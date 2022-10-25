خليجي 25 بالبصرة.. بطولة طال انتظارها تعزز آمال عودة العراق رياضيا

أجريت في فندق "غراند ميلينيوم" في البصرة (جنوبي العراق) اليوم الثلاثاء قرعة بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في ملاعب المدينة الرياضية بالبصرة في الفترة من 6 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتمت فعاليات القرعة بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية لكرة القدم التي ستشارك منتخباتها في الحدث الرياضي الذي سيستضيفه العراق بعد أكثر من 40 عاما على آخر مسابقة خليجية استضافها.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مرتقبة، أبرزها بين العراق (المستضيف) والسعودية في المجموعة الأولى، وبين البحرين حاملة اللقب وقطر في المجموعة الثانية.

وتوزعت المنتخبات في المجموعتين على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: العراق، واليمن، والسعودية، وعمان

المجموعة الثانية: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

نتائج قرعة منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم 25، البصرة.#AGCFF #خليجي_25 pic.twitter.com/NtrIMDPwlE — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 25, 2022

مؤشرات إيجابية

ورأى اللاعب السابق ومدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد أن خليجي 25 حدث رياضي وسياسي واقتصادي، وسيسهم في تقارب الشعوب الخليجية مع العراق.

وقال محمد -في تصريح للجزيرة نت- أن خليجي 25 يحظى بأهمية كبيرة في العراق انطلاقا من الفرصة التي سيوفرها لاكتشاف مواهب كروية جديدة، سواء في العراق أو في الدول المشاركة، لافتا إلى ضرورة استغلال هذا الحدث الرياضي لإعداد جيل جديد من اللاعبين يعزز فرص المنتخب العراقي في المحافل الرياضية الدولية المقبلة.

وأشار إلى أن استضافة العراق كأس الخليج ستمهد الطريق أمام البلاد لاستضافة محافل كروية ورياضية أخرى، لا سيما أن ملاعب العراق لكرة القدم باتت مهيأة لاستضافة مثل هذه الأحداث الرياضية.

من جانبه، يرى الخبير الأمني والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن استضافة العراق خليجي 25 في الوقت الحالي "تعكس حالة السكينة التي يمر بها العراق"، وقال إن دول الخليج باتت مطمئنة لوضع العراق الأمني، وتوقع أن ينعكس ذلك على الاستثمار والبنى التحتية في البلاد.

ويرى أبو رغيف -في حديثه للجزيرة نت- أن إقامة خليجي 25 في العراق سينعكس على حجم العلاقات العراقية مع دول الخليج، وتوقع أن تفتح البطولة الباب أمام استضافة العراق مزيدا من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني استكمال جميع التحضيرات اللازمة لإنجاح بطولة خليجي 25، وقال لوكالة الأنباء العراقية "إن ما يحدث في البصرة من إعمار هو مجرد البداية، حيث يجب أن تكون محافظة البصرة جوهرة الخليج"، مشيرا إلى أنه "تمت مباشرة خطة قبل بطولة خليجي 25 لإكمال جميع التحضيرات اللازمة لإقامة البطولة، وسيكون كل شيء متكاملا من أجل إنجاح البطولة".

تحديات أمام خليجي 25

وعن التحديات، يرى عماد محمد أن العراق أكمل استعداداته الفنية لهذا الحدث الرياضي من ملاعب ومنشآت رياضية، متمنيا على الجهات الرسمية الرياضية أن تشرع في بناء ملاعب تدريب لكرة القدم، وتكون بمواصفات فنية عالية في جميع المحافظات، كما في البصرة، لافتا إلى أن أهمية هذه الملاعب ستساعد العراق على استضافة مسابقات كروية مهمة مثل كأس آسيا.

من جانبه، يرى المحلل الرياضي مثنى المصطاف أن العراق قد يواجه بعض التحديات في إقامة خليجي 25 في البصرة، وقال إن من بينها تسجيل محافظة البصرة التي ستقام على أرضها البطولة العديد من النزاعات العشائرية، وكان آخرها نزاع عشائري في قضاء الهارثة أمس الاثنين استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ودعا الخبير الأمني أبو رغيف إلى جهد مجتمعي وحكومي للحد من هذه النزاعات، لافتا إلى ضرورة أن ينهض شيوخ العشائر بواجباتهم في مثل هذه الظروف.