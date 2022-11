مفاجآت في الاختيارات وصدمات في التشكيلات.. قوائم منتخبات مونديال قطر 2022

أعلنت معظم المنتخبات، المشاركة في النسخة الـ 22 من كأس العالم 2022 لكرة القدم، القوائم النهائية للاعبيها.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، على 8 ملاعب.

وكان منتخب اليابان أول من أعلن القائمة النهائية، ثم تبعه منتخبات أخرى، مع بقاء 14 منتخبا ما زالت قوائمها الرسمية غير معلنة.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، آخر موعد لتسليم القوائم النهائية ولن يكون بوسع المدربين بعد هذا اليوم استبدال أي لاعب مدرج بالقائمة، إلا في حالة حدوث إصابة خطرة أو مرض، ويكون ذلك قبل المباراة الأولى للمنتخب في المنافسة بـ 24 ساعة كاملة.

ونسلط الضوء على جميع القوائم المعلنة والمتوقعة، قبل انطلاق المونديال، وسيتم تحديث القوائم النهائية تباعا:

المجموعة الأولى

قطر (قائمة نهائية)

يشارك منتخب قطر للمرة الأولى في بطولات كأس العالم، ويأمل تحقيق نتائج جيدة في البطولة التي تقام على أرضه وبين جمهوره.

حراس المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة)

خط الدفاع: بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل ومصعب خضر وعبد الكريم حسن وطارق سلمان (السد) وبسام الراوي وإسماعيل محمد (الدحيل) وهمام أحمد (الغرافة) وجاسم جابر (العربي).

خط الوسط: علي أسد ومحمد وعد وسالم الهاجري ومصطفى طارق وكريم بوضياف (السد) وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم ونايف الحضرمي (الريان)

خط الهجوم: حسن الهيدوس وأكرم عفيف (السد) وأحمد علاء (الغرافة) والمعزعلي ومحمد مونتاري (الدحيل) وخالد منير (الوكرة).

السنغال (قائمة نهائية)

📋✅ 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 26 𝙡𝙞𝙤𝙣𝙨 retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde 2022. #FIFAWorldCup | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/EbwBPlpI7i — FSF (@Fsfofficielle) November 11, 2022

حراس المرمى: سيني ديانغ (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) ألفريد غوميز (ستاد رين الفرنسي) إدوار مندي (تشلسي الإنجليزي).

الدفاع: فودي بالو-توري (ميلان الإيطالي) بابي أبو سيسي (أولمبياكوس اليوناني) عبدو ديالو (لايبزيغ الألماني) إسماعيل ياكوبس (موناكو الفرنسي) كاليدو كوليبالي (تشلسي الإنجليزي) فورموس مندي (إميان الفرنسي) يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني).

الوسط: بات إسماعيل سيس (رايو فايكانو الإسباني) كريبان دياتا (موناكو الفرنسي) إدريسا غاناغاي (إيفرتون الإنجليزي) بابي جي (أولمبيك مرسيليا الفرنسي) شيخو كوياتي (نوتنغهام فورست الإنجليزي) مامادو لوم (ريدينغ الإنجليزي) نامباليس مندي (ليستر سيتي الإنجليزي) مصطفى نامي (بافوس القبرصي) بابي ماتار سار (توتنهام هوتسبير الإنجليزي).

الهجوم: بولاي ديا (سالرنيتانا الإيطالي) فمارا ديديو (ألانياسبور التركي) بامبا ديانغ (أولمبيك مرسيليا الفرنسي) نيكولا جاكسون (فياريال الإسباني) ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني) إليمان نداي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي).

هولندا (قائمة نهائية)

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينورد)، أندريس نوبرت (هيرنفين)، ريمكو باسفير (أياكس).

الدفاع: نايثن آكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دالي بليند (أياكس)، فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)، دنزل دامفريس وستيفان دي فري (إنتر الإيطالي)، ماتيس دي ليخت (بايرن ميونخ الألماني)، يوريين تيمبر (أياكس)، تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وييريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني).

الوسط: ستيفن بيرخهوس وديفي كلاسن وكينيث تايلور (أياكس)، فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)، تون كوبماينرس ومارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)، وتشافي سيمونز (أيندهوفن).

الهجوم: ستيفن بيرخفين (أياكس)، ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني)، فنسنت يانسن (أنتويرب البلجيكي)، نوا لانغ (بروج البلجيكي)، كودي خاكبو (أيندهوفن)، لوك دي يونغ (أيندهوفن)، وفاوت فيخهورست (بشيكتاش التركي).

الإكوادور (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جرمان الفرنسي)، استيبان ألفارادو (هيريديانو)، باتريك سيكيرا (لوغو الإسباني).

الدفاع: كيشر فولر (هيريديانو)، أوسكار دوارتي (الوحدة السعودي)، خوان بابلو فارغاس (ميليوناريوس الكولومبي)، كندال واتسون (سابريسا)، براين أوفييدو (ريال سولت لايك الأميركي)، فرانسيسكو كالفو (قونيا سبور التركي)، رونالد ماتاريتا (سينسيناتي الأميركي)، دانيال تشاكون (كولورادو رابيدز الأميركي).

الوسط: سيلسو بورخيس (ألاخوالينسي)، يلتسين تيخيدا (هيريديانو)، براين رويس (ألاخوالينسي)، أنتوني هرنانديز (بونتاريناس)، براندون أغيليرا (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، جويسون بينيت (سندرلاند الإنجليزي)، يوستين سالاس (سابريسا)، رون ولسون (غريسيا)، دوغلاس لوبيس (هيريديانيو)، ألفارو سامورا (سابريسا)، خيرسون توريس (هيريديانو).

