مونديال قطر قد يكون الأخير له.. نيمار يصل إلى كأس العالم في أفضل جاهزية

كشف النجم البرازيلي نيمار -لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي- عن أنه يخوض بطولة كأس العالم في قطر كأنها الأخيرة في مسيرته، مضيفا أن التتويج باللقب سيكون هدفه الأبرز.

وقال نيمار "علينا خوض كل مباراة في المونديال كما لو أنها الأخيرة لنا، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث في اليوم التالي، لا يمكنني من الآن القول إنني سأضمن المشاركة مرة أخرى في كأس العالم، بصراحة لا أعرف".

وفي سن الـ30، سيخوض نيمار المونديال الثالث في مشواره الكروي بعد نسخة 2014 التي استضافتها البرازيل، و2018 التي احتضنتها روسيا، لكنه لم يستطع قيادة "السامبا" لأكثر من نصف نهائي المونديال البرازيلي وربع نهائي المونديال الروسي.

وأكد نيمار -في تصريحاته لصحيفة "غلوبو"- أنه يطمح فقط للتتويج بكأس العالم، لكنه لم يبد موقفه من رهان تحطيم رقم الجوهرة السوداء "بيليه" في عدد الأهداف مع منتخب البرازيل، مضيفا أن "بيليه هو كرة القدم، بيليه هو طبعا كل شيء لبلدنا، أكن له كل الاحترام والإعجاب".

وحسب أرقام الفيفا، فإن نيمار على بُعد 3 أهداف فقط ليكسر إنجاز الأسطورة بيليه ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب "السامبا".

ويملك بيليه الرقم القياسي في عدد الأهداف مع البرازيل بـ77 هدفا وهو إنجاز ظل صامدا منذ اعتزاله عام 1971.

دوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان

وتقول صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هدف نيمار -الذي يستعد للمشاركة مع سان جيرمان غدا الأحد أمام نادي أوكسير ضمن الدوري الفرنسي، وذلك قبيل الانضمام لتحضيرات البرازيل لمونديال قطر- بعد المونديال هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وهو لقب يبحث عنه نيمار منذ انتقاله للفريق الباريسي عام 2017، بعد أن كان أحرزه مع برشلونة عام 2015.

وفي حال قاد بلاده للفوز باللقب أو الوصول إلى أدوار متقدمة وظفر مع فريقه الباريسي بلقب "ذات الأذنين"، فسيقربه هذا أكثر من التتويج بأول كرة ذهبية، وهي الجائزة التي لم يحصل عليها سابقا في مسيرته.

ولكن نيمار -خلال مقابلته مع الصحيفة البرازيلية- ذهب إلى أكثر من الألقاب والجوائز الفردية، وأكد "أحب أن ألعب كرة القدم، أحب أن أفوز وأكون أفضل لأساعد زملائي في الفريق، آمل أن يحفر اسمي في تاريخ كرة القدم".

وعاد النجم البرازيلي إلى أدائه خلال الموسم الحالي مع الفريق الباريسي، قائلا "بدأت الموسم بشكل جيد، لكن كل المواسم التي أمضيتها مع سان جيرمان كانت جيدة، إذا أخذنا بعين الاعتبار الأرقام، الفارق الوحيد هو أنني تعرضت لإصابات خطيرة في المواسم القليلة الماضية وتغيبت لفترة طويلة؛ وهو أمر يشعرني بالحزن".

ومنذ انتقاله إلى الفريق الفرنسي موسم 2017-2018، خاض نيمار 163 مباراة وسجل 115 هدفا في كل المسابقات.