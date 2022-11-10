وجّه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، اليوم الخميس، الدعوة إلى مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد غياب لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب.

وتأتي عودة حمد الله إلى لائحة الـ 26 لاعبا التي أعلن عنها الركراكي بعد تصريحات إعلامية لحمد الله قدم فيها "اعتذاره" عن مغادرة معسكر المنتخب عام 2019، معتبرا أنها كانت "نقطة سوداء" في مساره.

وتحدثت وسائل إعلام محلية حينها عن خلافات بين المهاجم السابق لنادي أولمبيك آسفي ولاعبين آخرين بالمنتخب الذي كان يشرف عليه الفرنسي هيرفيه رينار.

وظل حمد الله غائبا منذ ذلك الوقت عن أسود الأطلس، في حين طالبت وسائل إعلام محلية مؤخرا بعودته لتعزيز صفوف المنتخب في مشاركته السادسة بالمونديال، ضمن مجموعة تضم كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وقال اللاعب العائد لتشكيلة المنتخب في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع إنه يحلم بأن يلعب كأس العالم مثل جميع اللاعبين، موضحا أنه تواصل مع الركراكي ومساعده رشيد بنمحمود "وفتحت صفحة جديدة مع المنتخب".

وأضاف "إذا كنت مع المنتخب سأعطي كل ما لدي وأكثر".

وحمد الله ثالث لاعب يعود إلى صفوف المنتخب منذ تعيين الركراكي مدربا له قبل 3 أشهر خلفا للبوسني وحيد خليلوجيتش، بعد نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي اللذين غابا عن صفوف المنتخب الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية.

وقال الركراكي خلال كشفه عن التشكيلة النهائية "اشتغلنا كثيرا مع الطاقم على هذه اللائحة، وبالنسبة إلينا هي الأفضل للدفاع عن ألوان المنتخب".

وأضاف أنه فضل عدم عقد ندوة صحافية للإعلان عنها "كي نظل مركزين مع المجموعة" مؤكدا عزمه على "تحقيق شيء كبير" مع المنتخب.

العائدون والمستبعدون من تشكيلة المغرب للمونديال

وضمت التشكيلة جل الأسماء الأساسية التي حملت قميص المغرب الفترة الأخيرة، وعلى رأسها نجومه المحترفون بأوروبا مثل مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، والقائد رومان سايس (بشيكتاش التركي) وحارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو، وزميله يوسف النصيري، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث.

وشهدت التشكيلة عودة قطب دفاع ويستهام يونايتد الإنجليزي نايف أكرد العائد إلى الملاعب الأسبوع قبل الماضي عقب تعافيه من الإصابة، واستدعاء لاعب وسط جنك البلجيكي الواعد بلال القنوس (18 عاما) للمرة الأولى.

واستبعد الركراكي الثلاثي الهجومي أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) وريان مايي (فيرينتسفاروش المجري) ومنير الحدادي (خيتافي الإسباني).

اللائحة النهائية لأسود الأطلس مستعدة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦 🚨Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

وفيما يلي التشكيلة التي أعلنها الركراكي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) ومنير المحمدي القجوي (الوحدة السعودي).

الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي) ونصير مزراوي (بايرن ميونخ الألماني) ونايف أكرد (وست هام الإنجليزي) ورومان سايس (بشيكتاش التركي) وأشرف داري (بريست الفرنسي) وجواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) ويحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) وبدر بانون (نادي قطر).

الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) وعبد الحميد صابيري (سمبدوريا الإيطالي) وسليم أملاح (ستاندار ليغ البلجيكي) وعز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي) وبلال القنوس (جنك البلجيكي) ويحيى جبران (الوداد البيضاوي).

الهجوم: حكيم زياش (تشلسي الإنجليزي) وسفيان بوفال (أنجيه الفرنسي) وأمين حارث (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) وعبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني) وزكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي) وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) وعبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة السعودي) ووليد شديرة (باري الإيطالي) ويوسف النصيري (إشبيلية).