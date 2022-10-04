السعودية تفوز بحقوق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في نيوم

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء أن السعودية فازت بحقوق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، على أن تقام في "تروجينا" بمشروع نيوم المخطط له، وستبلغ تكلفته حوالي 500 مليون دولار.

ومن المقرر استكمال "تروجينا" بحلول عام 2026، وستوفر -وفقا لموقع المشروع العملاق- ممارسة رياضات التزلج وبحيرة ضخمة بمياه عذبة من صنع الإنسان ومحمية طبيعية، وأماكن لركوب الدراجات في الجبال.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي "قريبا ستصبح صحراء وجبال السعودية مكانا لاستضافة الألعاب الشتوية، حيث وقع الاختيار على تروجينا بمدينة نيوم لاستضافة النسخة التاسعة من الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 خلال الجمعية العمومية 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي".

وأضاف المجلس الأولمبي بموقعه على الإنترنت "ستكون هذه أول مرة تستضيف فيها دولة من غرب آسيا الألعاب الآسيوية الشتوية".

يسرني أن أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة #الألعاب_الآسيوية_الشتوية في #تروجينا2029 ❄️ بدعمهم السخي .. أصبحت المملكة وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية🇸🇦 pic.twitter.com/3cthmNaWwf — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) October 4, 2022

ووقع وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على العقد مع راجا راندير سينغ القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي بعد موافقة الجمعية العمومية بالإجماع.

ويعتبر مشروع "نيوم" جزءا من خطة رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية بهدف تحقيق تحويل في الاقتصاد السعودي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتقليل الاعتماد على النفط.

ويقام مشروع نيوم على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم العديد من المناطق بينها مناطق صناعية ولوجيستية.