قائمة كبيرة من الفعاليات والأنشطة أعلنت مدينة مشيرب قلب الدوحة استضافتها قبيل وخلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتوفر الفعاليات تجربة شاملة وتفاعلية للزوار، وتشمل الرياضة والثقافة والفن والترفيه والضيافة، وتنظم هذه الفعاليات من قبل مشيرب قلب الدوحة ومجموعة من الشركاء؛ بهدف منح الجماهير من مختلف الجنسيات والثقافات تجربة متكاملة وممتعة.

تقام الفعاليات في 3 مناطق رئيسية في مدينة مشيرب قلب الدوحة، هي منطقة البراحة والحي التراثي ومنطقة السكة، في حين تقدم العروض الضوئية في مختلف أحياء المدينة لتوفر للجماهير من مختلف أرجاء العالم فرصة الاستمتاع بالبطولة والاحتفال بكرة القدم.

عروض براحة مشيرب

وفي منطقة البراحة، تقام عروض مخصصة لمشاهدة مباريات البطولة، مع مرافق خاصة توفر الخصوصية للعائلات، كما يمكن للزوار الطلب من المطاعم والمقاهي المحيطة بالبراحة، وتشكل هذه المنطقة فرصة للاستمتاع بمشاهدة المباريات ومعايشة أجواء البطولة بطريقة مميزة.

وتحتوي هذه المنطقة على "معرض فالنتينو إلى الأبد" الذي يكرم فالنتينو غرافياني مؤسس دار فالنتينو من خلال عرض إبداعاته التي تكشف للزوار عن أسرار تصميم الدار للأزياء الراقية، وهو المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وفي منطقة الحي التراثي، تستقبل متاحف مشيرب زوار البطولة لتأخذهم في رحلة إلى تاريخ قطر وإرثها من خلال بيوتها التراثية الأربعة، وتوفر المتاحف للزوار معلومات تفصيلية عبر منصة خاصة بـ8 لغات لتمنحهم تجربة فريدة.

ويستضيف بيت الشركة في متاحف مشيرب "قرية العنابي" من تنظيم الاتحاد القطري لكرة القدم، وتعد المقر الرئيسي للاحتفال بالمنتخب القطري والعديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها المخصصة للأطفال والصغار.

فعاليات متنوعة

وتشهد منطقة السكة مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والفنية والثقافية والترفيهية، وستكون منطقة تجتمع فيها ثقافات العالم في قلب الدوحة، وتحتوي هذه المنطقة على المقاهي والمطاعم ومحطات الاستراحة ومرافق الإعلاميين وصناع المحتوى.

كما تحتضن المنطقة معرض إنتاج مختصا بالسينما والتلفزيون والمسرح، ومعرضا فنيا ومتجر "من الوطن" بأيادي قطرية الخاص بإنتاج الأسر القطرية، فضلا عن "القعدة"؛ وهي مساحة عامة للزوار للاستراحة.

كما تحتضن منطقة السكة المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، حيث يحضر أكثر من 2000 صحفي من وسائل الإعلام العالمية المختلفة وهيئات البث، وسيضم أقساما للبث المباشر وأستديوهات ومساحات خاصة لعرض المباريات وغرفا للمؤتمرات ومركزا للخدمات الإعلامية.

إلى جانب ذلك، ستقام يوميا العديد من العروض الضوئية المبهرة في عروض أضواء شارع الكهرباء، وعروض ضوئية على واجهة مبنى الأرشيف الوطني؛ تضم صورا ومقاطع فريدة عن قطر والعالم.

تجربة استثنائية

وخلال مؤتمر صحفي عقدته مشيرب اليوم، أكد رئيس إدارة التسويق والاتصال في مشيرب العقارية حافظ علي أن الفعاليات التي تنظمها مشيرب بالتزامن مع كأس العالم ستقدم تجربة استثنائية للمجتمع والزوار من حول العالم، وستكون مشيرب قلب الدوحة ملتقى للزوار من مختلف أرجاء العام لنحتفل معا بهذا الحدث الكبير، ونظهر قدرة الرياضة على مد جسور العلاقات بين الثقافات والمجتمعات.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال في مشيرب العقارية مريم الجاسم إن الفعاليات تهدف إلى الترحيب بالزوار في قطر وإظهار روح الضيافة والمرح والتفاعل الإيجابي بين الجمهور.

وأضافت الجاسم -في تصريح للجزيرة نت- أن مشيرب قلب الدوحة ستقدم فعاليات شاملة ومنوعة ستضيف متعة حقيقية لتجربة جماهير كأس العالم، وستسهم في تعريف العالم على جوهر الثقافة والتراث القطري، لافتة إلى أن مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية ومستدامة تعكس روح الثقافة القطرية.

وأوضحت الجاسم أن مهرجان السكة العالمي هو المهرجان الأساسي لمشيرب خلال المونديال، وعلى مدار شهر كامل سيكون شارع سكة الوادي مقسما إلى 7 مناطق تمثل مختلف القارات والثقافات، من خلال وجود الموسيقى الخاصة بتلك المناطق، وتمنح الزوار تجربة مميزة على اختلافات ثقافاتهم، فضلا عن فعالية شجرة الأحلام المستوحاة من جذور كرة القدم بمنطقة أميركا الجنوبية، ومن خلالها سيتم استعراض أساطير كرة القدم في أميركا الجنوبية.

ولفتت إلى أن فعالية "ميدا هب" مساحة لجمع صناع المحتوى، وتقسم إلى عدة أقسام تغطي مختلف المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن معرض "مواتر" الذي يوفر فرصة فريدة لمالكي السيارات النادرة لعرض سياراتهم والتعريف بها وبتاريخها.