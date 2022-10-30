بالفيديو- شهدت 7 بطاقات حمراء.. مباراة تتحول إلى معركة في ويلز والشرطة تفتح تحقيقا

انتهت إحدى المباريات في ويلز بطريقة عنيفة للغاية، حيث دخل لاعبو فريقي بانغور 1876 وريل 1879 في شجار عنيف.

اندلعت شرارة الشجار عندما قام شون لوك، لاعب بانغور، بمضايقة لاعب منافس خلال تنفيذ ركلة ركنية، من خلال الوقوف أمام الكرة.

وتطوّر الشجار إلى مرحلة الاشتباك بالأيدي والقتال بعدما تعرّض توم كلارك، لاعب بانغور، إلى لكمة قوية في وجهه من قبل أليكس جونز، لاعب ريل.

7 بطاقات حمراء

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن لاعبي الفريقين وبعضا من مسؤولي الناديين تبادلا اللكمات.

وبعدها عاقب الحكم عددا من لاعبي الفريقين، قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة قبل الأوان بعد إشهار 7 بطاقات حمراء

Took Wyatt to see #rhylfc and enhance his football education….

Things escalate quickly in North Wales!! #itfc pic.twitter.com/gZI1VvguD4 — The Ag Recruiter (@ag_recruiter) October 22, 2022

وأبرزت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" BBC تصريحات متحدث باسم شرطة شمال ويلز، قال فيها "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل يحتوي على لقطات شجار الملعب نهاية مباراة كرة القدم بين بانغور 1876 وريل 1879".

وأضاف "نحن على تواصل مع اتحاد كرة القدم بالإضافة إلى ممثلي الناديين".

وختم "كان هناك عناصر أمن بالملعب من أجل الحفاظ على السلامة العامة، ومع ذلك سنجري تحقيقا في ملابسات هذا الحادث، وسننظر في التدابير اللازمة لضمان تقليل مثل هذه الأحداث مستقبلا".

بدوره استنكر غاريث توماس، مدرب ريل، هذه الأحداث مؤكدا أن تصرفات اللاعبين غير مقبولة، علما بأنه نال بطاقة حمراء لاعتراضه على قرارات الحكم.

وقال توماس "المشاهد نهاية المباراة ليست جيدة، ليس من أجل هذا أمضينا 20 شهرا في محاولة بناء النادي، ما حدث عار بكل المعاني".

وأضاف "بإمكان اللاعبين رؤية ما فعلوه، وعليهم تحمل المسؤولية، لأنهم خذلوا النادي، هذا لم يكن جيدا على الإطلاق".

ريل يعتذر

في هذه الأثناء، أصدر نادي ريل بيانا قال فيه "نشعر بالحزن العميق إزاء الأحداث التي جرت على أرض الملعب، نهاية المباراة ضد أصدقائنا من بانغور 1876".

وتابع "نود أن نشكر شرطة شمال ويلز على دعمها لكرة القدم، وللمشجعين وخاصة المتطوعين بالنادي، الذين يتخلون عن وقتهم من أجل إنجاح إقامة مثل هذه المباريات".

وأتم البيان "نعتذر للجميع، وسيتم التعامل مع هذا الأمر داخليا على وجه السرعة، كما ننتظر تقرير الحكم، ولن ندلي بأي تعليق آخر الوقت الحالي".

وأُعيد تأسيس ريل 1879 عام 2020، بعد انهيار نادي إف سي ريل، بينما تم تشكيل فريق بانغور 1876 عام 2019.

وعادة، يُنظر إلى هذه المباراة على أنها ديربي تاريخي شمال ويلز، وتحديدا دوري منطقة أردال الشمالية الغربية.