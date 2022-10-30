ميسي يهزم رونالدو.. كمبيوتر عملاق يكشف توقعا غريبا حول نهائي كأس العالم 2022 في قطر

كشفت توقعات أجرتها مجلة "فور فور تو" (4 ـ 4 ـ 2) الإنجليزية، اعتمادا على بيانات معلوماتية أن المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام بين الأرجنتين والبرتغال لتجمع اثنين من أفضل لاعبي الكرة في العالم السنوات الأخيرة: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية السبت.

وقالت "ماركا" إن المجلة الإنجليزية استعانت بخدمات (حاسوب) كمبيوتر عملاق في شركة "بي سي آي" الكندية للأبحاث والاستثمارات الإستراتيجية، التي استخدمت بدورها عدة بيانات حول إحصائيات رونالدو وميسي بألعاب الفيديو "فيفا" علاوة على استخدام مجموعة من البيانات الخاصة في 192 مباراة بدور المجموعات و64 مباراة في مراحل خروج المغلوب على مدى دورات كأس العالم الخمس الأخيرة، وذلك للتكهن بمن سيتأهل للدور النهائي فضلا عن المنتخب الذي سيحرز لقب الكأس.

وبحسب ما نقلته "ماركا" فقد جاءت نتيجة التوقعات مثيرة وخاصة إذ وضعت اثنين من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة بمواجهة مباشرة في نهائي كأس العالم قطر 2022.

لكن الإثارة لم تتوقف عند ذلك الحد، إذ إن الحاسوب العملاق قدم توقعه بأن ميسي سيرفع اللقب العالمي بالدوحة، حيث من المقرر أن تتغلب الأرجنتين على البرتغال بركلات الترجيح بعد أن تنتهي مباراة النهائي بالتعادل استنادا إلى العديد من نقاط البيانات الرئيسية التي نشرتها مجلة "4-4-2" ونقلتها ماركا.

ويشار إلى أن كأس العالم قطر 2022، من المتوقع أن تكون النسخة الأخيرة من المونديال التي يشارك فيها رونالدو وميسي.

وسبق لكلا اللاعبين أن توج مع منتخب بلاده بلقب المسابقة القارية في مناسبة وحيدة، إذ أحرز رونالدو لقب كأس أمم أوروبا عام 2016 وتوج ميسي بلقب كوبا أمريكا 2021.

وخلال السنوات الأخيرة، راجت بقوة توقعات غير رسمية تعتمد على الحظ أو البيانات أو تجري باستعمال بعض الحيوانات لتحديد نتائج مباريات بعينها في النهائيات.