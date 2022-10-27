ثورة تكنولوجية في البريميرليغ.. نظام إحصائي غير مسبوق يتيح كل بيانات اللاعبين والمباراة خلال 8 ثوان فقط

سيدخل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الفترة المقبلة، مرحلة جديدة في النقل التلفزيوني، وستحدث ثورة غير مسبوقة في عالم المعلومات والبيانات.

وذكرت صحيفة "ميرور" (mirror) البريطانية، أن التغطية التلفزيونية لمباريات "البريميرليغ" ستكون مختلفة تماما، عما كانت عليه من قبل، في ظل الاهتمام المتزايد بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمباريات واللاعبين.

وطورت شركة "غينياس سبورتس" (Genius Sports)، وهي الشريك التكنولوجي للدوري الإنجليزي، نظاما جديدا يسمح بتوثيق البيانات في ثوان قليلة.

إحصائيات خلال 8 ثوان فقط

وأوضحت "ميرور" أن النظام الجديد سيتيح لمقدمي أستوديوهات التحليل ومعلقي المباريات، تقديم إحصائيات عن المباراة واللاعبين، في ظرف 8 ثوان فقط.

ويتيح النظام الجديد عرض إحصائيات تتعلق بسرعة ركض اللاعبين، وقوة تسديد الكرة وأشياء أخرى يثري مشاهدة المباراة عبر التلفاز.

ولن يضطر عشاق الدوري الإنجليزي إلى الانتظار طويلا من أجل التمتع بهذه التجربة الجديدة والمحسنة، حيث ستتوفر في وقت لاحق من منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

Premier League set for TV revolution with plans to introduce real-time graphics and data into its broadcasts on Sky Sports and BT Sport 📊 [THREAD] 🧵 pic.twitter.com/AYa0DcxTsZ — Mirror Football (@MirrorFootball) October 27, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التجربة ستكون متاحة فقط لوسائل الإعلام المالكة للحقوق، على أن يتم توفيرها في وقت لاحق لأندية الدوري الإنجليزي، لمساعدة مدربيها على تطوير أداء اللاعبين.

وتعمل هذه التكنولوجيا من خلال أحدث تقنيات الحواسيب والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لكن الأمور لن تقف عند هذا الحد، إذ إن شركة "غينياس سبورتس" كشفت عن نواياها، لتصميم تطبيقات افتراضية، تسمح للمشجعين والمتابعين بمتابعة هذه الأرقام والبيانات بأنفسهم، وكأنهم في قلب الحدث.

وصرّح مارك لوك، الرئيس التنفيذي للشركة: "الشراكة الجديدة مع الدوري الإنجليزي هي خطوة مهمة نحو إظهار طريقة فريدة، يمكن أن تقدم من خلالها البيانات".

وأضاف: "لقد آمنا بهذه الرؤية لسنوات عديدة، والآن أصبحت حقيقة واقعة، نحن متحمسون للغاية للعمل على حلول لتعزيز الطريقة التي يُتابع بها الدوري الأكثر شعبية في عالم كرة القدم".

أقوى دوري في العالم

ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنسب مشاهدة مرتفعة محليا وعالميا ترشحه لكي يكون الأقوى في العالم، كما يُعتبر سلعة رائجة ومطلوبة جدا في كافة دول العالم.

وجددت رابطة "البريميرليغ" حقوق بث المباريات محليا مع 3 شبكات هي "سكاي سبورتس" (Sky Sports) و"بي تي سبورت" (BT Sport) و"أمازون" (amazon) مقابل 4.8 مليارات جنيه إسترليني، وذلك عن الفترة ما بين مواسم 2022-2023 حتى 2024-2025.

كما باعت الرابطة الحقوق العالمية عن الفترة ذاتها، بقيمة 5.05 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 30% عن الفترة الزمنية الأخيرة، حيث بيعت مقابل 3.89 مليارات جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2019-2020 حتى 2021-2022.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" (beIN Sports) القطرية، حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى نهاية موسم 2024-2025.

وحصلت (beIN) على الحقوق للمرة الأولى مع بداية موسم 2013-2014، وما زالت هي الناقل الحصري والوحيد في المنطقة العربية.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بعد 12 جولة من بداية الموسم، علما بأن الفريقين لهما مباراة مؤجلة.