الهجوم: جويل كامبل (ليون المكسيكي)، يوهان فينيغاس (ألاخوالينسي)، أنتوني كونتريراس (هيريديانو)

المجموعة الثانية:

إنجلترا (قائمة نهائية)

فاجأ المدرب غاريث ساوثغيت المتابعين باستدعاء كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي رغم عدم مشاركته في أي مباراة مع فريقه الموسم الجاري، كما استبعد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد وفيكايو توموري المتألق مع ميلان الإيطالي.

ويغيب عن منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر رييس جيمس وبن تشيلويل لاعبا تشلسي، بداعي الإصابة.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (نيوكاسل) وآرون رامسدال (أرسنال).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كونور كودي (إيفرتون)، إريك داير (توتنهام)، هاري ماغواير ولوك شاو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل)، بن وايت (أرسنال).

خط الوسط: جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، كونور غالاغر وماسون ماونت (تشلسي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) وديكلان رايس (وست هام).

الهجوم: فيل فودين وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، رحيم سترلينغ (تشلسي)، كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).

الولايات المتحدة (نهائية)

في واحدة من مفارقات كرة القدم، يوجد تيم وياه ابن رئيس ليبيريا ونجم ميلان الأسبق في قائمة المنتخب الأميركي التي عرفت وجود كريستيان بوليسيتش نجم تشلسي، وجيوفاني رينا جوهرة بوروسيا دورتموند.

حراسة المرمى: مات تورنر (أرسنال الإنجليزي)، شون جونسون (نيويورك سيتي)، إيثان هورفاث (لوتون تاون الإنجليزي).

الدفاع: سيرجينيو ديست (ميلان الإيطالي)، ووكر زيمرمان وشال مور (ناشفل)، تيم ريم وأنتوني روبنسون (فولهام الإنجليزي)، آرون لونغ (نيويورك ريد بولز)، كاميرون كارتر فيكرز (سيلتيك الأسكتلندي)، دياندري يدلين (إنتر ميامي)، جو سكالي (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني).

خط الوسط: بريندن آرونسون وتايلر آدامز (ليدز يونايتد الإنجليزي)، كلين أكوستا (لوس أنجلوس)، لوكا دي لا توري (سيلتا فيغو الإسباني)، ويستون ماكيني (يوفنتوس الإيطالي) ، يونس موسى (فالنسيا الإسباني)، كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز).

الهجوم: خيسوس فيريرا (دالاس)، جوردان موريس (سياتل ساوندرز)، كريستيان بوليسيتش (تشلسي الإنجليزي)، جوفاني رينا (بوروسيا دورتموند الألماني)، غوش سارغنت (نورويتش سيتي الإنجليزي)، تيم وياه (ليل الفرنسي)، حاجي رايت (أنطاليا سبور التركي).

ويلز (نهائية)

بدون أي مفاجآت تُذكر، أعلن المدرب روب بيغ قائمة منتخب ويلز التي حضر فيها النجمان غاريث بيل وأرون رامسي.

حراسة المرمى: وين هينيسي (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، داني وارد (ليستر سيتي الإنجليزي)، آدم ديفيز (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).

الدفاع: بن ديفيز (توتنهام الإنجليزي)، بن كابانغو (سوانزي سيتي الإنجليزي)، توم لوكيير (لوتون تاون الإنجليزي)، جو رودون (رين الفرنسي)، كريس ميفام (بورنموث الإنجليزي)، إيثان أمبادو (سبيزيا الإيطالي)، كريس جونتر ونيكو ويليامز (إيه دي سي ويمبلدون الإنجليزي)، كونور روبرتس (بيرنلي الإنجليزي).

الوسط: سوربا توماس (هدرسفيلد الإنجليزي)، جو ألين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، مات سميث (إم كيه دونز الإنجليزي)، ديلان ليفيت (دندي يونايتد الأسكتلندي)، هاري ويلسون (فولهام الإنجليزي)، جو موريل (بورتسموث الإنجليزي)، جوني وليامز (سويندون تاون الإنجليزي)، آرون رامسي (نيس الفرنسي)، روبن كولويل (كارديف سيتي).

الهجوم: غاريث بيل (لوس أنجلوس الأميركي) كيفير مور (بورنموث الإنجليزي) مارك هاريس (كارديف سيتي)، برينان جونسون (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، دانيل جيمس (ليدز يونايتد الإنجليزي).

إيران (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند (بيرسيبوليس)، أمير عابد زاده (بونفيرادينا الإسباني)، حسين حسيني (الاستقلال).

الدفاع: صادق محرمي (دينامو زغرب الكرواتي)، إحسان حاج صفي وميلاد محمدي (أيك أثينا اليوناني)، شجاع خليل زاده وحسين كنعاني (الأهلي القطري)، مرتضى بور علي كنجي (بيرسيبوليس)، مجيد حسيني (قيصري سبور التركي)، أميد نورافكن (سيباهان).

الوسط: سعيد عزت اللهي (فايلي الدانماركي)، سامان قدوس (برنتفورد الإنجليزي)، ميلاد سرلك (بيرسيبوليس)، أميد إبراهيمي (الوكرة القطري)، أحمد نور اللهي (شباب الأهلي الإماراتي).

الهجوم: علي رضا جهانبخش (فينورد الهولندي)، مهدي طارمي (بورتو البرتغالي)، كريم أنصاري فرد (أومونيا نيقوسيا القبرصي)، وحيد أميري ومهدي ترابي (بيرسيبوليس)، علي قلي زاده (شارلروا البلجيكي)، سردار أزمون (باير ليفركوزن الألماني).

