إنجازات كرة القدم القطرية.. بريد قطر يطلق سلسلة من الطوابع التذكارية الخاصة بكأس العالم

تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) إطلاقها مجموعة جديدة من الطوابع البريدية تعدد فيها إنجازات كرة القدم القطرية عبر التاريخ.

وتأتي الإصدارات الجديدة من الطوابع تحت اسم "إنجازات كرة القدم القطرية" والتي أنجزتها الكرة القطرية كالمركز الثاني في كأس العالم للشباب عام 1981، وبطل كأس الخليج 1992، وذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2006 بالدوحة، وبطل كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويبلغ عدد الطوابع التي سيتم طباعتها 20 ألف طابع، وألفي مجلد، و3 آلاف مغلف لإصدار اليوم الأول، في حين يبلغ سعر المجموعة 14 ريالا قطريا، والمجلد 100 ريال قطري، وسعر المغلف 15 ريالا قطريا.

ويقوم بريد قطر بتوثيق جميع الفعاليات والاستعدادات التي تقوم بها قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، من خلال تصاميم مميزة، يُمثل فيها كل طابع ثقافة دولة قطر؛ نظرا لكونها أول دولة عربية تستضيف مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط.

كانت الشركة القطرية للخدمات البريدية قد أصدرت سلسلة من الطوابع الخاصة ببطولة كأس العالم، كشعار كأس العالم، وملاعب كأس العالم، وفيفا كلاسيك (البطولات الثلاث السابقة)، والتعويذة الرسمية للبطولة (لعيب)، والبوستر الرسمي للبطولة، والمجموعات (الفرق التي ستلعب في البطولة).

توصيل مجاني

سلسلة الطوابع التي أطلقها بريد قطر تأتي عقب كشف الشركة عن قيامها بتوصيل بطاقة "هيَّا" المطبوعة داخل وخارج قطر مجانا لكل الذين تقدموا للحصول عليها قبل 30 سبتمبر/ أيلول الماضي من أجل حضور مُباريات كأس العالم.

ونشرت الشركة حينها فيديو تعريفيا للجماهير توضح من خلاله إجراءات الحصول على بطاقة "هيَّا" المطبوعة والطريقة التي سيتم من خلالها إرسال البطاقة مجانا إلى الجمهور.

وتعد بطاقة "هيّا" بوابة الوصول إلى كأس العالم وتمكن صاحبها من الدخول إلى قطر دون تأشيرة، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى كالاستخدام المجاني لكافة وسائل النقل العام سواء الحافلات أو مترو الدوحة على خطوطه الثلاثة، بالإضافة إلى الدخول إلى ملاعب المونديال.