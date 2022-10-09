منتخب بلجيكا في كأس العالم.. أسماء لامعة وبطولات غائبة

دائما ما يدخل المنتخب البلجيكي لكرة القدم أي بطولة كروية باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقبها، لما يمتلكه من مواهب وأسماء لامعة، لكنه في كل مرة يخرج بخفّي حنين، ويتعثر في الأمتار الأخيرة، ليظل بلا لقب كبير.

وفي السنوات الأخيرة خسر منتخب بلجيكا مرتين أمام فرنسا؛ الأولى في نصف نهائي كأس العالم 2018، بعد أن نجح "الشياطين الحمر" في إقصاء البرازيل، والثانية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية نسخة 2021، رغم تقدمهم بهدفين من دون رد.

تأسيس الاتحاد البلجيكي

أُسّس الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم في الرابع من أغسطس/آب 1895، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 21 مايو/أيار 1904، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم 15 يونيو/حزيران 1954.

يترأس باول فان دين بولك مجلس إدارة الاتحاد البلجيكي منذ 22 يونيو/حزيران 2022، وسيستمر على رأس عمله عامين، ويُعدّ بولك (57 عاما)، الذي يعمل محاميا، أول شخصية مستقلة تتولى هذا المنصب.

أبرز اللاعبين التاريخيين في منتخب بلجيكا

يُنظر إلى برنارد هورفوف على أنه أول النجوم البارزين في كرة القدم البلجيكية، بخاصة أنه شارك في أول 3 بطولات لكأس العالم مع منتخب بلاده، كما أحرز طوال مسيرته 30 هدفا.

وانضم بول فان هيمست إلى قائمة النجوم التاريخيين، بإحرازه 30 هدفا أيضا في 81 مباراة، وكان أحد عناصر المنتخب الذي حقق المركز الثالث في يورو 1972.

وبالإضافة إليهما، تألق مارك فيلموتس وجسف ميرمانز وروبرت دي فين وريموند برينوميتشي باتشواي وويسلي سونك، بقميص "الشياطين الحمر".

وتجدر الإشارة إلى أن روميلو لوكاكو هو من يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلجيكا برصيد 68 هدفا، سجلها في 102 مباراة.

ولا يمكن تجاهل إدين هازارد الذي اختير من قبل مواطنيه عبر استفتاء إلكتروني ليفوز بلقب أفضل لاعب في تاريخ المنتخب، وإن تراجع مردوده تراجعا واضحا في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ انتقاله من تشلسي إلى ريال مدريد.

واجه المنتخب البلجيكي في أولى مبارياته الدولية نظيره الفرنسي في لقاء ودّي، أقيم في الأول من مايو/أيار 1904، وشهد اللقاء مهرجان أهداف استقرت على 3 في كل شبكة.

مشوار منتخب بلجيكا في البطولات الأوروبية

شارك منتخب بلجيكا في كأس أمم أوروبا في 6 بطولات من أصل 16، وسجل حضوره الأول في اليورو في نسخة عام 1972 التي أقيمت على أرضه وأمام جمهوره.

وأنهى "الشياطين الحمر" تلك البطولة في المركز الثالث، قبل أن يعود المنتخب ويحقق أفضل إنجازاته في "اليورو" ببلوغ المباراة النهائية لنسخة 1980، التي خسرها أمام ألمانيا في الوقت القاتل، وبهدف مقابل اثنين.

كذلك لم يعرف المنتخب البلجيكي طعم النجاح في البطولة الجديدة "دوري الأمم الأوروبية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2018-2019، لتكون بديلا عن المباريات الودية.

وفي النسخ الثلاث التي لعبت حتى الآن، لعب منتخب بلجيكا ضمن منتخبات المستوى الأول، واكتفى بتحقيق المركز الثاني بمجموعته في النسختين الأولى والثالثة.

أما أفضل ما حققه البلجيكيون في هذه البطولة، فكان التأهل للمربع الذهبي في الموسم الثاني، لكنهم خسروا أمام الفرنسيين بهدفين لثلاثة، ثم تنازلوا عن المركز الثالث لمصلحة الإيطاليين.

مشاركات بلجيكا في كأس العالم

بلغ منتخب بلجيكا نهائيات كأس العالم 13 مرة، ونجح في رفع حصيلته إلى 14 بحضوره في مونديال قطر 2022، وكان حاضرا في النسخ الثلاث الأولى، ثم انسحب في الرابعة (البرازيل 1950)، ليعود مجددا في السادسة التي احتضنتها سويسرا.

🗓️ #في_مثل_هذا_اليوم

🏆 #كأس_العالم روسيا 2018

🇧🇷 البرازيل 1⃣-2⃣ بلجيكا 🇧🇪

هدف التأهل لنصف النهائي 🏹 👇

pic.twitter.com/OK56lBGnRX — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 6, 2020

وكان أفضل ما حققه منتخب بلجيكا في مشاركاته السابقة احتلاله المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، وسبقه الحصول على المركز الرابع في مونديال المكسيك 1986.

مباريات بلجيكا في كأس العالم 2022

لم يجد منتخب بلجيكا صعوبة كبيرة في حسم تأهله إلى مونديال قطر، بعد تصدّره ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ويلز، أقرب منافسيه.

وأوقعت القرعة منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة، حيث يفتتح مبارياته ضد كندا يوم 24 ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب أحمد بن علي.

وفي الثانية، سيواجه رفاق إيدين هازارد منتخبا عربيا هو المغرب، وذلك يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب الثمامة.

وفي المواجهة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، يلعب المنتخب البلجيكي ضد كرواتيا، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022، على ملعب أحمد بن علي.

ويملك منتخب بلجيكا أسماء لامعة، قادرة على الذهاب به بعيدا في كأس العالم، ولم لا يفوز بالتتويج بأول لقب عالمي له؟

وتعوّل بلجيكا على تألق النجم كيفين دي بروين، ومن أمامه على الشقيقين تورغان وإيدين هازارد، وعلى روميلو لوكاكو أيضا، ومن خلفهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، إضافة إلى يانيك كاراسكو وإكسيل فيتسل.

مدرب منتخب بلجيكا

تولى الإسباني روبيرتو مارتينيز تدريب منتخب بلجيكا في الثالث من أغسطس/آب 2016، وأوصل "الشياطين الحمر" إلى مونديال روسيا 2018، كأول منتخب أوروبي.

وقاد مارتينيز بلجيكا إلى الدور نصف النهائي في تلك النسخة من كأس العالم، لأول مرة منذ 32 عاما، ليفشل في عبور فرنسا، ويكتفي بعد ذلك بالمركز الثالث على حساب إنجلترا.

ونال عمل المدرب الإسباني إعجاب مسؤولي الاتحاد الملكي البلجيكي، وجاء الإعلان عن تمديد عقده يوم 20 مايو/أيار 2020، حتى انتهاء النسخة الـ22 من كأس العالم.

وبالمجمل، قاد مارتينيز منتخب بلجيكا في 75 مباراة، فاز في 55 وتعادل في 12، وخسر في 8 لقاءات فقط.