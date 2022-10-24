شارك لاعب الفنون القتالية المختلطة تام خان، مقطع فيديو له وهو يصلي رفقة زميله الملاكم الأميركي أندرو تيت لاعب الكيك بوكسينغ، متحدثا عن أثر الإسلام على قلب الأخير الذي لم يعلن إسلامه بعد.

وأكد خان (وهو مسلم) أن الملاكم البالغ من العمر 35 عاما "مخلص جدا وقلبه مع الإسلام"، رغم أنه لم يظهر حتى اللحظة أي تصريح خاص من تيت عن إسلامه.

ونشر خان فيديو الصلاة مع أندرو على حساباته الشخصية الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس السبت، معلقا عليه بعبارة "الحمد لله"، ليلقى تفاعلا واسعا وإعجاب الآلاف من المتابعين.

وكتب خان في تعليق مطول له على الفيديو يوضح أسباب مشاركته والهدف منه: "دعوني أوضح بعض الأشياء، لماذا سجلت لنا ونحن نصلي؟ لأنه يساعد على نشر الإيجابية"، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يصلي فيها تيت.

وأضاف: "كان بإمكان أندرو أن يقول لا، فهو يعلم أن هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على وضعه المثير للجدل بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه فعل ذلك بنفسه. والله كانت زيارة خاصة للمسجد. فقط أنا وهو أردنا ذلك. خططنا لذلك منذ أيام لكنه ذكرني اليوم بالذهاب".

وتابع: "أنا سعيد لأننا فعلنا ذلك حتى يرى الناس الجانب الحقيقي منه، وكانت هذه المرة الأولى له في المسجد، ويا لها من طريقة لبدء رحلته، حيث ذهبنا ليلة السبت إلى المسجد للصلاة، وتحدثت مطولاً عن القرآن والأحاديث وتصرفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وغير ذلك".

وأشار إلى أن ما فعلاه هو طريقة لتحفيز الأطفال الصغار على عدم الشعور بالخجل من التدين والصلاة.

وفيما يتعلق بإسلام أندرو تيت ونطقه للشهادتين، أكمل خان: "اتفقنا على أنه لا ينبغي عرضها على بودكاست أو أي شيء آخر؛ لأن الناس سيدّعون أنها من أجل النفوذ أو المتابعة المزيفة. لا أحد كاملا ولكن الحمد لله قلب طيب ونوايا صافية".

وطالب كل من يتحدث عن إسلام تيت، بالسماح لصاحب الشأن أن يعلنها بالطريقة التي يريدها والسماح له بأخذ وقته، لافتا إلى أن تغيير نمط الحياة ليس بالأمر السريع ولكن قبول الحقيقة والاعتقاد بأنها أمر ضروري لأن الغد ليس مضمونًا أبدًا، على حد وصفه.

وأعاد ناشطون مسلمون وصفحات مهتمة بأخبار المسلمين، مشاركة الفيديو عبر حساباتها على المنصات، وعبّروا عن سعادتهم بهذا الفيديو الذي من شأنه أن يكون نموذجا لكل من يدخل الإسلام.‌