجنبه، خاصة وأنهم أصحاب تجربة سابقة في ذلك، وبالتحديد في كوريا الجنوبية واليابان 2002.

ويتسلح منتخب فرنسا بلاعبين من العيار الثقيل، تبلغ قيمتهم السوقية 886 مليون يورو.

ويضم المنتخب الفرنسي اللاعب الأغلى قيمة سوقية ضمن المشاركين بالمونديال، وهو "الديك" كيليان مبابي (نجم سان جيرمان) بـ 160 مليون يورو.

وبفارق يصل إلى النصف، يوجد في المركز الثاني كريستوفر نكونكو (مهاجم لايبزيغ) وهي نفس قيمة أوريلين تشاواميني (متوسط ميدان ريال).

يهيمن منتخب البرازيل على أهم أرقام كأس العالم، فهو الوحيد الذي شارك في جميع البطولات منذ بدايتها عام 1930، كما أنه الأكثر تتويجا برصيد 5 كؤوس (1958 و1962 و1970 و1994 و2002).

ويُعد منتخب "السامبا" أحد فريقين تجاوزت قيمة لاعبيهما حاجز المليار يورو، وبالتحديد 1.09 مليار.

ويتواجد فينيسيوس جونيور (لاعب ريال مدريد الشاب) في القمة، بقيمة 120 مليون يورو، يليه نيمار دا سيلفا وأنتوني (لاعبا سان جيرمان ومانشستر يونايتد) بـ 75 مليونا.

يمكن القول إن منتخب إنجلترا استفاد من القيمة السوقية المرتفعة جدا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووجود غالبية لاعبيه فيه، ليكون أغلى فريق في كأس العالم بواقع 1.36 مليار يورو.

ورغم ذلك لا يملك منتخب "الأسود الثلاثة" إلا لقبا يتيما في كأس العالم (عام 1966) وفشلت الأجيال المتعاقبة في إضافة كأس جديدة، سواء في المونديال أو اليورو.

ويُوجد 3 لاعبين في تشكيلة منتخب إنجلترا تصل قيمتهم السوقية إلى 90 مليون يورو، وهم هاري كين (توتنهام) وجودي بيلنغهام (بوروسيا دورتموند) وفيل فودين (مانشستر سيتي).

ويأتي بعدهم ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وديكلان راي (ويست هام يونايتد) وقيمة كل منهما 80 مليون يورو.