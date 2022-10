بالفيديو- شهدت 7 بطاقات حمراء.. مباراة تتحول إلى معركة في ويلز والشرطة تفتح تحقيقا

انتهت إحدى المباريات في ويلز بطريقة عنيفة للغاية، حيث دخل لاعبو فريقي بانغور 1876 وريل 1879 في شجار عنيف.

اندلعت شرارة الشجار عندما قام شون لوك، لاعب بانغور، بمضايقة لاعب منافس خلال تنفيذ ركلة ركنية، من خلال الوقوف أمام الكرة.

وتطوّر الشجار إلى مرحلة الاشتباك بالأيدي والقتال بعدما تعرّض توم كلارك، لاعب بانغور، إلى لكمة قوية في وجهه من قبل أليكس جونز، لاعب ريل.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن لاعبي الفريقين وبعضا من مسؤولي الناديين تبادلا اللكمات.

وبعدها عاقب الحكم عددا من لاعبي الفريقين، قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة قبل الأوان بعد إشهار 7 بطاقات حمراء