المجموعة الثالثة:

بولندا (قائمة نهائية)

شهدت قائمة منتخب بولندا وجود 3 لاعبين فقط من الدوري المحلي، واثنين من خارج القارة الأوروبية، وكانت غالبية الأسماء من الدوري الإيطالي (11 لاعبا).

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني (يوفنتوس الإيطالي)، بارتلومي دراغوفسكي (سبيزيا الإيطالي)، لوكاش سكوروبسكي (بولونيا الإيطالي).

الدفاع: جان بيدناريك وماتي كاش (أستون فيلا الإنجليزي)، بارتوش بيريزينسكي (سامبدوريا الإيطالي)، كامل جيليك (بينيفينتو الإيطالي)، روبرت غومني (أوغسبورغ الألماني)، جاكوب كيويور (سبيزيا الإيطالي)، أرتور جيدرزيغيك (ليغا وارسو)، نيكولا زالوسكي (روما الإيطالي)، ماتيوز فيتيسكا (كليرمونت الفرنسي).

لاعبو الوسط: غجيغوش كريتشوفياك (الشباب السعودي)، كامل غروسيكي (بوجون شتشيتسين)، برزيميسلاف فرانكوفسكي (لينس الفرنسي)، جاكوب كامينسكي (فولفسبورغ الألماني)، كريستيان بيليك (برمنغهام سيتي الإنجليزي)، ميشال سكوراس (لخ بوزنان)، سيباستيان سيزمانسكي (فينورد الهولندي)، سيمون زوركوفسكي (فيورنتينا الإيطالي).

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)، أركاديوس ميليك (يوفنتوس الإيطالي)، كريستوف بياتيك (ساليرنيتانا الإيطالي)، كارول سوايدرسكي (شارلوت الأميركي).

الأرجنتين (قائمة نهائية)

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪 Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بليت).

الدفاع: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الانجليزي)، خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الاسباني)، غونسالو مونتييل وماركوس أكونيا (اشبيلية الاسباني)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانجليزي).

الوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (برايتون الانجليزي)، إنسو فرنانديز (بنفيكا)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، غيدو رودريغيز (ريال بيتيس)، أليخاندرو "بابو" غوميز (اشبيلية).

الهجوم: لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا (إنتر الايطالي)، أنخل دي ماريا (يوفنتوس)، باولو ديبالا (روما الايطالي)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الانجليزي)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي).

المكسيك (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: غييرمو أوتشوا (أميركا)، ألفريدو تالافيرا (خواريس)، رودولفو كوتا (ليون).

الدفاع: خورخي سانشيز (أياكس أمستردام الهولندي)، نستور أراوخو (أميركا)، خيراردو أرتياغا (غنك البلجيكي)، كيفن ألفاريز (باتشوكا)، خيسوس غاياردو وسيسار مونتيس وهكتور مورينو (مونتيري)، يوهان فاسكيز (كريمونيزي الإيطالي).

الوسط: إدسون ألفاريز (أياكس أمستردام الهولندي)، كارلوس رودريغيز (كروز أزول)، أوربيلين بينيدا (أيك أثينا اليوناني)، أورييل أنتونا (كروز أزول)، هكتور هيريرا (هيوستن دينامو الأميركي)، إريك غوتييريس (أيندهوفن الهولندي)، لويس تشافيز (باتشوكا)، أندريس غواردادو (ريال بيتيس الإسباني)، دييغو لاينيز (براغا البرتغالي).

الهجوم: هنري مارتين (أميركا)، سانتياغو خيمينيز (فينورد الهولندي)، روجيليو فونيس موري (مونتيري)، راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أليكسيس فيغا (غوادالاخارا)، هيرفينغ لوزانو (نابولي الإيطالي).

السعودية (قائمة نهائية)

قائمة الأخضر في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ⬇ pic.twitter.com/0GSO5L9K5C — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2022

حراس المرمى: محمد العويس (الهلال)، محمد اليامي (الأهلي)، نواف العقيدي (النصر)

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، علي البليهي محمد البريك (الهلال)، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عبدالله مادو (النصر) حسان تمبكتي (الشباب)

خط الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري عبدالله عطيف (الهلال) عبدالرحمن العبود (الاتحاد) سامي النجعي (النصر)، هتان باهبري الشباب)، علي الحسن (النصر)، رياض شراحيلي (أبها)

خط الهجوم: صالح الشهري (الهلال) فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (الأهلي)، فهد المولد (الشباب)

المجموعة الرابعة

فرنسا (قائمة نهائية)

يدافع منتخب "الديوك" عن لقبه ويغيب عنه لاعبان مؤثران للغاية بداعي الإصابة وهما بول بوغبا ونغولو كانتي، في حين تجاهل المدرب ديديه ديشامب اللاعبين فيرلاند ميندي ولوكاس ديني.

واطمأن الفرنسيون على منتخب بلادهم بعد تأكد مشاركة المهاجم كريم بنزيمة في مونديال قطر، والذي غاب عن مباريات فريقه ريال مدريد في المباريات الأخيرة.

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar : https://t.co/Qi6yi9dxSE pic.twitter.com/jvDaYheRi1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، ستيف مانداندا (رين)، هوغو لوريس (توتنهام هوتسبير).

الدفاع: لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني)، ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)، بريسنيل كيمبيمبي (سان جيرمان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جوليس كوندي (برشلونة الإسباني)، ويليان صليبا (أرسنال الإنجليزي)، رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

الوسط: إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (تشلسي الإنجليزي)، ماتيو غوندوزي وجوردان فيريتوت (أولمبيك مرسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، كيليان مبابي (سان جيرمان)، أوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني).

