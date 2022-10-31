أعلن منظمو كأس العالم قطر 2022 عن تخصيص منطقة كورنيش الدوحة، وعدد من الطرق المحيطة بها، للمشاة اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استعدادا لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لجماهير البطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط استضافة البطولة، وإدارة وتنظيم عمليات النقل خلال الحدث المرتقب، لضمان تجربة سلسة للمشجعين القادمين من أنحاء العالم، لحضور فعاليات المونديال، الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

وأكد منظمو كأس العالم، في بيان رسمي، اليوم الاثنين أن الجمهور سيتمكن من الوصول إلى وسط مدينة الدوحة باستخدام وسائل النقل العام، بما فيها مترو الدوحة والحافلات، كما جرى تخصيص مواقع لتحميل وتنزيل ركاب سيارات الأجرة، وسيارات التطبيقات الذكية، إضافة إلى مواقف لسيارات ذوي الإعاقة.

كلّ ما تحتاج معرفته حول التنقل في قطر في مكانٍ واحد 🚉🚗 Everything you need to know about "Getting Around Qatar" in one place.https://t.co/BZkbwUAWz9#قطر2022

#Qatar2022 pic.twitter.com/rQP6zrGKyg — Roadto2022Go (@Roadto2022Go) September 20, 2022

مواقف السيارات

وأضاف البيان أنه سيجري تعليق العمل في عدد من مواقف السيارات على الطرق في مناطق الخليج الغربي والبدع والطريق الدائري الأول، داعيا سائقي السيارات إلى عدم الوقوف إلا في الأماكن المسموح بها، لتفادي المخالفات التي ستفرض على السيارات المتوقفة بشكل غير قانوني، أو التي تعيق ممرات المشاة ومحطات الحافلات.

ولفت البيان إلى أنه بإمكان سائقي السيارات استخدام مرافق "اركن وتنقل" المجانية، والتي تقع بالقرب من محطات مترو الدوحة، والهادفة إلى استخدام وسائل النقل العام لتخفيف الضغط المروري خلال فترة المونديال.

وأضاف البيان أنه للحفاظ على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق، لن يسمح بتنزيل الركاب على الطرق المحيطة بمهرجان الفيفا للمشجعين، وسيجري فرض غرامات على السائقين المخالفين.

تعرّفوا على مسار الحافلات الداخلية للدائري الثاني والثالث كما هو موضّح في الخريطة التالية ستعمل الحافلات من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر ابتداءً من الساعة 9 صباحاً حتى 3 صباحاً، بمعدل حافلة كل 15 دقيقة. 🚍 🚏 للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة https://t.co/2HM4JSnlX3 pic.twitter.com/4P3vZv8rJu — Roadto2022Go (@Roadto2022Go) October 30, 2022

التنقل بالمترو

بإمكان الجمهور الوصول إلى وسط مدينة الدوحة عبر محطات المترو التي تقع في منطقة الكورنيش، وهي محطة مركز المعارض على الخط الأحمر حيث يمكن الوصول إلى الفنادق، ومنطقة فعاليات الكورنيش، ومراكز التسوق، ومحطة مترو الخليج الغربي على الخط الأحمر أيضا، ومنها يمكن الوصول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين ومنطقة فعاليات الكورنيش، ومحطة مترو الكورنيش على الخط الأحمر، ومنها يمكن الوصول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين ومنطقة فعاليات الكورنيش المركزية.

أما محطة المترو الرابعة فهي محطة البدع على الخطين الأحمر والأخضر، ومنها يمكن الوصول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين ومنطقة فعاليات الكورنيش المركزية وحديقة البدع، وكذلك محطة مشيرب على الخطين الأحمر والأخضر، ومنها يمكن الوصول إلى منطقة فعاليات الكورنيش المركزية ومركز مشيرب، ومحطة سوق واقف على الخط الذهبي، ومنها يمكن الوصول إلى منطقة فعاليات الكورنيش ومتحف الفن الإسلامي.

تعرّفوا على المسارات الجديدة للحافلات المؤدية للكورنيش ستعمل الحافلات من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر ابتداءً من الساعة 9 صباحاً حتى 3 صباحاً، بمعدل حافلة كل 15 دقيقة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة https://t.co/2HM4JSnlX3 pic.twitter.com/HTgOCFcwRm — Roadto2022Go (@Roadto2022Go) October 30, 2022

وسيعمل مترو الدوحة لفترات أطول من 11 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتسهيل تنقل المشجعين خلال المونديال، ويمكن للمشجعين من حاملي بـ"طاقة هيّا" استخدام المترو مجانا، وسينقل الركاب من السبت إلى الخميس من 6 صباحا حتى 3 فجرا، وفي أيام الجمعة من 9 صباحا حتى 3 فجرا.

حافلات النقل السريع

وستعمل خدمة حافلات النقل السريع المجانية المخصصة لنقل جمهور البطولة من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين تعمل خدمة حافلات الكورنيش خلال فترة الذروة كل 7.5 دقائق من الخامسة مساء وحتى الثالثة فجرا، وكل 15 دقيقة خارج فترة أوقات الذروة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

ومن المقرر منع المركبات ذات لوحات النقل العام والخاص (السوداء) من القيادة في منطقة وسط الدوحة بداية من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 2 صباحا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 19 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومن المقرر حظر استخدام الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسكوترات في منطقة الكورنيش والأماكن المخصصة للمشاة والحدائق العامة خلال الفترة نفسها.