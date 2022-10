ثورة تكنولوجية في البريميرليغ.. نظام إحصائي غير مسبوق يتيح كل بيانات اللاعبين والمباراة خلال 8 ثوان فقط

سيدخل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الفترة المقبلة، مرحلة جديدة في النقل التلفزيوني، وستحدث ثورة غير مسبوقة في عالم المعلومات والبيانات.

وذكرت صحيفة "ميرور" (mirror) البريطانية، أن التغطية التلفزيونية لمباريات "البريميرليغ" ستكون مختلفة تماما، عما كانت عليه من قبل، في ظل الاهتمام المتزايد بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمباريات واللاعبين.

وطورت شركة "غينياس سبورتس" (Genius Sports)، وهي الشريك التكنولوجي للدوري الإنجليزي، نظاما جديدا يسمح بتوثيق البيانات في ثوان قليلة.

وأوضحت "ميرور" أن النظام الجديد سيتيح لمقدمي أستوديوهات التحليل ومعلقي المباريات، تقديم إحصائيات عن المباراة واللاعبين، في ظرف 8 ثوان فقط.

ويتيح النظام الجديد عرض إحصائيات تتعلق بسرعة ركض اللاعبين، وقوة تسديد الكرة وأشياء أخرى يثري مشاهدة المباراة عبر التلفاز.

ولن يضطر عشاق الدوري الإنجليزي إلى الانتظار طويلا من أجل التمتع بهذه التجربة الجديدة والمحسنة، حيث ستتوفر في وقت لاحق من منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

Premier League set for TV revolution with plans to introduce real-time graphics and data into its broadcasts on Sky Sports and BT Sport 📊

[THREAD] 🧵 pic.twitter.com/AYa0DcxTsZ

— Mirror Football (@MirrorFootball) October 27, 2022