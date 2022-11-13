تمكّن المسافات المتقاربة بين الملاعب المونديالية في قطر الجماهير من حضور أكثر من مباراة في يوم واحد نظرا لوجود شبكة من المواصلات العامة تخدم كل الملاعب وتسهل الانتقال بينها.

ومن أهم تلك الوسائل مترو الدوحة الذي يربط 6 ملاعب بشكل مباشر بينما يربط الملعبين الآخرين بشكل جزئي، فضلا عن أكثر من 3 آلاف حافلة بمسارات مختلفة تخدم جميع الملاعب ومناطق تجمّع الجماهير.

وتستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخلال البطولة، يمكن للمشجعين التخطيط لرحلاتهم باستخدام تطبيق "هيا" الذي يزوّد الجماهير بتحديثات السفر في الوقت الفعلي، والجداول الزمنية، ومواقع مراكز النقل، كما أنه سيشكل بوابتهم إلى النقل المجاني خلال البطولة.

وبخصوص حاملي تذاكر مباريات اليوم نفسه خلال دور المجموعات بالبطولة، تتوفر لهم خدمة حافلات النقل السريع المجانية من ملعب إلى آخر، وذلك بشكل مباشر من دون الحاجة إلى التوجه إلى وسط الدوحة.

جولة بطائرة "درون" تعرفنا بعميد الملاعب القطرية إستاد خليفة الدولي pic.twitter.com/Kp3F9feMPX — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 19, 2022

الوصول إلى ملعب خليفة الدولي

الخط الذهبي لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب خليفة الدولي، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الذهبي من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ5 محطات ستصل إلى وجهتك المحددة، فالملعب على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام من محطة المدينة الرياضية.

يقع ملعب خليفة الدولي على بعد 11 كيلومترا غرب وسط مدينة الدوحة، وقد جُدّد بالكامل عام 2017 وأعيد افتتاحه ليكون أول ملعب مونديالي جاهز للبطولة بسعة 40 ألف متفرج، وسيستضيف 8 مباريات في دور المجموعات والدور ثمن النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث في المونديال.

الوصول إلى ملعب لوسيل

الخط الأحمر لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب لوسيل، وإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الأحمر من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ8 محطات ستصل إلى وجهتك المحددة، فالملعب على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام من محطة لوسيل.

ويستضيف ملعب لوسيل 10 مباريات من بينها المباراة النهائية لكأس العالم، يقع على بعد 20 كيلومترا شمال وسط مدينة الدوحة.

واستوحي تصميمه من تداخل الضوء والظل الذي يتميز به الفنار العربي التقليدي أو الفانوس، بينما يعكس هيكل الملعب وواجهته النقوش ذات التفاصيل الدقيقة التي تحملها أوعية الطعام والأواني التقليدية، وغيرها من القطع الفنية التي انتشرت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال فترة النهضة، ويتسع الملعب لـ80 ألف متفرج.

الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية

الخط الأخضر لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب المدينة التعليمية، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الأخضر من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ7 محطات ستصل إلى وجهتك المحددة داخل المدينة التعليمية، فالملعب على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام من محطة لوسيل.

يعرف ملعب المدينة التعليمية باسم "جوهرة الصحراء"، ويقع على مسافة 13 كيلومترا من مركز مدينة الدوحة، في قلب مؤسسة قطر، وافتتح عام 2020.

وتبلغ سعة الملعب 40 ألف مشجع، وسيستضيف 8 مباريات في مونديال قطر، من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي.

🏟️يعد استاد أحمد بن علي أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 أعجوبة من صنع الإنسان مستوحاة من الطبيعة تقرير | إسراء الزعبي pic.twitter.com/kx4EIW4mWs — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 4, 2022

الوصول إلى ملعب أحمد بن علي

الخط الأخضر لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب أحمد بن علي، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الأخضر من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ8 محطات ستصل إلى وجهتك المحددة، فالملعب على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام من محطة الرفاع.

