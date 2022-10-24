منتخب سويسرا في كأس العالم.. فريق بلا أمجاد يطمح إلى ما بعد ربع النهائي

يعود منتخب سويسرا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد غيابه عن النسخة الماضية، التي أقيمت على الملاعب الروسية عام 2018.

وحقق المنتخب السويسري نتائج متباينة في مشاركاته السابقة في المونديال، وكانت أفضل نتيجة الوصول إلى ربع النهائي في 3 مناسبات من بين 11 مشاركة في المسابقة.

تأسيس الاتحاد السويسري

تأسس الاتحاد السويسري لكرة القدم في السابع من أبريل/نيسان 1895، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 1904، وأصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عام 1954.

ويتولى دومينيك بلان رئاسة الاتحاد السويسري لكرة القدم منذ الأول من يوليو/ تموز 2019.

بلان المولود في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 1949، رجل أعمال سبق له العمل كحكم مساعد في الدوري السويسري الممتاز، في الفترة ما بين عامي 1977 و1980.

ولعب منتخب سويسرا أول مباراة في تاريخه أمام نظيره الفرنسي في 12 فبراير/ شباط 1905، في باريس.

وكان منتخب سويسرا منافسا عنيدا في تلك المباراة، وخسر بصعوبة بالغة بهدف بدون رد.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب سويسرا

يعتلي ألكسندر فراي عرش هدافي منتخب سويسرا برصيد 42 هدفا، سجلها في 84 مباراة دولية، وكان فراي قد أزاح الهداف السابق كوبيلاي توركيلماز، الذي تراجع للمركز الثاني، بأهدافه الـ34، أحرزها في 62 مباراة.

أما هاينز هرمان، فكان أكثر لاعبي سويسرا دفاعا عن ألوان القميص، وذلك في 118 مباراة دولية، يليه آلان غيغر برصيد 122 مباراة.

مشاركات سويسرا في البطولات الأوروبية

غاب منتخب سويسرا طويلا عن بطولة كأس أوروبا، وانتظر 36 عاما بعد انطلاق المنافسات للمشاركة فيها للمرة الأولى.

وبلغ المنتخب السويسري النهائيات لأول مرة في يورو 1996 في إنجلترا، ثم عاد في 2004 و2008، وفي هذه المشاركات الثلاث أُقصي من الدور الأول.

وتجاوز منتخب سويسرا مرحلة المجموعات لأول مرة في يورو 2016، ثم ودّع البطولة أمام بولندا في ركلات الترجيح من ثمن النهائي.

وذهب السويسريون أبعد من ذلك من يورو 2020، حين بلغوا دور الثمانية، بعدما أزاحوا الفرنسيين من طريقهم في دور الـ16، قبل أن يغادروا المنافسات أمام إسبانيا، من علامة الجزاء.

ومنذ إطلاق بطولة دوري الأمم الأوروبية، كان لمنتخب سويسرا مكان بين فرق الصفوة في أوروبا، حيث لعب مع نظرائه في المستوى الأول.

ففي النسخة الأولى موسم 2018-2019، بلغ منتخب سويسرا نصف النهائي، قبل خسارته من البرتغال بهدف لـ3، قبل أن يحل رابعا بهزيمته من إنجلترا بركلات الترجيح.

وفي النسختين التاليتين، اكتفى منتخب سويسرا بحلوله في المركز الثالث، خلف إسبانيا وألمانيا في موسم 2019-2020، وإسبانيا والبرتغال في 2022-2023، وضمن بقاءه مع منتخبات المستوى الأول.

مشاركات سويسرا في كأس العالم

قص منتخب سويسرا شريط مشاركاته في كأس العالم منذ النسخة الثانية 1934، وظهر في مونديال فرنسا 1938.

وفي المجمل لعب منتخب سويسرا في كأس العالم 11 مرة، وسيكون ظهوره في مونديال قطر هو الـ12 في تاريخه.

وكان أفضل إنجاز للسويسريين، بلوغهم الدور ربع النهائي في 3 نسخ وهي 1934 و1938 و1954، كما ودعوا البطولة من ثمن النهائي في 1994 و2006 و2014 و2018، بينما اقتصرت باقي المشاركات على الخروج من الدور الأول 1950 و1962 و1966 و2010.

مباريات سويسرا في كأس العالم 2022

فجّر منتخب سويسرا مفاجأة سارة بالنسبة لمواطنيه، بعدما نجح في إنهاء التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، من موقع الصدارة عن المجموعة الثالثة.

وحقق المنتخب هذه المفاجأة بعدما حصد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني، التي أخفق منتخبها في الترشح من الملحق الأوروبي.

واستفاد منتخب سويسرا من فوزه العريض في الجولة الأخيرة على بلغاريا بنتيجة 4-0، في وقت سقط فيه "الأزوري" في فخ التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية.

وأوقعت القرعة منتخب سويسرا في المجموعة السابعة، حيث يلعب مباراته الأولى ضد نظيره الكاميروني في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب الجنوب.

وبعدها بـ4 أيام يلعب منتخب سويسرا مباراة نارية ضد البرازيل على ملعب 974، ثم يختتم الدور الأول بمقابلة أوروبية بحتة ضد صربيا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022، على نفس الملعب.

ويضم منتخب سويسرا مجموعة من اللاعبين البارزين، الذي ينافسون في أقوى الأندية الأوروبية، يتقدمهم غرانيت تشاكا متوسط ميدان أرسنال، ودينيس زكريا لاعب تشلسي، والمتألق يان زومير، حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، وشيردان شاكيري لاعب شيكاغو فاير الأميركي.

مدرب منتخب سويسرا

وقّع مراد ياكين عقد تدريب منتخب بلاده سويسرا في التاسع من أغسطس/آب 2021، خلفا لفلاديمير بيتكوفيتش، الذي ترك منصبه بعد إقصاء المنتخب من ربع نهائي يورو 2020.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تم تقديمه فيه مدربا لسويسرا، قال ياكين "إنه شرف كبير لي ومصدر سعادة أن أكون مدربا لمنتخب بلادي، أنا متأكد من تأهلنا إلى كأس العالم بهذا الفريق العظيم".

وأوفى ياكين (48 عاما) بوعده، وتأهل مع سويسرا إلى كأس العام في قطر، بعدما فاز في 5 مباريات بالتصفيات، مقابل 3 تعادلات، منحته صدارة المجموعة الثالثة على حساب إيطاليا.

وسبق لياكين تمثيل منتخب سويسرا كلاعب من مركز الدفاع، حيث لعب في 49 مباراة دولية، سجّل خلالها 4 أهداف.

وفي المجمل، قاد ياكين منتخب سويسرا كمدرب في 15 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل في 4 وخسر مثلها.