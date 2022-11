أعلن منظمو كأس العالم قطر 2022 عن تخصيص منطقة كورنيش الدوحة، وعدد من الطرق المحيطة بها، للمشاة اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استعدادا لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لجماهير البطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط استضافة البطولة، وإدارة وتنظيم عمليات النقل خلال الحدث المرتقب، لضمان تجربة سلسة للمشجعين القادمين من أنحاء العالم، لحضور فعاليات المونديال، الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

وأكد منظمو كأس العالم، في بيان رسمي، اليوم الاثنين أن الجمهور سيتمكن من الوصول إلى وسط مدينة الدوحة باستخدام وسائل النقل العام، بما فيها مترو الدوحة والحافلات، كما جرى تخصيص مواقع لتحميل وتنزيل ركاب سيارات الأجرة، وسيارات التطبيقات الذكية، إضافة إلى مواقف لسيارات ذوي الإعاقة.

كلّ ما تحتاج معرفته حول التنقل في قطر في مكانٍ واحد 🚉🚗

Everything you need to know about "Getting Around Qatar" in one place.https://t.co/BZkbwUAWz9#قطر2022

#Qatar2022 pic.twitter.com/rQP6zrGKyg

— Roadto2022Go (@Roadto2022Go) September 20, 2022