الدانمارك (قائمة نهائية)

سيظهر منتخب الدانمارك في مونديال قطر بقيادة النجم كريستيان إريكسين.

وكشف المدرب كاسبر هيولماند عن أسماء 21 لاعبا فقط، بينما سيتم استكمال القائمة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

Herrelandsholdets trup er udtaget. Kasper Hjulmand har offentliggjort truppen til de to sidste Nations League-kampe. Danmark møder Kroatien d. 22/9 på udebane i en direkte duel om førstepladsen, og gruppespillet afsluttes mod Frankrig i Parken d. 25/9.#ForDanmark pic.twitter.com/9ziXze3thj — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 13, 2022

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي)، أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين الألماني).

الدفاع: سيمون كيير (ميلان)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنجليزي)، يواكيم ماهلي (أتالانتا الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد)، ينس سترايغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، فيكتور نيلسون (غالطة سراي التركي)، دانييل واس (بروندبي).

خط الوسط: توماس ديلاني (إشبيلية الإسباني)، ماتياس غنسن (برينتفورد الإنجليزي)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد)، غيسبر ليندستروم (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، وبيير إميل هوغبيرغ (توتنهام).

الهجوم: أندرياس سكوف أولسن (بروج البلجيكي)، أندرياس كورنيليوس (كوبنهاغن)، مارتن برايثويت (إسبانيول الإسباني)، كاسبر دولبيرغ (إشبيلية)، ميكيل دامسغارد (برينتفورد)، يوناس ويند (فولفسبورغ).

أستراليا (قائمة نهائية)

بتشكيلة مكونة من 19 محترفا و7 لاعبين من الدوري المحلي، أعلن غراهام أرنولد قائمة منتخب أستراليا المونديالية.

واستبعد المدرب مواطنه توم روغيتش، الذي دافع عن ألوان المنتخب في 53 مباراة، وكان ترينت ساينسبيري (صهر المدرب) أحد ضحايا قرارات غراهام.

مقابل ذلك، كانت المفاجآت حاضرة في استدعاء اللاعب جارانغ كول (18 عاما)، الذي سينتقل إلى نيوكاسل يونايتد، في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

حراسة المرمى: ماثيو رايان (كوبنهاغن الدانماركي)، أندرو ريدماين (سيدني إف سي)، داني فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز).

الدفاع: عزيز بهيش (دندي يونايتد الأسكتلندي)، ميلوس ديغينيك (كولومبوس كرو الأميركي)، توماس دينغ (أيبيركس نيغاتا الياباني)، جويل كين (أودينس بولدكلوب الدانماركي)، ناثانيال أتكينسون وكي رولز (هارتس الاسكتلندي)، فران كاراغيتش (بريشيا الإيطالي)، هاري سوتار (ستوك سيتي الإنجليزي)، كريغ جودوين (أديلايد يونايتد).

خط الوسط: أرون موي (سلتيك الأسكلتندي)، جاكسون إيرفين (سانت باولي الألماني)، أجدين هروستيك (هيلاس فيرونا الإيطالي)، بيلي رايت (سندرلاند الإنجليزي)، كاميرون ديفلين (هارتس الأسكتلندي)، رايلي ماكغري (ميدلسبره الإنجليزي)، كيانو باكوس (سانت ميرين الأسكتلندي).

الهجوم: أوير مابيل (قادش الإسباني)، ماثيو ليكي وجيمس ماكلارين (ملبورن سيتي)، مارتن بويل (هايبرنيان الأسكتلندي)، جيسون كامينغز (سنترال كوست مارينرز)، ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما الياباني)، جرنغ كول (سنترال كوست مارينرز).

تونس (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: صدقي الدبشي (الترجي)، بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري)، أيمن دحمان (الصفاقسي).

الدفاع: نادر الغندري (الأفريقي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، بلال العيفة (نادي الكويت)، عمر الرقيق (سبارتا روتردام الهولندي)، محمد دراغر (لوسيرن السويسري)، حمزة المثلوثي (الزمالك المصري)، علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، رامي كعيب (هيرنفين الهولندي).

الوسط: عيسى العيدوني (فيرينتسفاروش المجري)، إلياس السخيري (كولن الألماني)، غيلان الشعلالي (الترجي)، سيف الدين الخاوي (كليرمون الفرنسي)، حنبعل المجبري (برمنغهام الإنجليزي)، فرجاني ساسي (الدحيل القطري)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي)، شيم الجبالي (ليون الفرنسي).

الهجوم: وهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي)، نعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)، يوسف المساكني (العربي القطري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي)، سيف الله لطيف (بازل السويسري)، عصام الجبالي (أودنسي الدانماركي)، طه ياسين الخنيسي (نادي الكويت).

المجموعة الخامسة:

ألمانيا (قائمة نهائية)

عرفت القائمة وجود يوسوفا موكوكو (17 عاما) نجم بوروسيا دورتموند وهو أصغر لاعب في صفوف بطل العالم 4 مرات سابقة.

وبعد تعافيه من سرطان الجلد، وجد في القائمة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، كما عاد ماريو غوتزه صاحب هدف نهائي 2014 إلى المنتخب، بينما يغيب الثنائي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك أندريه تيرشتيغن (برشلونة الإسباني)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: أرميل بيلا كوتشاب (ساوثهامبتون الإنجليزي)، ماتياس غينتر وكريستيان غونتر (فرايبورغ)، ثيلو كهرر (وست هام الإنجليزي) ، لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم (لايبزيغ)، أنطونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك ونيكلاس سول (بوروسيا دورتموند).

