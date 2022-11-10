قائمة بـ 16 لاعبا ومعسكر بـ 4 حراس.. منتخب تونس في مرمى انتقادات الجماهير

تونس- لم تتوقف ردود الأفعال داخل الأوساط الكروية بتونس حول تحضيرات منتخب نسور قرطاج للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، ومدى جاهزية اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم الجماهير برؤية المنتخب للمرة الأولى بالدور الثاني من المونديال في مشاركته السادسة بتاريخ المسابقة والثانية على التوالي.

ويوم الأحد الماضي، أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري عن قائمة من 16 لاعبا للسفر إلى مدينة الدمام السعودية، وذلك للمشاركة في المعسكر الإعدادي الأخير قبل التحول إلى الدوحة لكن 8 منهم فقط كانوا على متن الرحلة، وهم محمد علي بن رمضان وأيمن البلبولي وغيلان الشعلالي وعلي معلول وسعد بقير وياسين مرياح وسيف الدين الجزيري ونعيم السليتي، وهو ما خلف موجة من ردود الأفعال الغاضبة حول دوافع الاقتصار على إعلان قائمة مصغرة تضم عددا محدودا من اللاعبين.

ويعلن مدرب نسور قرطاج القائمة النهائية يوم 14 من الشهر الجاري، في انتظار أن يخوض المنتخب بعد ذلك بيومين مباراة ودية أمام منتخب إيران في الدوحة.

واعتبر عدد من الملاحظين أن البرنامج الإعدادي لنسور قرطاج قبل المونديال طغت عليه العشوائية، بدليل أن 8 لاعبين فقط يشاركون حاليا في المعسكر الإعدادي في السعودية بانتظار التحاق بقية لاعبي النصف الأول من القائمة، في مرحلة أولى ثم الإعلان فيها عن القائمة النهائية التي ينتظر أن تضم 26 لاعبا.

غضب وانتقادات ومخاوف

وخلف تأجيل الإعلان عن قائمة نسور قرطاج لمونديال قطر موجة من ردود الأفعال العنيفة، ففي وقت بدأت قوائم كل المنتخبات المشاركة في النهائيات تظهر تباعا، فاجأ مدرب منتخب تونس المتابعين بالاقتصار على دعوة 16 لاعبا فقط، مبررا قراره باستمرار مشاركة عدد من اللاعبين التونسيين مع أنديتهم في بعض الدوريات الأوروبية.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قبيل إقلاع طائرة منتخب تونس نحو السعودية، برر القادري إرجاء الإعلان عن قائمة اللاعبين النهائية، بالقول "إن عددا من المحترفين التونسيين بأوروبا لا يزالون على ذمة أنديتهم حتى يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري "ولهذا ارتأيت أنه من الأفضل انتظار استكمال مبارياتهم مع نواديهم ثم حسم القائمة بشكل نهائي يوم 14 من الشهر" الجاري".

وتابع القادري، الذي يتولى قيادة منتخب تونس منذ فبراير/شباط 2022، بعد أن عمل مساعدا للمدرب السابق المنذر الكبير"مسار تحضيراتنا يسير وفق ما خططنا له، لدي الثقة التامة في هؤلاء اللاعبين ولكن بواقعية ودون إفراط في التفاؤل، لن أبيع الأوهام للجماهير التونسية، بل سأعمل على نجاح هذه المجموعة التي قضيت معها فترة تجاوزت عامين خضنا خلالها أكثر من 25 مباراة ودية، نحن الآن في حاجة إلى الدعم والوقوف بجانب هذا المنتخب لتحقيق إنجاز يشرف تونس في مونديال قطر".

وبخصوص أهداف منتخب تونس في مونديال قطر، قال القادري "من لا تكون طموحاته عالية لن يكون له مكان في سباق المونديال، نحن نطمح إلى أن نتجاوز الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركات تونس في النهائيات وأعتقد أننا قادرون على ذلك رغم ما يروج حول استحقاق بعض العناصر وجاهزيتهم للمشاركة في مسابقة بحجم كأس العالم".

ولم يسبق لتونس أن تخطت الدور الأول من كأس العالم خلال مشاركاتها الخمس السابقة التي خاضت في كل منها 3 مباريات وخرجت من البطولة خالية الوفاض، إلا أن جماهير كرة القدم لا تزال تعلق آمالا عريضة على أن يمنحها المنتخب جرعة من التفاؤل تنسيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيش على وقعها البلاد.

وخلال النسخة الأخيرة حل منتخب تونس ثالثا ضمن المجموعة السابعة بعد أن جمع 3 نقاط في الدور الأول من انتصار على بنما (2 ـ1) وهزيمتين أمام إنجلترا (2 ـ1) وبلجيكا (5 ـ2).

4 حراس مرمى.. تونس تصنع الاستثناء

بدورها، خلفت دعوة 4 حراس مرمى للمشاركة في المونديال جدلا واسعا وردود أفعال ساخرة، حيث ذهب البعض إلى القول إن منتخب تونس سيلعب خطة الدفاع الكلي وهو ما يفسر الاستنجاد برباعي كامل لحراسة شباكه.

ووجه القادري الدعوة إلى كل من أيمن المثلوثي والبشير بن سعيد وأيمن دحمان ومعز حسن تاركا سيلا من الانتقادات وكثيرا من الأسئلة حول الإضافة التي يمكن أن يجنيها نسور قرطاج من وجود أربعة حراس مرمى على عكس جل المنتخبات التي لم تضم أكثر من ثلاثة أسماء لحراسة الشباك.

وإزاء الجدل الذي أثاره ذلك الاختيار قال القادري "توجيه الدعوة إلى 4 حراس مرمى يبدو ضروريا وذلك تحسبا للإصابات المحتملة أو العقوبات، ففي كأس أمم أفريقيا 2022، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجدنا أنفسنا قبل إحدى المباريات نملك حارسا أساسيا وآخر احتياطيا بسبب عقوبة الإيقاف والإصابة، وهذا ما اضطرنا الآن إلى توجيه الدعوة إلى 4 حراس مرمى".

وأضاف "كان الاختيار صعبا، ولكنه استند إلى مقاييس موضوعية سعينا فيها إلى أن لا نظلم أحدا، نحن لا نمنح الهدايا لأحد أيضا، أدرك أن رضا الجماهير غاية لا تدرك وأن أي قائمة سيتم إعلانها ستكون مدعاة للجدل وعرضة لانتقادات البعض من المتابعين، لكن الحارس الأساسي لتونس في المونديال أمر محسوم وهو أيمن دحمان".

من جانبه، اعتبر المهاجم السابق لمنتخب تونس عماد بن يونس أن اختيار أربعة حراس قد يكون خيارا مجديا للمدرب القادري خصوصا أن أيمن المثلوثي ذا الـ38 عاما سيكون بمثابة المؤطر لزملائه الشبان بحكم خبرته وتجربته الطويلة في حراسة مرمى النسور.

وقال بن يونس للجزيرة نت "من الصعب إرضاء الجميع عند إعلان قائمة اللاعبين، أعتقد أن الجهاز الفني مطالب أولا بضم اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم وعدم الرضوخ للضغوط من أي طرف كان لأنه في النهاية هو من سيحاسب على النتائج التي سيجنيها في مشاركته في المونديال".

يشار إلى أن تونس تفتتح مشاركتها، في مونديال قطر 2022، بملاقاة الدانمارك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وفي الجولة الثانية، تواجه تونس منتخب أستراليا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بملعب الجنوب، وتستكمل مباريات الدور الأول بمواجهة أبطال العالم منتخب فرنسا في 30 من الشهر ذاته بملعب المدينة التعليمية.