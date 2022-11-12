تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

اختار مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة من 26 لاعبا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن سكالوني تشكيلته عبر شريط فيديو نشره الاتحاد الأرجنتيني للعبة في حسابه على تويتر، ولم تتضمن التشكيلة أي مفاجآت، وضمت باولو ديبالا مهاجم روما، والذي كانت الشكوك تحوم حول مشاركته بعد إصابته مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين سيغيب جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فياريال الإسباني بسبب الإصابة.

وتعتبر الأرجنتين حاملة اللقب مرتين (1978 و1986) من المرشحين البارزين لإحراز اللقب، وتصل إلى المونديال وهي لم تخسر في آخر 35 مباراة دولية.

وفي ما يلي قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، جيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت).

الدفاع: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، خوان فويث (فياريال الإسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، غونزالو مونتييل وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس الإسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)

الوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (برايتون الإنجليزي)، إنزو فرنانديز (بنفيكا)، إيسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، غيدو رودريغيز (ريال بيتيس)، أليخاندرو "بابو" غوميز (إشبيلية)

الهجوم: لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا (إنتر الإيطالي)، أنخيل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي)، باولو ديبالا (روما الإيطالي)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

جدول مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022

يخوض منتخب الأرجنتين الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بولندا والسعودية والمكسيك، وسيكون جدول مبارياته كالتالي:

22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: الأرجنتين – السعودية في ملعب لوسيل.

26 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين – المكسيك في ملعب لوسيل.

30 نوفمبر/تشرين الثاني: الأرجنتين – بولندا في ملعب 974.