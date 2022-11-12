تشكيلة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

استدعى لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي (20 عاما)، واستبعد مدافع باريس سان جيرمان المخضرم سيرخيو راموس (36 عاما) ضمن قائمة نهائية من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وخاض فاتي -البالغ من العمر 20 عاما- مباراته الدولية الأولى عام 2020، وفي مباراته الثانية أصبح أصغر من يسجل لإسبانيا في التاريخ، وكسر بذلك الرقم القياسي الصامد منذ عام 1925 المسجل باسم خوان إراثكوين.

لكن المهاجم الذي خضع لـ4 جراحات بعد إصابته في ركبته اليسرى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يقاتل من أجل العودة لسابق مستواه.

وغاب عن القائمة ديفيد دي خيا (حارس مانشستر يونايتد) وتياغو ألكانتارا (متوسط ميدان ليفربول) الذي تضاءل دوره مع صعود نجوم برشلونة الشبان بيدري (19 عاما) وغافي الذي احتفل بعيد ميلاده الـ18 في الخامس من أغسطس/آب الماضي، وسيصبح أصغر لاعب إسباني يشارك في كأس العالم، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله سيسك فابريغاس عام 2006 (19 عاما وشهرا واحدا).

وضمت القائمة لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس، وهو اللاعب الوحيد في التشكيلة من بين الفائزين بلقب مونديال 2010.

وجاءت قائمة إسبانيا في مونديال قطر على النحو التالي:

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيز (برايتون آند هوف ألبيون)، ديفيد رايا (برينتفورد).

المدافعون: سيزار أزبليكويتا (تشلسي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، إيريك غارسيا (برشلونة)، هوغو جيامون (فالنسيا)، باو توريس (فياريال)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، جوردي ألبا (برشلونة)، خوسيه غايا (فالنسيا).

لاعبو الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، غافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: فيران توريس (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، داني أولمو (لايبزيغ)، أنسو فاتي (برشلونة).

مباريات إسبانيا في كأس العالم 2022

وقعت كتيبة المدرب لويس إنريكي في المجموعة الخامسة بمونديال قطر، إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإسباني مباراته الأولى أمام كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب الثمامة، قبل أن يضرب موعدا ناريا مع ألمانيا في المباراة الثانية على ملعب البيت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويختتم "الماتادور" مباريات دور المجموعات بمواجهة اليابان في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب خليفة الدولي.