خط الوسط: جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، ليون غوريتسكا وغوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، ماريو غوتزه (أينتراخت فرانكفورت)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافرتز (تشلسي الإنجليزي)، جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ).

الهجوم: كريم أديمي ويوسف موكوكو (بوروسيا دورتموند)، سيرج غنابري وجمال موسيالا وتوماس مولر وليروي ساني (بايرن ميونخ).

إسبانيا (قائمة نهائية)

شهدت القائمة غياب لاعبين نجوم ساهموا في المقدمة، منهم: سيرجيو راموس قلب دفاع سان جيرمان وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وتياغو ألكنتارا متوسط ميدان ليفربول وجيرارد مورينو هداف فياريال الإسباني.

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol. 2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial. 📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي)، دافيد رايا (برنتفورد الإنجليزي).

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، سيزار أزبيليكويتا (تشلسي الإنجليزي)، إريك غارسيا وجوردي ألبا (برشلونة)، هوغو غيامون وخوسيه غايا (فالنسيا)، باو توريس (فياريال)، أيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي).

Spain have left some serious talent at home 😳 pic.twitter.com/D1ysgAtgQQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2022

الوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كارلوس سولير (سان جرمان الفرنسي)، ماركوس لورنتي وكوكي (أتلتيكو مدريد).

الهجوم: فيران توريس وأنسو فاتي (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد)، بابلو سارابيا (سان جرمان الفرنسي)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني).

اليابان (قائمة نهائية)

Japan 🇯🇵 final squad pic.twitter.com/NySn1Q5ew4 — Sir Cassidy Sports Mwalimu (@SportsMwalimu) November 11, 2022

عرفت قائمة المدرب هاجيمي مورياسو حضور 20 لاعبا محترفا، ثمانية منهم في الدوري الألماني، إلى جانب 6 محليين.

وأعلن الاتحاد المحلي بعد ساعات من نشر القائمة، استبدال لاعبه يوتا ناكاياما بمواطنه شوتو ماتشينو بسبب تعرض الأول لإصابة في وتر العرقوب.

حراسة المرمى: إيجي كاواشيما (ستراسبورغ الفرنسي)، شويتشي غوندا (شيميزو إس بولس)، دانييل شميدت (سينت ترويدن البلجيكي).

الدفاع: مايا يوشيدا (شالكة الألماني)، كو إتاكورا (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، شوغو تانيغوتشي وميكي ياماني (كاوازاكي فرونتال)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)، هيروكي ساكاي (أوراوا ريد دياموندز)، تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي)، يوتو ناغاتومو (طوكيو)، هيروكي إيتو (شتوتغارت الألماني).

خط الوسط: واتارو إندو (شتوتغارت الألماني)، هيديماسا موريتا (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، دايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، جاكو شيباساكي (ليغانيس الإسباني)، أو تاناكا (فورتونا دوسلدورف الألماني)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، ريتسو دوان (فرايبورغ الألماني)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني)، جونيا إيتو (ريمس الفرنسي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي)، يوكي سوما (ناغويا غرامبوس).

الهجوم: تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، أياسي أويدا (سيركل بروج البلجيكي)، دايزين مايدا (سيلتك الأسكتلندي).

كوستاريكا (قائمة نهائية)

بتشكيلة يغلب عليها الحرس القديم، كشف المدرب لويس فيرناندو سواريز عن القائمة النهائية لمنتخب كوستاريكا.

ولعل الاسم الأبرز في هذه القائمة هو كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان، إلى جانب القائد بريان رويز، وأيضا سيلسو بورخيس اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ البلاد.

Les dejamos la imagen también 👇👇👇👇 pic.twitter.com/eXN6ol8v0a — FCRF (@fedefutbolcrc) November 3, 2022

حراسة المرمى: كيلور نافاس (سان جيرمان الفرنسي)، إستيبان ألفارادو (هيريديانو)، باتريك سيكويرا (لوغو الإسباني).

المدافعون: كيشير فولر (هيريديانو)، أوسكار دوارتي (الوحدة السعودي)، خوان بابلو فارغاس (ميلوناريوس الكولومبي)، كيندال واستون (سابريسا)، بريان أوفييدو (ريال سولت ليك الأميركي)، كارلوس مارتينيز (سان كارلوس)، فرانسيسكو كالفو (كونيا سبور التركي)، رونالد ماتاريتا (سينسيناتي الأميركي)، دانيال تشاكون (كولورادو رابيدز الأميركي).

خط الوسط: سيلسو بورغيس وبريان رويز (ألاغويلنسي)، يلتسين تيخيدا (هيريديانو)، أنتوني هيرنانديز (بونتاريناس) ، براندون أغيليرا (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، جويسون بينيت (سندرلاند الإنجليزي)، يوستين سالاس (سابريسا)، دوغلاس لوبيز وجيرسون توريس (هيريديانو)، ألفارو زامورا (سابريسا).

الهجوم: جويل كامبل (ليون المكسيكي)، يوهان فينيغاس (ألاغولينسي)، أنتوني كونتريراس (هيريديانو).

