منتخب السعودية.. مطاردة إنجاز المشاركة الأولى يتواصل بعد 28 عاما

منذ مشاركته التاريخية الأولى في مونديال 1994، أصبح المنتخب السعودي ضيفا شبه دائم على بطولات كأس العالم لكرة القدم.

ولم يغب "الأخضر" السعودي إلا عن نسختين فقط من الثماني الأخيرة، وسيكون حاضرا في كأس العالم 2022 في قطر بعد مشوار مميز في التصفيات يرفع آمال مشجعيه في تحقيق مشاركة مميزة بالنهائيات.

رأى الاتحاد السعودي لكرة القدم النور يوم 6 سبتمبر/أيلول 1956، وانضم في نفس العام لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما حصل اتحاد اللعبة الشعبية الأولى بالمملكة في وقت لاحق على عضوية الاتحادين العربي والآسيوي.

ويتولى ياسر المسحل رئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بعد الانتخابات التي جرت يوم 20 مايو/أيار 2019، خلفا للمستقيل قصي الفواز، وتمتد فترة المسحل من ذلك التاريخ حتى عام 2023.

خاض المنتخب السعودي أولى مبارياته الرسمية ضد نظيره السوري يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 1957، في منافسات دورة الألعاب العربية في نسختها الثانية، وانتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 3-1.

واعتاد السعوديون على المشاركة في كأس الخليج العربي، لكنهم غابوا عن بطولة وحيدة، بانسحابهم من نسخة عام 1990 التي أقيمت في الكويت.

تُوج منتخب السعودية بلقب كأس الخليج 3 مرات، أعوام 1994 و2002 و2003، وحل وصيفا في 6 مناسبات، وذلك أعوام 1972 و1974 و1992 و1998 و2009 و2010.

في أول مشاركة في كأس آسيا، نجح المنتخب السعودي في التتويج بلقب النسخة التي استضافتها سنغافورة عام 1984.

وعلى مدار 10 مشاركات، أضاف السعوديون لقبين آخرين في كأس آسيا، وذلك عامي 1988 و1996، بينما خسروا اللقب في المباراة النهائية 3 مرات، أعوام 1992 و2000 و2007.

ساهم الاتحاد السعودي للكرة في إطلاق بطولة عالمية جديدة عام 1992، وحملت اسم الملك فهد، إلى أن اعتمدها الفيفا عام 1997، وأدرجها في الرزنامة الرسمية لبطولاته باسم "كأس العالم للقارات".

وشارك المنتخب السعودي بالنسخ الأربعة الأولى، وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى نهائي أول بطولة عام 1992، والذي خسره من الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

يعتلي نجم كرة القدم السعودية ماجد عبد الله عرش هدافي "الأخضر" التاريخيين برصيد 72 هدفا، يليه سامي الجابر 47 هدفا، ثم ياسر القحطاني 42 هدفا.

وتألق عدة لاعبين بقميص الأخضر على مر التاريخ، من بينهم الحارس محمد الدعيع، سعيد العويران الذي سجل أحد أجمل الأهداف في كأس العالم، وبالتحديد في مرمى بلجيكا خلال مونديال عام 1994 بالولايات المتحدة.

