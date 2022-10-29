أهدر نقطتين فقط في 11 مباراة.. ريال مدريد أفضل متصدري الدوريات الأوروبية

يتربع ريال مدريد على عرش الأندية الأوروبية في الوقت الراهن بفضل النتائج المذهلة التي يحققها منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحقق "الملكي" 15 انتصارا في كل البطولات هذا الموسم بما فيها مباراة السوبر الأوروبي، مقابل خسارة واحدة وتعادل.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن ريال مدريد أفضل فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، منذ بداية الموسم.

وفاز "الميرنغي" في 10 من أصل 11 مباراة من ضمنها أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة المنافسين المباشرين له على الفوز بالليغا، ليجمع 31 نقطة من أصل 33 ممكنة.

وفي حسابات أخرى، حقق ريال مدريد 93.9% من النقاط المتاحة في "الليغا"، وهو ما يثبت أن نتائج "لوس بلانكوس" لا نظير لها في القارة الأوروبية العجوز.

وفي نظرة سريعة على متصدري جدول الترتيب في الدوريات الكبرى، يحتل مانشستر سيتي المركز الأول مؤقتا في قمة الدوري الإنجليزي، بـ29 نقطة جمعها من 12 مباراة.

وتبلغ نسبة ما جمعه "السيتزنس" 80.5% من النقاط المتاحة، علما بأن أرسنال (28 نقطة) يلعب الأحد ضد نوتنغهام فورست.

وفي إيطاليا، عزز نابولي صدارته "للكالشيو" بعد فوزه الكبير على ساسولو 4-0، ليرفع فريق الجنوب الإيطالي رصيده إلى 32 نقطة.

وجمع نابولي هذا الرصيد من 12 جولة، بواقع 10 انتصارات وتعادلين، حيث بلغت نسبة النقاط التي جمعها 88.8%، بفارق 6 نقاط عن ميلان الذي يحل ضيفا على تورينو غدا الأحد.

بايرن خسر مرة وتعادل في 4 مباريات

وفي الدوري الألماني، اعتلى بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة من 12 مباراة.

ويتقدم "العملاق البافاري" على يونيون برلين، مفاجأة هذا الموسم، بفارق نقطتين فقط، علما بأن يونيون يلعب غدا ضد بوروسيا مونشنغلادباخ.

وحقق بايرن 25 نقطة من 36 نقطة ممكنة، من 7 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، أي ما نسبته 69.4%.

وفي الدوري الفرنسي، يواصل باريس سان جيرمان هيمنته على البطولة، حيث حقق زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي 10 انتصارات وتعادلين.

وهذا يعني أن "بي إس جي" جمع 32 نقطة من أصل 36، لتبلغ نسبة الفريق 88.8%.