المجموعة السادسة

كرواتيا (قائمة نهائية)

العنوان الأبرز في قائمة المدرب زلاتكو داليتش هو حضور القائد والخبير لوكا مودريتش كأحد 3 لاعبين من الدوري الإسباني، ومثلهم في إيطاليا، إلى جانب 5 محليين، و6 من الدوري الألماني.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (إن كيه أوسييك)، إيفو غربيتش (أتلتيكو مدريد الإسباني).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)، ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي الإنجليزي)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، ماريو باساليتش (أتالانتا الإيطالي)، نيكولا فلاسيتش (تورينو الإيطالي)، لوفرو ماغر (رين الفرنسي)، كريستيان جاكيتش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، لوكا سوسيتش (سالزبورغ ريد بول النمساوي).

الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام الإنجليزي)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم الألماني)، برونو بيتكوفيتش وميسلاف أورسيتش (دينامو زغرب)، أنتي بوديمير (أوساسونا الإسباني)، ماركو ليفايا (هايدوك سبليت).

بلجيكا (قائمة نهائية)

بقيادة كيفين دي بروين وإيدين هازارد، وغياب أليكسيس سايليمايكرس (لاعب ميلان) بسبب الإصابة، أعلن روبيرتو مارتينيز قائمة منتخب بلجيكا.

ويوجد في القائمة 6 لاعبين من الدوري الإنجليزي، و4 من الإسباني، و5 من الدوري المحلي.

حراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبورغ الألماني)، تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج).

الدفاع: توبي ألدرويرد وزينو ديباست (رويال أنتويرب)، وت فايس وتيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)، آرثر ثيات (ستاد رين الفرنسي)، جان فيرتونغن (أندرلخت) توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: يانيك كاراسكو وأكسل ويتسل (أتليتكو ​​مدريد الإسباني)، ثورغان هازارد (بوروسيا دورتموند الألماني)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ليندر دندوكر (أستون فيلا الإنجليزي)، أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي)، يوري تيلمانس (ليستر سيتي الإنجليزي)، هانز فاناكين (كلوب بروج)، تشارلز دي كيتليري (ميلان الإيطالي)، جيريمي دوكو (ستاد رين الفرنسي)، إيدن هازارد (ريال مدريد الإسباني).

الهجوم: دريس ميرتنز (غالطة سراي التركي)، لياندرو تروسارد (برايتون الإنجليزي)، ميتشي باتشواي (فنربخشة التركي)، لويس أوبيندا (لانس الفرنسي)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي).

المغرب (قائمة نهائية)

قرّر المدرب وليد الركراكي إعادة المهاجم عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف "أسود الأطلس" بعد الاعتذار الذي قدمه اللاعب، كما يوجد في القائمة أيضا بدر بانون مدافع قطر القطري، إلى جانب عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة المعار إلى أوساسونا، وحكيم زياش نجم تشلسي.

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، أحمد رضا تكناوتي (الوداد البيضاوي).

الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوري (بايرن ميونخ الألماني)، رومان سايس (بشكتاش التركي)، نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، يحيى عطيات الله (الوداد)، وبدر بنون (قطر القطري).

خط الوسط: سفيان مرابط (فيورنتينا الإيطالي)، سليم أملاح (ستاندارد لييج البلجيكي)، عبد الحميد صابيري (سامبدوريا الإيطالي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، بلال القنوس (جينك البلجيكي)، يحيى جبران (الوداد).

الهجوم: حكيم زياش (تشلسي الإنجليزي)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي)، زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، أمين حاريت (أولمبيك مرسيليا الفرنسي)، إلياس شاهين (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة السعودي) ووليد شديرة (باري الإيطالي).

كندا (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: ميلان بوريان (النجم الأحمر الصربي)، مكسيم كريبو (لوس أنجلوس إف سي الأميركي)، داين ساينت كلير (مينيسوتا يونايتد الأميركي).

الدفاع: سام أديكوغبي (هاتاي سبور التركي)، ديريك كورنيليوس (بانيتوليكوس اليوناني)، أليستير جونستون (مونتريال)، دونيل هنري (تورونتو)، سكوت كينيدي (ريغنسبورغ الألماني)، ريتشي لاريا (تورونتو)، كمال ميلر (مونتريال)، ستيفن فيتوريا (تشافيز البرتغالي).

الوسط: تايجون بيوكانن (بروج)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)، ستيفن أوستاكيو (بورتو البرتغالي)، أتيبا هاتشينسون (بشيكتاش التركي)، جونيور هويليت (ريدينغ الإنجليزي)، مارك-أنتوني كاي (تورونتو)، جوناثان أوسوريو (تورونتو)، سامويل بييت (مونتريال)، ليام فرايزر (داينزي).

الهجوم: تشارلز-أندرياس بريم (أيندهوفن الهولندي)، لوكاس كافاليني (فانكوفر وايتكابس)، جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي)، كايل لارين (بروج)، إيكي أوغبو (تروا الفرنسي)، ليام ميلار (بازل السويسري).

المجموعة السابعة

البرازيل (قائمة نهائية)

يصل منتخب البرازيل إلى مونديال قطر بكامل ترسانته في جميع الخطوط، ومع ذلك فإن استبعاد روبيرتو فيرمينو (مهاجم ليفربول) كان صادما للجميع.

كما عرف المدرب تيتي كيف يفاجئ العالم، حين اختار مواطنه المخضرم داني ألفيس في القائمة النهائية.

وحرمت الإصابة "السيليساو" من الاستفادة من خدمات فيليبي كوتينيو الذي كان حاضرا في مونديال روسيا 2018.

Could these 26 names bring the World Cup back to Brazil? 🇧🇷 pic.twitter.com/6SWDZFSt76 — 433 (@433) November 7, 2022

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، إديرسون مورايس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون بيريرا (بالميراس).

