متى يفوز منتخب أفريقي بكأس العالم؟.. 5 أسباب تؤكد أن القارة السمراء قادمة بقوة

لم يسبق لأي منتخب أفريقي تجاوز ما هو أبعد من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد مرور 21 نسخة، بانتظار بطولة 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ورغم الحضور المميز للاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى وتأثيرهم القوي، فإن حلم صعود أحد منتخبات القارة السمراء إلى منصة التتويج في المونديال لم يتحقق بعد، واقتصر التتويج باللقب على منتخبات قارتين فقط: أوروبا وأميركا الجنوبية.

لكن المستقبل القريب قد يحمل بشرى جيدة للمنتخبات الأفريقية، وقد حدد موقع "بليتشر ريبورت" (bleacherreport) الأميركي 5 أسباب أكد أنها ترجّح احتمال فوز منتخب أفريقي بكأس العالم خلال النسخ الثلاث المقبلة.

خلال 3 مناسبات، تقدمت 3 منتخبات أفريقية إلى ربع نهائي كأس العالم، لكن الكاميرون والسنغال وغانا سقطت بعد ذلك، وانتهت مغامرتها عند هذا الحد.

كان التبرير الدائم هو أن كرة القدم الأفريقية ما زالت في طور النمو والتطور، وأن القادم سيكون أفضل، لكن نفس تلك المنتخبات أخفقت بعد ذلك ولم تكرر حتى ما فعلته في مشاركاتها اللاحقة.

Six years ago today, we said goodbye to Bruno Metsu, who passed away aged 59 after a battle with cancer. pic.twitter.com/O2tG9xj5J7

Remembering the man who led @FootballSenegal to a historic quarter-final finish at the 2002 #WorldCup .

وساهمت عوامل عديدة في تلك الإخفاقات، لعل أبرزها سوء الإدارة والاضطرابات والفوضى في الاتحادات الوطنية، بالإضافة للتغيير المستمر للمدربين وغياب الخطط البعيدة الأمد.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الدول الأفريقية تغيير أساليب الإدارة والاهتمام بالأجيال الشابة، وهو ما يبشر بنتائج أفضل في غضون السنوات القادمة، وصولا إلى إمكانية الفوز بكأس العالم.

العديد من المنتخبات العالمية القوية التي لطالما هيمنت على كأس العالم، تراجعت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وهو ما يفسح المجال أمام قوى جديدة للظهور والمنافسة بقوة.

أعطت الإخفاقات الأخيرة لإيطاليا وفرنسا والأرجنتين الثقة والإيمان للدول من الدرجة الثانية، وأصبحت الهوامش بين القوى التقليدية و"البقية" أصغر، لذا فإن من المتوقع أن تشهد نهائيات كأس العالم الثلاثة المقبلة رؤية منتخبات أخرى في دائرة المنافسة، وبالطبع من بينها منتخبات أفريقية.

Happy birthday🎈🎊🎂🎉#Cameroon’s Roger Milla turns 66 today.

He scored twice in extra time against Colombia to seal a quarterfinal spot for Cameroon at the 1990 World Cup in Italy.

In case you’re too young to remember…. 😉👇🏿 pic.twitter.com/1kHHDd9duG

— Oluwashina Okeleji (@oluwashina) May 20, 2018