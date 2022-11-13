رياض البوعزيزي للجزيرة نت: الكرة التونسية تحتاج لإصلاح شامل وأنتظر مفاجأة عربية بالمونديال

الدوحة- يرى قائد منتخب تونس السابق رياض البوعزيزي وصاحب المشاركات الثلاث في نهائيات كأس العالم أن الكرة التونسية تحتاج إلى إعادة تقييم، مؤكدًا ضرورة وضع الخلافات والسجالات الحالية جانبًا، والتركيز على كأس العالم 2022 في قطر.

ورشّح البوعزيزي في حوار مع الجزيرة نت منتخب المغرب في المرتبة الأولى منتخبًا عربيًا قادرًا على خطف بطاقة الترشح، ثم منتخبي قطر وتونس، متوقعًا مفاجأة من أحد المنتخبات العربية في كأس العالم.

وأشاد النجم التونسي السابق بجاهزية دولة قطر لاستضافة المونديال، موضحًا أن ما شاهده في الدوحة هو أقرب إلى الخيال، داعيًا إلى ضرورة مساندة قطر من أجل إنجاح هذا المونديال، والوقوف سدًا منيعًا أمام كل حملات التشكيك.

وعدّ البوعزيزي أن منتخبات البرازيل وفرنسا والأرجنتين هي المرشحة البارزة للتتويج بكأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أنه من عشاق منتخب البرازيل، نظرًا للمهارات العالية لأغلب لاعبيه، وانضباطهم التكتيكي في الفترة الأخيرة.