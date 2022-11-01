أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في الإمارات بدء تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية متعددة الدخول إلى دولة الإمارات والمخصصة لحاملي بطاقة "هيّا"، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، رحبت الهيئة بالمشجعين الدوليين حاملي بطاقة "هيّا" الصادرة من الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر لزيارة الإمارات طوال فترة المونديال الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للزوار الدوليين التقديم على تأشيرة حاملي بطاقة "هيّا" السياحية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الإماراتية، مشيرة إلى أن التأشيرة يتم إصدارها وفقا لضوابط منظومة التأشيرات المحدثة، وتتمتع بإمكانية الدخول المتعدد إلى الإمارات خلال 90 يوما من تاريخ الإصدار وبرسم محدد مقداره 100 درهم، مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة عند الطلب، ودون اشتراط ضامن أو إثبات الدخول المسبق إلى دولة قطر.

"الهوية والجنسية": بدء إصدار تأشيرة الدخول للدولة لحاملي بطاقة "هَيّا " اعتبارا من اليوم#وام https://t.co/HLl4MdKHt5 pic.twitter.com/H7K7DnnxOv — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 1, 2022

إجراءات مرنة

ولفتت الهيئة في بيانها إلى مرونة الإجراءات المتعلقة بإصدار تأشيرة حاملي بطاقة "هيّا" السياحية المتاحة عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة التي يتم الحصول عليها عبر الولوج إلى قائمة الخدمات العامة واختيار خدمة تأشيرة حاملي بطاقة "هيّا" ثم تعبئة بيانات الطلب وسداد الرسوم المحددة.

وجددت الهيئة ترحيبها بزوار الحدث القادمين عبر دولة الإمارات من مختلف دول العالم لحضور فعاليات وأنشطة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك "تعزيزا لآفاق التعاون وانسجاما مع الروابط المشتركة مع الأشقاء في دولة قطر وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

دولة #الإمارات تعلن عن منح حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العام "قطر 2022" تأشيرة سياحية متعددة الدخول pic.twitter.com/BkpoqULX5c — UAEGOV (@UAEmediaoffice) August 30, 2022

وكانت الإمارات كشفت نهاية أغسطس/آب الماضي عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا"، المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

يشار إلى أن بطاقة "هيّا" إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى الملاعب المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد البطاقة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارجها، الذين سيصلهم عبر البريد الإلكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة "هيّا".

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال "منصة هيّا"، أو عبر تطبيق "هيّا إلى قطر" على الهواتف الذكية، ويشترط أن يكون لدى المشجع رقم تذكرة صالحة، كما ينبغي تحميل بياناته الشخصية وصورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمكان الإقامة.