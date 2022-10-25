جزيرة المها وقطيفان الشمالية ودرب لوسيل وجهات سياحية جديدة تنتظر جماهير كأس العالم في قطر

مع وصول جماهير كأس العالم لكرة القدم إلى الدوحة سيكون بانتظارهم العديد من الوجهات السياحية الجديدة التي ستكون جاهزة لاستقبال زوارها بداية من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بخيارات متنوعة تعد بتجارب متميزة للجميع.

وتضيف هذه الوجهات السياحية الجديدة المزيد من التنوع إلى المرافق السياحية الحالية والأنشطة المتوفرة لتناسب كل جماهير كأس العالم، وتقدم لهم تجربة سياحية وترفيهية خاصة.

ومن المتوقع أن يزور قطر خلال المونديال -الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول- أكثر من مليون مشجع، وتسعى قطر إلى استغلال المونديال من أجل الترويج لها كوجهة سياحية متنوعة، بفضل مجموعة من الأنشطة والتجارب السياحية الكثيرة التي سيتم تقديمها في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع المنافسات الرياضية.

وترصد الجزيرة نت الوجهات السياحية الجديدة في قطر.

جزيرة المها

تضم جزيرة المها، المقرر افتتاحها الشهر المقبل، 6 مطاعم شهيرة من أفخم العلامات التجارية، وتتضمن أيضا شارع "المها درايف" الذي لن يُسمح بدخوله إلا لأصحاب السيارات الكلاسيكية والفارهة، ونادي شاطئ ناموس الدوحة، وكذلك منطقة "لوسيل ونتر وندرلاند" الترفيهية.

درب لوسيل

في قلب مدينة لوسيل، يبرز درب لوسيل كوجهة ترفيهية وسياحية حيوية متنوعة، تم تصميمه على غرار شارع الشانزليزيه بفرنسا ليقدم تجارب فريدة في الهواء الطلق مع إمكانية التحكم بالطقس، ومن المقرر افتتاح درب لوسيل قبيل انطلاق بطولة كأس العالم من خلال مهرجان حافل بالعروض الترفيهية والموسيقية، وستستمر فعالياته على مدى 3 أيام من 3 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جزيرة قطيفان الشمالية

"قطيفان الشمالية" أول جزيرة ترفيهية في دولة قطر، وتضم مجموعة من الفنادق الفخمة والنوادي الشاطئية والمرافق عالمية المستوى، إضافة إلى حدائق متنوعة كحديقة الألعاب المائية، وسيتم افتتاح هذه الجزيرة قبيل انطلاق المونديال.

ويست ووك

تقع "ويست ووك" في قلب منطقة الوعب، وهي وجهة جديدة لنمط الحياة العصرية، وتضم مزيجا من المساحات المخصصة للسكن والتسوق والترفيه، كما تضم ممشى فريدا من نوعه تم تزويده بتكنولوجيا تبريد خارجية.

شاطئ الخليج الغربي

شاطئ عام يضم مجموعة متنوعة من المرافق وسبل الراحة، مثل ساحة طعام ومنطقة مشجعين وملعب للكرة الطائرة الشاطئية.

نادي شاطئ 12بي

هو نادي شاطئي ووجهة ترفيهية ملائمة للعائلات، ويتضمن مجموعة كبيرة من وسائل الراحة والترفيه والأنشطة المائية والرياضية وأنشطة التسوق.

شاطئ 974

يقع هذا الشاطئ ضمن محيط منطقة ملعب 974، ويوفر تجربة شاطئية من فئة 5 نجوم حيث يضم الأكواخ الشاطئية والألعاب المائية وأنشطة ورياضات شاطئية تمارس في الهواء الطلق، وأنشطة ثقافية مصممة لتلبية جميع الأذواق والاهتمامات واستقطاب جميع الفئات.

شاطئ لا مار

يتميز بإطلالات خلابة على أفق الخليج الغربي، حيث سيكون متاحا للزوار ممارسة السباحة في المياه الدافئة أو الاسترخاء في الكبائن الخاصة أو الاستلقاء تحت أشعة الشمس على الرمال.

لوسيل ونتر وندرلاند

بدلا من الأجواء الثلجية والبرودة الشديدة التي تستقبل زوار شقيقتها الشهيرة في هايد بارك لندن، سوف يكون بإمكان زوار لوسيل ونتر وندرلاند الاسترخاء على الشاطئ تحت شمس شتوية والاستمتاع بأجواء احتفالية مذهلة بفضل الألعاب الترفيهية، ومن المقرر أن يتم افتتاح المنطقة بداية الشهر المقبل.

متحف الفن الإسلامي

أعيد افتتاح متحف الفن الإسلامي للجمهور مطلع الشهر الجاري في حلته الجديدة، بعد مشروع إعادة تأهيل استمر لمدة عام لتحسين المرافق وإعادة تصور وتركيب صالات العرض الخاصة بمجموعته الدائمة التي تضم أكثر من ألف قطعة، بالإضافة إلى تدشين أقسام جديدة تسمح للمتحف بعرض المزيد من مجموعته ذات الشهرة العالمية، وتستهدف الفلسفة الجديدة للمتحف العائلات والأطفال عبر مجموعة من الخبرات والتجارب الجديدة.

منتجع شاطئ فويرط

يقع منتجع شاطئ فويرط الذي تم افتتاحه مؤخرا على بعد ساعة بالسيارة إلى الشمال من الدوحة، وبفضل رياحها المستمرة وظروفها البحرية المثالية ونعومة رمالها، يعتبر المنتجع وجهة عالمية لممارسة الرياضات الشراعية حيث الأجواء الملائمة للتزلج المائي بالطائرات الورقية.

فنادق متنوعة

ويشهد الشهر الجاري افتتاح العديد من الفنادق مثل سانت ريجيس، جزيرة مرسى عربية، فندق ريكسوس، غلف الدوحة، منتجع أوتبوست البراري، منتجع ريكسوس، والدورف أستوريا الدوحة، ويست باي، والدورف أستوريا الدوحة لوسيل، ذا نيد الدوحة، منتجع شيدي كتارا، فنادق كتارا هيلز الذي يستلهم الطراز المعماري الإسكندنافي ويعتمد على مواد صديقة للبيئة.

وشهد عام 2022 موجة افتتاح العديد من مناطق الجذب السياحية الجديدة حيث شهد مارس/آذار افتتاح متحف 3-2-1 الأولمبي والرياضي، وهو من أحدث المتاحف المختصة بالمجال الرياضي في العالم. وفي الشهر التالي، تم افتتاح بلاس فاندوم وهو مركز تسوق فخم مستوحى من الطراز الباريسي، كما شهد هذا العام افتتاح العديد من الفنادق والمنتجعات كمنتجع زلال الصحي.