خط الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو وغليسون بريمر (يوفنتوس الإيطالي)، داني ألفيس (أونام المكسيكي)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنجليزي)، ماركينيوس (سان جيرمان الفرنسي)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني).

خط الوسط: كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، برونو غيماريش (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (ويست هام الإنجليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).

الهجوم: نيمار (سان جيرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس (ريال مدريد الإسباني)، غابرييل جيسوس وغابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، أنتوني سانتوس (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ريتشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، بيدرو (فلامنغو).

سويسرا (قائمة نهائية)

الأمر اللافت في قائمة منتخب سويسرا، التي أعلن عنها المدرب مراد ياكين، هو وجود 7 لاعبين يشاركون في كأس العالم للمرة الأولى، في حين أن شكوردان شاكيري يصل إلى المونديال للمرة الرابعة.

Wollt ihr bereits das Shirt eures Lieblingsspielers kaufen? Hier sind die Trikotnummern für die WM!

Souhaitez-vous déjà acheter le maillot de votre joueur préféré ? Voici les numéros des maillots pour la Coupe du monde !#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi @FIFAWorldCup pic.twitter.com/FeLGiUVj1r — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 11, 2022

حراسة المرمى: جوناس أوملين (مونبيلييه)، غريغور كوبل (بوروسيا دورتموند الألماني)، يان سومر (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني).

الدفاع: إيراي إرفين كومرت (فالنسيا الإسباني)، سيلفا ويدمر (ماينز الألماني)، فابيان شير (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي)، ريكاردو رودريغيز (تورينو الإيطالي)، نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، مانويل أكانغي (مانشستر سيتي الإنجليزي).

خط الوسط: أردون غاشاري (لوزيرن)، كريستيان فاسنافت وفابيان ريدر (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، دينيس زكريا (تشلسي الإنجليزي)، غرانيت تشاكا (أرسنال الإنجليزي)، جبريل سو (أينتراخت فرانكفورت)، جيلسون فرنانديز (ماينز الألماني)، ميشيل أيبيشر (بولونيا الإيطالي)، فابيان فراي (بازل)، روبن فارغاس (أوغسبورغ الألماني).

الهجوم: ريناتو ستيفن (لوغانو)، بريل إمبولو (موناكو الفرنسي)، نوح أوكافور (سالزبورغ النمساوي)، هاريس سيفيروفيتش (غالطة سراي التركي)، شيردان شاكيري (شيكاغو فاير الأميركي).

صربيا (قائمة نهائية)

حراسة المرمى: بردراغ رايكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني)، ماركو دميتروفيتش (إشبيلية الإسباني)، فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (تورينو الإيطالي).

الدفاع: ستيفان ميتروفيتش (خيتافي الإسباني)، نيكولا ميلنكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي)، ستراهينيا بافلوفيتش (سالزبورغ النمساوي)، ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)، فيليب ملادينوفيتش (ليغيا وارسو البولندي)، ستراهينيا إيراكوفيتش (النجم الأحمر)، سردجان بابيتش (ألميريا الإسباني).

الوسط: نيمانيا غوديلي (إشبيلية)، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو الإيطالي)، ساشا لوكيتش (تورينو)، ماركو غروييتش (بورتو البرتغالي)، فيليب كوستيتش (يوفنتوس الإيطالي)، أوروش راتشيتش (براغا البرتغالي)، نيمانيا مكسيموفيتش (خيتافي)، إيفان إيليتش وداركو لازوفيتش (فيرونا الإيطالي)، أندريا جيفكوفيتش (باوك اليوناني).

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (فولهام الإنجليزي)، فيليب دجوريتشيتش (سمبدوريا الإيطالي)، نيمانيا رادونييتش (تورينو)، لوكا يوفيتش (فيورنتينا)، دوشان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي)، دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس).

الكاميرون (قائمة نهائية)

فرض المنطق نفسه على قائمة الكاميرون التي أعلن عنها المدرب روغيبير سونغ، وعرفت وجود المخضرم فينسنت أبو بكر، إلى جانب المهاجم المتألق إريك ماكسيم تشوبو موتنغ.

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022

حراسة المرمى: أندريه أونانا (إنتر ميلان الإيطالي)، ديفيز إيباسي (أبها السعودي)، سيمون نغاباندويتنبو (أولمبيك مرسيليا الفرنسي).

الدفاع: فيت كولينز (الطائي السعودي)، أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيون الأميركي)، كريستوفر ووه (رين الفرنسي)، نيكولاس نكولو (واتفورد الإنجليزي)، نوهو نتولو (سياتل ساوندرز الأميركي)، جان تشارلز كاستيليتو (نانت الفرنسي)، إنزو إيبوس (أودينيزي الإيطالي).

خط الوسط: أم غويه (ميكلين البلجيكي)، مارتن هونغلا (فيرونا الإيطالي)، كوندي مالونغ (أولمبياكوس اليوناني)، أوليفييه نتشام (سوانزي سيتي الإنجليزي)، زامبو أنغيسا (نابولي الإيطالي)، جايل أوندوا (هانوفر الألماني).

الهجوم: فينسينت أبو بكر (النصر السعودي)، جان بيير نسام (يونغ بويز السويسري)، تشوبو موتينغ (بايرن ميونخ الألماني)، بريان مبيومو (برينتفورد الإنجليزي)، مومي نغاماليو (دينامو موسكو الروسي)، توكو إيكامبي (ليون الفرنسي)، كريستيان باسوغوغ (شنغهاي شينهوا الصيني)، جورج كيفين نكودو (بشيكتاش التركي)، مارو سوايبو (القطن)، جيروم نغوم (سان دييغو الأميركي).

