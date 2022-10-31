رونالدو يصف عودته "بالكارثة" وينتقد سلوك زملائه.. كتاب يفضح مشاعر "الدون" تجاه مانشستر يونايتد

لا يجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، حرجا في تأكيد أن عودته إلى الفريق الإنجليزي كانت خطأ، بعد تجربته مع يوفنتوس وقبلها مسيرته الحافلة مع ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "صن" (the sun) البريطانية، أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وصف عودته إلى مانشستر يونايتد "بالكارثة".

وعاد كريستيانو رونالدو إلى "أولد ترافورد" في 31 أغسطس/آب 2021، بعد رحلة طويلة وناجحة للغاية مع "الملكي"، وأخرى أقصر وأقل نجاحا مع "اليوفي".

وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على أبرز ما جاء في كتاب، من المقرر أن يتم طرحه للبيع في الشهر المقبل، يحمل عنوان "كريستيانو ضد ميسي"، احتوى على الكثير من المعلومات المثيرة للجدل.

"كارثة" عودة رونالدو

واعترف "الدون" أنه لم يكن سعيدا بالفترة التي عمل فيها تحت إمرة المدرب الألماني المؤقت رالف رانجنيك، مؤكدا لمدير تنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال إحدى الفعاليات التي نظمها الأخير في المملكة المتحدة أن "الأمر كارثي".

ويكشف الكتاب أيضا عن حالة الإحباط التي يعيشها "صاروخ ماديرا" من نقص الاستثمار وغياب التطوير في مرافق ملعب التدريب الخاص بمانشستر يونايتد "كارينغتون"، حيث يرى رونالدو أن النادي لم يعرف التطور منذ رحيله إلى ريال مدريد عام 2009.

وإضافة إلى ما ذُكر، فإن رونالدو المعروف عنه اهتمامه بأدق التفاصيل فيما يتعلق بحالته البدنية، صُدم من زملائه في مانشستر يونايتد بحيث أن القليل منهم فقط يشاركونه الالتزام نفسه من أجل الحفاظ على ذروة اللياقة البدنية.

وكشف الكتاب النقاب عن هوية الشخص الذي أقنع رونالدو بعدم التوقيع لمانشستر سيتي صيف 2021 والعودة إلى صفوف "الشياطين الحمر" مرة أخرى.

وحسب الكتاب، فإن كريستيانو تلقى مكالمة هاتفية في الفجر من ريو فيرديناند المدافع الأسبق لمانشستر يونايتد، وزميل رونالدو في حقبته الأولى مع الفريق أقنعه خلالها بالتوقيع مع فريقهما السابق.

أدنى حصيلة تهديفية

وتأتي هذه المعلومات بعد أيام قليلة من عودة رونالدو إلى قائمة الفريق، عقب استبعاده عن مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي بسبب خروجه من ملعب "أولد ترافورد" قبل دقيقتين من انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتؤكد "صن" أن رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وشارك كريستيانو رونالدو في 14 مباراة بجميع البطولات، منذ انطلاق الموسم الجاري 2022-2023، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وهي أدنى حصيلة "للدون" في مسيرته الكروية.

وفي المجمل، ظهر رونالدو بقميص "الشياطين الحمر" في 344 مباراة هز خلالها شباك المنافسين 145 مرة وقدم 63 تمريرة حاسمة.

وتُوج كريستيانو مع "المانيو" بالبريميرليغ 3 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة، ومثلها في كأس العالم للأندية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما في الدرع الخيرية.