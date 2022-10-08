منتخب السعودية.. مطاردة إنجاز المشاركة الأولى يتواصل بعد 28 عاما

منذ مشاركته التاريخية الأولى في مونديال 1994، أصبح المنتخب السعودي ضيفا شبه دائم على بطولات كأس العالم لكرة القدم.

ولم يغب "الأخضر" السعودي إلا عن نسختين فقط من الثماني الأخيرة، وسيكون حاضرا في كأس العالم 2022 في قطر بعد مشوار مميز في التصفيات يرفع آمال مشجعيه في تحقيق مشاركة مميزة بالنهائيات.

تأسيس الاتحاد السعودي

رأى الاتحاد السعودي لكرة القدم النور يوم 6 سبتمبر/أيلول 1956، وانضم في نفس العام لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما حصل اتحاد اللعبة الشعبية الأولى بالمملكة في وقت لاحق على عضوية الاتحادين العربي والآسيوي.

يومنا الرابع في أليكانتي 🎥⬇️ pic.twitter.com/DX1VMyZpgF — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 21, 2022

ويتولى ياسر المسحل رئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بعد الانتخابات التي جرت يوم 20 مايو/أيار 2019، خلفا للمستقيل قصي الفواز، وتمتد فترة المسحل من ذلك التاريخ حتى عام 2023.

تاريخ المنتخب السعودي

خاض المنتخب السعودي أولى مبارياته الرسمية ضد نظيره السوري يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 1957، في منافسات دورة الألعاب العربية في نسختها الثانية، وانتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 3-1.

واعتاد السعوديون على المشاركة في كأس الخليج العربي، لكنهم غابوا عن بطولة وحيدة، بانسحابهم من نسخة عام 1990 التي أقيمت في الكويت.

تُوج منتخب السعودية بلقب كأس الخليج 3 مرات، أعوام 1994 و2002 و2003، وحل وصيفا في 6 مناسبات، وذلك أعوام 1972 و1974 و1992 و1998 و2009 و2010.

3 ألقاب آسيوية

في أول مشاركة في كأس آسيا، نجح المنتخب السعودي في التتويج بلقب النسخة التي استضافتها سنغافورة عام 1984.

وعلى مدار 10 مشاركات، أضاف السعوديون لقبين آخرين في كأس آسيا، وذلك عامي 1988 و1996، بينما خسروا اللقب في المباراة النهائية 3 مرات، أعوام 1992 و2000 و2007.

ساهم الاتحاد السعودي للكرة في إطلاق بطولة عالمية جديدة عام 1992، وحملت اسم الملك فهد، إلى أن اعتمدها الفيفا عام 1997، وأدرجها في الرزنامة الرسمية لبطولاته باسم "كأس العالم للقارات".

وشارك المنتخب السعودي بالنسخ الأربعة الأولى، وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى نهائي أول بطولة عام 1992، والذي خسره من الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب السعودية

يعتلي نجم كرة القدم السعودية ماجد عبد الله عرش هدافي "الأخضر" التاريخيين برصيد 72 هدفا، يليه سامي الجابر 47 هدفا، ثم ياسر القحطاني 42 هدفا.

وتألق عدة لاعبين بقميص الأخضر على مر التاريخ، من بينهم الحارس محمد الدعيع، سعيد العويران الذي سجل أحد أجمل الأهداف في كأس العالم، وبالتحديد في مرمى بلجيكا خلال مونديال عام 1994 بالولايات المتحدة.

🇸🇦🇸🇦🇸🇦

Happy birthday, @saeed_alowiran! 🎂 Who could forget that wonder goal at USA 1994? 👌 pic.twitter.com/GKEhKIJil9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 19, 2018

ويُضاف إليهم أسماء أخرى لامعة مثل فؤاد أنور ويوسف الثنيان وحمزة إدريس وحسين عبد الغني وتيسير الجاسم ومحمد عبد الجواد ومحمد الشلهوب وخالد مسعد وفهد المهلل وإبراهيم السويد وعبيد الدوسري وطلال المشعل ونواف التمياط.

مشاركات السعودية في كأس العالم

كان الظهور الأول للسعودية في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة تاريخيا بامتياز، وفيه تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى، بعد أن فاز على المغرب 2-1 بهدفي سامي الجابر (من ركلة جزاء) وفؤاد أنور، ثم تخطى بلجيكا بهدف تاريخي بقدم سعيد العويران، قبل الخسارة أمام هولندا 1-2 وسجل هدفه الوحيد فيها فؤاد أنور.

وانتهت مغامرة المنتخب السعودي عند ثمن النهائي بخسارته أمام نظيره السويدي بنتيجة 1-3، وسجل هدفه الوحيد في تلك المباراة اللاعب فهد الغشيان.

ولم يتجاوز المنتخب السعودي دور المجموعات بالمشاركات الأربع التالية، إذ اكتفى بتعادل وحيد مع جنوب أفريقيا في مونديال فرنسا 1998، بنتيجة 2-2، مقابل هزيمتين أمام الدانمارك 0-1، وفرنسا 0-4.

وفي كأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان خسر "الأخضر" مبارياته الثلاث دون أن يسجل أي هدف، وكانت الأولى قاسية جداً بعدما سقط بنتيجة 0-8 أمام ألمانيا، ثم خسر من الكاميرون 0-1 وأخيراً أمام إيرلندا 0-3.

وخلال نسخة عام 2006 في ألمانيا، استهل المنتخب السعودي مشاركته بالتعادل مع نظيره التونسي 2-2، إذ سجل له ياسر القحطاني وسامي الجابر، ثم خسر أمام أوكرانيا 0-4، قبل السقوط أمام إسبانيا بهدف.

أما بمونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، فخسر المنتخب السعودي مباراة الافتتاح أمام أصحاب الأرض 0-4 ثم أمام أوروغواي 0-1، قبل الفوز على نظيره المصري 2-1، وسجل له سلمان الفرج (من ركلة جزاء) وسالم الدوسري.

واللافت أن المنتخب السعودي وخلال مشاركاته في كأس العالم كان طرفا بالمواجهات الثلاث التي جمعت المنتخبات العربية ضد بعضها البعض، فاز في اثنتين على المغرب ومصر، وتعادل في الثالثة مع تونس.

مباريات السعودية في كأس العالم 2022

سيشهد مونديال 2022 المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في كأس العالم، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية النهائية للمونديال، برصيد 23 نقطة.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، وسيقص مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين، وذلك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب لوسيل.

وفي المواجهة الثانية يواجه منتخب السعودية نظيره البولندي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب لوسيل.

ويعوّل السعوديون على خبرة لاعبي خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري، بالإضافة لياسر الشهراني في الدفاع، صالح الشهري في الهجوم، وذلك من أجل تكرار إنجاز مونديال أميركا 1994، وتجاوز الدور الأول.

مدرب المنتخب السعودي

يقود المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، منذ 29 مايو/أيار 2019، إذ تولى المهمة خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى تعاقده مع خروج "الأخضر" من كأس آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات.

وأشرف رينارد على المنتخب السعودي في 27 مباراة رسمية وودية، فاز في 15 منها وتعادل 8 مرات، وخسر في 4 لقاءات.

ونجح المدرب الفرنسي، المولود يوم 30 سبتمبر/أيلول 1958، في التحليق "بالصقور" إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في التاريخ، ليُكافئه الاتحاد السعودي بتجديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

وسبق لرينارد أن قاد منتخبي زامبيا وساحل العاج للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، عامي 2012 و2015 على التوالي، كما أشرف على منتخب المغرب بين عامي 2016 و2019، وكان حاضرا معه في كأس العالم 2018.