غوارديولا: أرشح هذا المنتخب للتتويج بمونديال قطر

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، تتباين توقعات وترشيحات متابعي كرة القدم بشأن هوية المنتخب المرشح للتتويج بلقب النسخة الـ22، التي تقام لأول مرة في المنطقة العربية.

وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون المقبلين.

بالنسبة للإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فإنه يثق في قدرة المنتخب الأرجنتيني على التتويج باللقب.

غوارديولا يتوقع تتويج الأرجنتين بكأس العالم

ويُعتبر منتخب "التانغو" بقيادة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، المرشح الأول بالنسبة للمدرب "الفيلسوف" من أجل رفع كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" (mirro) البريطانية.

وكشف الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي، أن غوارديولا دخل في حوار مع مجموعة من لاعبيه، تطرقوا فيه للحديث عن كأس العالم والفرق المرشحة للتتويج باللقب.

وقال ألفاريز "في أيامي الأولى في مانشستر سيتي كان الجميع يتحدث مع المدرب (غوارديولا) عن فرص كل منتخب في التتويج بكأس العالم".

وأضاف المهاجم الشاب "هناك من رشّح البرتغال وآخرون قالوا فرنسا، ولاعبون منحوا ترشيحهم لمنتخبات أوروبية أخرى".

وتابع "لكن غوارديولا طرح على الجميع سؤالا مفاده هل تعلمون الفريق الذي يملك الفرصة حقاً للتتويج بالمونديال؟ ثم سكت قليلا ووجه نظره لي وأشار إليّ"، في إشارة إلى منتخب الأرجنتين.

ويبدو أن غوارديولا مقتنع تماما بأن ميسي سيرفع أعظم وأرقى كأس في تاريخ كرة القدم، كما تقول الصحيفة.

وأوقعت القرعة التي سحبت في الأول من أبريل/ نيسان 2022، منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

ويفتتح المنتخب الأرجنتيني مشاركته في مونديال قطر ضد نظيره السعودي على ملعب لوسيل في 22 الشهر المقبل، ثم يواجه المكسيك على الملعب نفسه في 26 منه، قبل أن يختتم الدور الأول بملاقاة بولندا على ملعب 974، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتُوج منتخب "التانغو" بكأس العالم في مناسبتين سابقتين (1978 و1986).