المجموعة الثامنة

البرتغال (قائمة نهائية)

كما كان متوقعا، جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس القائمة النهائية لمنتخب بلاده، التي شهدت على وجود 9 لاعبين من الدوري الإنجليزي، و7 من البرتغالي، والباقي من بطولات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريشيو (روما الإيطالي).

خط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا ونونو مينديز (سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز وماتيوس نونيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو ماريو (بنفيكا)، أوتافيو مونتيرو (بورتو)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: أندري سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جونكالو راموس (بنفيكا)، جواو فيليكس (أتليتكو مدريد الإسباني)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)، ريكاردو هورتا (سبورتنغ براغا).

الأوروغواي (قائمة نهائية)

فجّر المدرب دييغو ألونسو مفاجأة كبيرة حين ضمّ المدافع رونالد أراوخو مدافع برشلونة المصاب إلى التشكيلة النهائية، رغم خضوعه لعملية جراحية.

كما عرفت القائمة وجود عدد من أسماء الحرس القديم مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييغو جودين وفيرناندو موسليرا.

Uruguay's World Cup roster is set 🇺🇾 pic.twitter.com/E234ivXMfG — B/R Football (@brfootball) November 11, 2022

حراسة المرمى: سيرخيو روتشيت (ناسيونال)، فرناندو موسليرا (غالطة سراي التركي)، سانتياغو سوسا (إنديبندينتي الأرجنتيني).

الدفاع: خوسيه لويس رودريغيز (ناسيونال)، غييرمو فاريلا (فلامنغو البرازيلي)، رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتيس (سبورتينغ البرتغالي)، دييغو غودين (فيليس سارسفيلد الأرجنتيني)، مارتين كاسيريس (لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي)، ماتياس فينيا (روما الإيطالي)، ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي).

الوسط: ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنجليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس توريرا (غالطة سراي التركي)، مانويل أوغارتي (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولاس دي لا كروس (ريفر بليت الأرجنتيني)، جورجان دي أراسكاييتا (فلامنغو البرازيلي)، أغوستين كانوبيو (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي)، فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأميركي).

الهجوم: لويس سواريز (ناسيونال)، إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)، داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)، ماكسيميليانو غوميز (طرابزون سوبر التركي).

غانا (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي)، عبد المناف نور الدين (أويبن البلجيكي)، جوزيف وولاكوت (تشارلتون الإنجليزي).

الدفاع: دنيس أودوي (بروج البلجيكي)، طارق لامبتي (برايتون الإنجليزي)، أليدو سيدو (كليرمون الفرنسي)، عبد الرحمن بابا (ريدينغ الإنجليزي)، غيديون منساه (أوكسير الفرنسي)، ألكسندر دجيكو (ستراسبورغ الفرنسي)، محمد ساليسو (ساوثمبتون الإنجليزي)، دانيال أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي)، جوزيف أيدو (سلتا فيغو الإسباني)، ستيفان كوفي أمبروسيوس (كارلسروه الألماني).

الوسط: توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي)، إدريسو بابا (ريال مايوركا الإسباني)، إليشا أووسو (خنت البلجيكي)، دانيال كوفي كييريه (فرايبورغ الألماني)، محمد قدوس (أياكس أمستردام الهولندي)، أندريه أيو (السد القطري).

الهجوم: إينياكي وليامز (أتلتيك بلباو الإسباني)، فيليكس أفينا-جيان (كريمونيزي الإيطالي)، بنجامين تيتيه (هال سيتي الإنجليزي)، كمال الدين سليمانا (رين الفرنسي)، دانيال أفريي بارنييه (هارتس أوف أوك)، إسحاقو عبدول فاتاوو (سبورتينغ البرتغالي)، عثمان بخاري (النجم الأحمر الصربي)، رانسفورد يبواه كونيغسدورفر (هامبورغ الألماني)، جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي)، أنطوان سيمينيو (بريستول الإنجليزي).

كوريا الجنوبية (قائمة متوقعة)

حراسة المرمى: كيم سيونغ-غيو (الشباب السعودي)، سونغ بوم-كون (تشونبوك موتورز)، جو هيون-وو (أولسان).

الدفاع: كوون كيونغ-وون (غامبا أوساكا الياباني)، كيم مون-هوان (تشونبوك موتورز)، كيم مين-جاي (نابولي الإيطالي)، كيم يونغ-غوون (أولسان)، كيم جين-سو (تشونبوك موتورز)، كيم تاي-هوان (أولسان)، يون جونغ-غيو (إف سي سيول)، تشو يو-مين (دايجون هانا سيتيزن)، هونغ تشول (دايغو إف سي).

الوسط: كوون تشانغ-هون (غيمتشيون سانغمو)، نا سانغ-هو (إف سي سيول)، بايك سيونغ-هو (تشونبوك موتورز)، سون جون-هو (شاندونغ تايشان الصيني)، يانغ هيون-جون (غانغوون إف سي)، لي كانغ-إين (ريال مايوركا الإسباني)، لي جاي-سونغ (ماينتس الألماني)، جونغ وو-يونغ (السد القطري)، جيونغ وو-ييونغ (فرايبورغ الألماني)، هوانغ إين-بيوم (أولمبياكوس اليوناني)، هوانغ هي-تشان (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الهجوم: سون هيونغ-مين (توتنهام الإنجليزي)، تشو غيو-سونغ (تشونبوك موتورز)، هوانغ أوي-جو (أولمبياكوس اليوناني).