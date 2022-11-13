مونديال قطر.. استبعاد السعودي المولد بسبب قضية منشطات والعابد بدلا منه

استُبعد المهاجم السعودي فهد المولد عن تشكيلة بلاده المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم "كإجراء احترازي" بسبب قضية منشطات، واستدعى المدرب الفرنسي هيرفي رينار اللاعب نواف العابد بدلًا منه، حسب ما أعلن حساب المنتخب السعودي على موقع تويتر اليوم الأحد.

وقال المنتخب في بيان إنه "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك، وكإجراء احترازي قرّر رينار استبعاد اللاعب، واستدعاء العابد لاعب الشباب البالغ 32 عامًا".

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قد أصدرت قرارًا يتضمّن إيقاف لاعب نادي الشباب المولد لمدة 18 شهرًا، بداية من 28 مارس/آذار الماضي، بعد ثبوت تناوله مادة (فوروسيميد) المحظورة في 21 فبراير/شباط الماضي.

وبعد ذلك اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها -حسب تقارير صحفية- والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل أن تستأنف وادا هذا التخفيض أمام محكمة التحكيم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها إيقاف المولد بداعي المنشطات، بل سبق أن أُدين في قضية مماثلة في عام 2019، حيث تقرر إيقافه لمدة سنة كاملة.

وبدأ المولد (28 عامًا) مشواره مع الاتحاد في 2011، وحقّق معه لقبي كأس الملك 2013 وكأس ولي العهد 2017، علمًا أنه انتقل لنادي الشباب السعودي، وشارك في مونديال روسيا 2018 مع منتخب "الصقور الخضر".

أما على الصعيد الدولي، فقد ظهر مع المنتخب السعودي في 68 مباراة سجّل من خلالها 17 هدفًا، وأبرز أهدافه الدولية كانت بشباك منتخب اليابان عندما حسم التأهل للأخضر السعودي إلى مونديال روسيا 2018.

وغرّد نجم المنتخب السعودي سامي الجابر "نواف العابد واحد من أكبر المواهب اللي مرت على الكرة السعودية، شاء القدر أن لا نستمتع به في مونديال 2018 بسبب الإصابة، وسعيدين بعودته لتشكيلة مونديال".