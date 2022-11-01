يبدأ اليوم الثلاثاء منفذ أبو سمرة البري في دولة قطر استقبال جماهير كأس العالم قطر 2022 وفقا لإجراءات تنظيمية حددتها جهات الاختصاص بضرورة أن يكون الشخص يمتلك بطاقة هيّا الخاصة بالبطولة.

"أبو سمرة الحدودي" هو المنفذ البري بين دولة قطر والمملكة السعودية، والذي يبعُد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة الدوحة، وقد أنشئت لجنة دائمة لإدارة المنفذ تابعة لوزارة الداخلية عام 2003، حيث يقدم العديد من الخدمات للتسهيل على المسافرين وحركة نقل البضائع ذهابا وإيابا.

ومع بدء وصول الجماهير، علقت قطر دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة (الجوية، البرية، البحرية) بداية من اليوم وحتى 23 ديسمبر/كانون الأول باستثناء بعض الفئات (المواطنين القطريين، والمقيمين والخليجيين حاملي البطاقة الشخصية القطرية) بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي، وكذلك سمات العمل والحالات الإنسانية التي ستكون عن طريق المطار فقط.

ويتعين على فئات الجمهور الراغبين في دخول قطر استخدام جواز السفر الذي تم التسجيل به في منصة هيّا التي حددتها الجهة المنظمة لكأس العالم كبطاقة عبور للمونديال.

🚨 ابتداءً من يوم الثلاثاء، 1 نوفمبر سيُسمح فقط لحاملي بطاقة #هَيّا بالدخول إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي يمكنكم التعرف على خيارات الوصول إلى دولة قطر عن طريق الحدود البرية-منفذ أبو سمرة 🚍 🚘 👇 للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttps://t.co/RLO0K5qZq9 pic.twitter.com/Hm3qiZ07mP — Roadto2022Go (@Roadto2022Go) November 1, 2022

وتم تقسيم الإجراءات الجديدة الخاصة بالفئات المسموح لها الدخول إلى منفذ أبو سمرة الحدودي إلى 5 فئات كالتالي:

الفئة الأولى: المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية (سيارات تحمل لوحات قطرية) يكون دخولهم بشكل اعتيادي، كما هو الحال في الأحوال الطبيعية وفق الآتي: أن تكون المركبة التي تقلهم تحمل لوحة قطرية، ولا يشترط حمل بطاقة هيّا.

أما الفئة الثانية فهم المشجعون بتصريح دخول استثنائي، الراغبون في الدخول بمركباتهم الخاصة، ويشترط لدخولهم تصريح دخول مركبة معتمد عبر منصة هيّا، ويتطلب الحصول عليه ما يلي: وجود حجز للسكن معتمد عبر منصة هيا لمدة 5 ليالٍ بحد أدنى (للسائق فقط).

الفئة الثالثة: مشجّع اليوم الواحد، وهم القادمون عبر منفذ أبو سمرة لحضور مباراة أو أكثر خلال 24 ساعة فقط، حيث سيتمكن هؤلاء من الدخول والخروج دون الحاجة إلى حجز فندقي مسبق في قطر وتتمثل إجراءاتهم في الآتي: حمل بطاقة هيا (فئة مشجّع اليوم الواحد) وحجز موقف للسيارة بشكل مسبق عبر منصة هيّا قبل الوصول إلى قطر، ويستفيد هؤلاء من خدمة الموقف بشكل مجاني لأول 24 ساعة من وقت الدخول، وسيتم احتساب رسوم خدمة عبارة عن ألف ريال قطري لليوم الثاني، وفي حال تجاوز وقوف المركبة 48 ساعة من الدخول يتم سحب المركبة واحتساب رسوم سحب ألف ريال قطري أخرى.

الفئة الرابعة: القادمون عبر الحافلات، ويشترط لدخولهم: أن يحمل جميع الركاب بطاقة هيّا، والوصول إلى صالة القدوم في المنفذ لإنهاء إجراءات الدخول إلى الدولة، ومن ثم ركوب الحافلات القطرية من المنفذ إلى محطة وسط الدوحة (المسيلة) أو إلى منطقة استقبال الأهل والأصدقاء خارج المنفذ في القلايل.

الفئة الخامسة: الحالات الإنسانية، وتكون لمن لا يحملون بطاقة هيا (عبر المنافذ الجوية فقط) حيث يتم دخولهم وفق الآتي: تقديم الطلب للحصول على التصريح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، ويتم دراسة الطلبات والرد خلال (6) ساعات.. وفيما يتعلق بدخول الشاحنات، سيسمح بدخول التجارية منها عبر منفذ أبو سمرة خلال الفترة من 15 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 من 11 مساء وحتى 6 صباحا.

تعرف على ارشادات الدخول عبر منفذ أبو سمرة الحدودي من 1 نوفمبر إلى 23 ديسمبر 2022#كأس_العالم #قطر2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/nHYSmTmh7Y — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 31, 2022

وتزامنا مع استضافة المونديال، تم توسعة المنفذ لزيادة الطاقة الاستيعابية حيث جرى زيادة عدد مسارات خدمة مركبات المسافرين من 9 إلى 24 مسارا، وتطوير مبنى الجمارك للقادمين بزيادة السعة من 28 إلى 36 مركبة، إضافة إلى إنشاء مواقف مؤقتة لجماهير البطولة من 1400 إلى 4500 موقف.

كما تم توفير 48 مسارا سياحيا تخدم 12 ألف سيارة في الدخول و12 ألفا في الخروج، وتركيب أنظمة أمنية مُجهزة بأحدث التقنيات وبأعلى المواصفات العالمية في المنفذ، وتخصيص 3 مسارات مُنفصلة مُخصصة للشاحنات فقط، وتوفير مواقف شاحنات تخدم 500 شاحنة بمساحة إجمالية تغطي 150 ألف متر مربع.

وقد خصصت خيمة "مريحة" مهيأة لاستقبال أكثر من 4 آلاف شخص في الساعة الواحدة، إلى جانب توفير وسائل نقل مريحة "مجانا" من المنفذ إلى منطقة المسيلة (وسط الدوحة) وإلى منطقة "الأهل والأصدقاء" بالقلايل على بعد كيلومترين من المنفذ، وبإمكان المشجعين الاتصال بالأصدقاء أو الأهل لنقلهم إلى داخل البلاد حيث مكان إقامتهم، أو عبر سيارات أجرة خاصة.