يقع ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان على بعد ٢٠ كيلومترا غرب وسط مدينة الدوحة، بجوار قطر مول، أحد أكبر المجمعات التجارية بقطر.

ويتميز ملعب أحمد بن علي الذي يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع بواجهة خارجية تضم رموزا وأشكالا تعكس جوانب الحياة والثقافة القطرية، مثل الترابط الأُسري، وجمال الحياة الصحراوية، والنباتات والحيوانات المحلية، والتجارة المحلية والدولية، ويرمز إلى القوة والتكاتف والوحدة التي تميّز أهل قطر، ليعدّ الملعب أيقونة تاريخية وثقافية في قطر.

ويحتضن ملعب أحمد بن علي 7 مباريات في المونديال، من دور المجموعات حتى الدور ثمن النهائي.

الوصول إلى ملعب 974

الخط الذهبي لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب 974، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الذهبي من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بمحطتين ستصل إلى وجهتك المحددة، فالملعب على بعد دقائق معدودة سيرا على الأقدام من محطة مترو رأس أبو عبود.

يبعد الملعب نحو 10 كيلومترات من مركز مدينة الدوحة، وهو أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل، حيث اسُتخدمت في إنشائه 974 حاوية شحن بحري، مع وحدات أخرى قابلة للتفكيك.

وتبلغ سعته 40 ألف متفرج، ويستضيف 7 مباريات خلال دور المجموعات إلى ثمن النهائي، وسيُفكك بالكامل بعد انتهاء فعاليات البطولة، وستُعاد الحاويات إلى الميناء من جديد.

الوصول إلى ملعب البيت

الخط الأحمر لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب البيت، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الأحمر من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ8 محطات تصل إلى محطة لوسيل ومنها تستقل الحافلات إلى ملعب البيت، فالملعب على بعد 20 دقيقة بالحافلات من محطة لوسيل.

يقع ملعب البيت بمحاذاة طريق الخور الساحلي على بعد 35 كيلومترا شمال وسط مدينة الدوحة، ويتسع لنحو 60 ألف متفرج، وهو ثاني أكبر ملاعب المونديال، وسيستضيف 9 مباريات أهمها مباراة افتتاح المونديال بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري.

ويحاكي الملعب في تصميمه بيت الشعر العربي أو الخيمة العربية التي تُعدّ جزءًا من التراث العربي.

الوصول إلى ملعب الجنوب

الخط الأحمر لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب الجنوب، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الأحمر من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ7 محطات ستصل إلى محطة الوكرة، فالملعب على بعد 10 دقائق بالحافلات.

يقع ملعب الجنوب في مدينة الوكرة، على مسافة 22 كيلومترا من مركز مدينة الدوحة، واستوحي تصميمه من أشرعة المراكب التقليدية.

وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستضيف 7 مباريات في كأس العالم، من دور المجموعات حتى الدور ثمن النهائي.

استاد الثمامة من التصميم إلى الواقع😍#قطر2022 🏆 pic.twitter.com/jH1fJOnh09 — Road to 2022 (@roadto2022) November 6, 2021

الوصول إلى ملعب الثمامة

الخط الأحمر لمترو الدوحة طريقك إلى ملعب الثمامة، فإذا كنت تستقل أحد الخطين الآخرين فعليك التبديل للخط الأحمر من محطة مشيرب الرئيسية في قلب الدوحة، وبعد مرورك بـ4 محطات ستصل إلى محطة المنطقة الحرة، فالملعب على بعد 10 دقائق بالحافلات من المحطة.

يقع ملعب الثمامة على بعد 12 كيلومترا جنوب وسط مدينة الدوحة، ويتسع لـ40 ألف مشجع، ويحتفي تصميمه بالثقافة القطرية والعربية، ويحاكي شكل "القحفية" وهي القبعة التي يرتديها الرجال في البلدان العربية، وسيستضيف 8 مباريات في المونديال من دور المجموعات إلى ربع النهائي.