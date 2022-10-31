قرر الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم مرتين في سباقات الفورمولا 1 وفريقه ريد بول مقاطعة شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الفائت بسبب "قلة احترام دائمة".

ولم يرد فيرستابن على غرار مسؤولي ريد بول على أي من أسئلة "سكاي إف 1" (Sky F1) خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباق الذي فاز به الهولندي في مكسيكو سيتي، وأوضح الأسباب في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد.

وقال البطل ذو الـ25 عاما "هذا العام، كانت هناك قلة احترام دائمة من قبل شخص واحد على وجه الخصوص، وهذا يكفي، أنا لا أقبل ذلك".

ويبدو أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تعليق خاص من الصحفي تيد كرافيتز الأسبوع الماضي خلال سباق الولايات المتحدة، فخلال إحدى الفترات استخدم الصحفي كلمة "مسروق" مرات عدة عند الإشارة إلى لقب فيرستابن في 2021 الذي حققه على حساب البريطاني لويس هاميلتون بطريقة جدلية ودراماتيكية في اللفة الأخيرة من السباق الأخير في أبو ظبي.

كما قال إن هاميلتون "بطل العالم 8 مرات"، في حين أن البريطاني يملك 7 ألقاب.

وأضاف فيرستابن -الذي انفرد بعد فوزه في المكسيك بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد (14) ليفك شراكته مع الألمانيين مايكل شوماخر وسيباستيان فيتل- "لا يمكنك العيش في الماضي، عليك المضي قدما"، مضيفا أن وسائل التواصل الاجتماعي "مكان غير صحي أبدا".

وقال البريطاني كريستيان هورنر مدير ريد بول إن الفريق "أصيب بخيبة أمل بسبب سلسلة من التعليقات المهينة التي صدرت على سكاي"، ومن هنا جاء قرار "أخذ استراحة" في نهاية الأسبوع.