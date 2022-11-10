منتخب ألمانيا يستنجد ببطل مونديال 2014 قبل كأس العالم 2022

جدّد لاعب خط وسط آينتراخت فرانكفورت ماريو غوتزه -صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين- العهد مع منتخب ألمانيا، وذلك بعد دعوته للمشاركة في مونديال قطر 2022، حسب ما أعلن الخميس المدرب هانزي فليك.

وانضم ماريو غوتزه إلى قائمة من 26 لاعبًا أعلن عنها فليك، والتي ضمّت -أيضًا- عددًا من نجوم ألمانيا المتوّجين بلقب كأس العالم 2014، على غرار توماس مولر، وحارس المرمى مانويل نوير، وماتياس غينتر، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس للإصابة.

ومنذ ظهوره في تشكيلة ألمانيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر2017 خلال مباراة ودية أمام فرنسا (2 ـ2)، لم يتم استدعاء غوتزه إلى التشكيلة، قبل أن يمنحه هانزي فليك فرصة الظهور مجددًا بمناسبة كأس العالم قطر 2022.

وانتقل غوتزه (30 عامًا) في يونيو/حزيران الماضي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني قادمًا من بي إس في إندهوفن الهولندي، وخاض منذ عودته إلى ألمانيا 22 مباراة مع آينتراخت وسجّل هدفين، لكنه أسهم في قيادة الفريق للتأهل للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وخاض بطل العالم 2014، الجزء الأكبر من مسيرته مع بوروسيا دورتموند في فترتين (2009ـ2013)، ثم (2016ـ2020)، كما حمل قميص بايرن ميونخ بين 2013 و2016.

ومنذ بداية مسيرته الدولية شارك غوتزه في 63 مباراة وسجّل 17 هدفًا حتى الآن، ويبقى هدفه في نهائي كأس العالم 2014 وتتويجه باللقب أكبر إنجاز في مشواره.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا يستهل مبارياته بملاقاة اليابان يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب خليفة الدولي، قبل أن مواجهة المنتخب الإسباني يوم 27 من الشهر ذاته في ملعب البيت، على أن تختتم مباريات الدور الأول يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام كوستاريكا في ملعب البيت.