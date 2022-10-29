على بعد قرابة 50 كيلومترا من الدوحة وبين واحة من الكثبان الرملية، اختار المنتخب السعودي معسكره خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر بمنتجع سيلين في مدينة مسيعيد جنوب شرق العاصمة.

ويتميز منتجع سيلين بالمناظر البانورامية الآسرة التي تطل على البحر والمناطق الطبيعية المحيطة به، ويوفر فرصة للمشاركة في عدد كبير من الأنشطة الترفيهية التي تشمل عددا من المغامرات الرياضة الشاطئية والبحرية، فضلا عن الطبيعة الجذابة للكثبان الرميلة القريبة من مقر إقامة المنتخب.

ويوفر منتجع سيلين غرفا وأجنحة وشاليهات مكونة من غرفتي نوم وفيلات مكونة من 3 غرف و4 غرف مع مسابح خاصة، كما يمتد مكان الإقامة على شاطئ بطول 3 آلاف متر مع إطلالة رائعة على البحر من جميع الوحدات.

وتعد منطقة سيلين الأكثر شهرة في قطر لرواد البحر أو هواة المغامرة، فرمالها الصفراء المتعرجة يرتادها الآلاف يوميا بحثا عن مغامرات التفحيط "التطعيس" كما تجذب شواطئها الممتدة آلاف الأشخاص أيضا خاصة أيام العطلات، فضلا عن كونها أحد المقرات الرئيسية للتخييم في الدولة.

ويرجع تركز التخييم في منطقة سيلين إلى وجود منخفضات ومرتفعات في الرمال الناعمة لتلك المنطقة، حيث تشكل الرمال بساطا متعدد الألوان تضفي عليه أشعة الشمس بالنهار وأضواء القمر بالليل بهجة في النفوس ومنظرا جماليا خلابا.

والتخييم في البر عادة يتوارثها الناس في الجزيرة العربية خاصة موسم الربيع والأمطار، عندما تبرد الأجواء وتسقط الأمطار وتنبت الأشجار الخضراء بالصحاري القاحلة، فتتحول إلى مقصد لعشاق الطبيعة وسط أجواء تراثية بعيدا عن أجواء المدينة وروتينها الاعتيادي.

هدوء وتركيز

وحرص المنتخب السعودي على أن يكون مقر إقامته خارج الدوحة لتوفير أكبر قدر من الهدوء للاعبيه وأن يكون مقر التدريب أيضا على ملاعب سيلين داخل منشأة الإقامة، مما يعني أن تحركات المنتخب ستكون إلى ملاعب المباريات فقط، وهو ما سيوفر مميزات كبيرة لمنتخب "الأخضر" في سعيه إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة رغم صعوبة المنافسة داخل مجموعته.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وسيقص مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب لوسيل، وفي المواجهة الثانية يواجه نظيره البولندي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب لوسيل.

وتتميز المشاركة السعودية بمؤازرة جماهيرية غير مسبوقة، فكشفت أرقام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن السعوديين أكثر المسجلين على منصة بطاقة هيا لحضور مباريات المونديال.

وسيشهد مونديال 2022 المشاركة السادسة لمنتخب السعودية في كأس العالم، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية، في التصفيات الآسيوية النهائية للمونديال، برصيد 23 نقطة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن مقرات إقامة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وتشتمل على المقر الرئيسي لكل منتخب أثناء البطولة، وتجمع بين موقع التدريب وفندق الإقامة، وغيرها.

مرافق متنوعة

وتتألف مقرات المنتخبات المشاركة في البطولة من فنادق من فئة 4 و5 نجوم، وفيلات ومنتجعات وأماكن إقامة غير فندقية، وسكنات الأكاديميات الرياضية والسكنات الجامعية، كما تضم مرافق أخرى كغرف العلاج، ومناطق لضمان خصوصية المنتخبات، كما أنها متوافقة مع بروتوكولات الأمان اللازمة.

وينبغي على كل منتخب تسجيل وصوله إلى الفندق المخصص لإقامته قبل 5 أيام على الأقل من موعد انطلاق مباراته الأولى. ويمكن للفرق تمديد إقاماتها إلى أكثر من 15 يوماً وهي الفترة المؤكدة لكل بعثة، وذلك وفقا لمشوارها في البطولة، حيث تصل إقامة المنتخبين اللذين يشاركان في النهائي إلى 33 يوما، وقد تم تنظيم 162 زيارة تفقدية لمقرات إقامة المنتخبات التي شاركت في تصفيات كأس العالم 2022 ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2019.