استمرار غياب بنزيمة عن ريال مدريد بسبب الإصابة

يغيب النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد عن فريقه في المباراة التي تجمعه غدا الأحد أمام جيرونا في الدوري الإسباني الممتاز.

ويعود غياب بنزيمة إلى استمرار معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى، بحسب ما أعلنه مدربه كارلو أنشيلوتي اليوم السبت.

وأكد أنشيلوتي -في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية- أن "بنزيمة خضع لاختبارات طبية، وسارت الأمور على ما يرام، لكنه لا يشعر بالراحة الكافية للعودة للمباريات، سيستمر غيابه عن تشكيلة الريال أمام جيرونا".

وأضاف "علينا أن نضع في اعتبارنا ما يشعر به اللاعب، بنزيمة لم يصل لجاهزيته التامة بعدُ ليشارك في المباريات".

ومنذ خوضه مباراة إلتشي في الأسبوع العاشر من الليغا، لم يظهر بنزيمة في تشكيلة "الميرينغي"، إذ أثبتت الفحوص الطبية أنه يعاني من إصابة في الساق اليسري.

وغاب عن فوز ريال مدريد أمام إشبيلية 3ـ1 في الدوري المحلي، ثم عن مباراة ليبزيغ ضمن الجولة الخامسة من دوري الأبطال والتي تعرض فيها فريقه لهزيمته الأولى هذا الموسم.

وسجل بنزيمة الذي توج يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، 5 أهداف حتى الآن في الليغا.

وفي مقابل غياب المهاجم الفرنسي، أكد أنشيلوتي أن "الفريق سيشهد عودة كل من لوكا مودريتش وداني سيبايوس وفيديريكو فالفيردي وماريانو ورودريغو، وسيكونون جميعا جاهزين، على الرغم من بعض المشاكل المتعلقة بجاهزيتهم البدنية في الفترة الأخيرة".

وينتظر أن يدفع المدرب الإيطالي بكل أوراقه باستثناء بنزيمة، تفاديا لأية مفاجأة محتملة من فريق جيرونا، الذي يلعب كرة قدم جيدة ويحسن الاستحواذ على الكرة، وفقما نقلته "ماركا" عن أنشيلوتي.

ويرى المدرب الإيطالي أن السباق نحو التتويج بلقب "الليغا" سيكون تحديا صعبا لفريقه خصوصا أن برشلونة المنافس الأول على اللقب هذا العام، سيقاتل حتى النهاية، على الرغم من أنه عانى من بعض الانتكاسات في الآونة الأخيرة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بعد مرور 11 جولة برصيد 31 نقطة على بعد 3 نقاط من برشلونة صاحب المركز الثاني، ويواجه الفريق الملكي غدا الأحد جيرونا على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، في حين يحل برشلونة اليوم السبت ضيفا على فالنسيا.