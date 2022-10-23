منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022.. بحثا عن استعادة الهيبة

كثيرا ما يدخل المنتخب الألماني نهائيات كأس العالم للعب الأدوار المتقدمة والمراهنة على اللقب، ويبدو أن كأس العالم 2022 في قطر لن تشذ عن تلك القاعدة لمنتخب يجر وراءه تاريخا مميزا في كأس العالم، رغم مشاركته المخيبة في النسخة الأخيرة "روسيا 2018".

تاريخ المنتخب الألماني

تأسس الاتحاد الألماني لكرة القدم في العام 1900، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ تأسيسه في 1904.

وفي 1945، غداة الحرب العالمية الثانية، تم تجميد نشاط الاتحاد الألماني لكرة القدم وكل المنتخبات الألمانية من قبل الاتحاد الدولي، وبعد 4 سنوات، عادت الحياة إلى الكرة الألمانية، وانضم الاتحاد مجددا إلى الفيفا عام 1950، كما كان من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في العام 1954.

في 11 مارس/آذار الماضي تم انتخاب السياسي السابق بيرند نويندورف رئيسا جديدا للاتحاد الألماني لكرة القدم، خلفا لفريتز كيلر، الذي أجبر على الاستقالة في مايو/أيار 2021 عقب مقارنة أحد نائبيه بقاض سيئ السمعة من الحقبة النازية في ألمانيا.

وخاض منتخب ألمانيا أول مباراة في تاريخه في الخامس من أبريل/نيسان 1908 عندما انهزم أمام نظيره السويسري 5 ـ3.

تاريخيا، مر منتخب ألمانيا بعديد المراحل، فبين 1949 و1990 كان يسمى منتخب ألمانيا الغربية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1990 وبعد توحيد ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية وسقوط جدار برلين، أصبح يحمل اسم منتخب ألمانيا.

تاريخ ألمانيا في البطولات القارية

قاريا، يعتبر الملاحظون أن المنتخب الألماني -الذي تخلى مؤخرا عن لقب "المانشافت"- هو الأفضل بين منتخبات القارة العجوز، إذ إنه الأكثر تتويجا بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم برصيد 3 ألقاب، وذلك بالتساوي مع منتخب إسبانيا.

وشارك المنتخب الألماني في البطولة القارية في 13 مناسبة، وتوج باللقب سنوات 1972 و1980 و1996، في حين بلغ الدور النهائي 3 مرات أيضا وذلك في دورات 1976 و1992 و2008، ونصف النهائي في مثلها من المرات: 1988 و2012 و2016.

أما في دوري أمم أوروبا، المسابقة التي أنشأها اليويفا في 2018، فقد مني المنتخب الألماني بالفشل خلال مشاركاته الثلاث 2018 و2020 و2022.

في 2005 استضافت ألمانيا كأس القارات التي كانت آنذاك تحضيرا لمونديال "ألمانيا 2006″، وحلت في المركز الثالث، لكنها عادت في كأس القارات 2017 لتتوج باللقب بعد الفوز في النهائي على التشيلي 1ـ0.

أبرز اللاعبين في تاريخ ألمانيا

صنع الكثير من نجوم كرة القدم أمجاد المنتخب الألماني، أبرزهم كان ضمن الجيل الذي كان وراء التتويج بمونديال 1970، والذي ضم آنذاك القيصر فرانز بيكنباور وحارس المرمى سيب ماير والأسطورة بول برايتنر والهداف التاريخي جيرد مولر وبيرتي فوكس وأولي هونيس.

كما تألق المنتخب الألماني في مونديال إيطاليا 1990 عندما تفوق في النهائي على منتخب الأرجنتين، وفاز عليه بفضل نخبة من النجوم أمثال لوثر ماتيوس ويورغن كلينسمان وأندرياس برام وبيار ليتبارسكي وغيرهم.

ويملك منتخب ألمانيا نجوما آخرين أمثال كارل هاينز رومينيغه وفليكس ماغاث وتوماس هاسلير وأندرياس كوبكه وأندرياس مولر وغيرهم.

مشاركات ألمانيا في كأس العالم

سجل المنتخب الألماني حضوره في نهائيات المونديال في 20 مناسبة، وهو المنتخب الأكثر خوضا للدور النهائي وذلك في 8 مرات توج باللقب في نصفها (1954 و1974 و1990 و2014)، وخسر التاج العالمي في النصف الآخر (1966 و1982 و1986 و2002).

وتوج منتخب ألمانيا بأول مونديال له في دورة سويسرا 1954 وذلك بعد انقضاء العقوبة المفروضة عليه، حيث سمي ذلك الإنجاز بمعجزة بيرن بعد أن كان منتخب ألمانيا الغربية آنذاك واحدا من أضعف المرشحين للعب الأدوار الأولى، لكنه هزم المجر في النهائي وتوج باللقب.

وفي 1974 توجت ألمانيا بالمونديال الذي استضافته جارتها ألمانيا الشرقية بعد الفوز في النهائي على هولندا 2 ـ1، قبل أن يتوج المانشافت باللقب العالمي الثالث في 1990 بعد هزم الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وفي مونديال البرازيل، نجح الألمان في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخهم بفضل مسيرة لافتة انتهت بالفوز مرة أخرى على الأرجنتين بهدف دون رد في الوقت الإضافي.

وتعد النسخة الأخيرة من المونديال التي استضافتها روسيا في 2018 أسوأ مشاركة للمنتخب الألماني، وذلك بعد خروجه المدوي منذ الدور الأول بحلوله في المركز الرابع والأخير للمجموعة السادسة بعد هزيمتين أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وفوز يتيم على منتخب السويد.

أبرز لاعبي ألمانيا في مونديال قطر

يضم المنتخب الألماني عديد اللاعبين الذين يشكلون ركائز لا غنى عنها في أنديتهم مثل ثلاثي بايرن ميونخ: الحارس مانويل نوير الذي سيخوض المونديال رقم 4 في مسيرته وهو أكثر حراس المرمى الألمان مشاركة مع المنتخب برصيد 113 مباراة، والمدافع نيكولا سولي، والمهاجم ليروي ساني.

كما يستمد المنتخب قوته من لاعبين آخرين ما انفكوا يتألقون في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومن بينهم أنطوني روديغير (ريال مدريد) وتيم فيرنر (لايبزيغ) وكاي هافرتز (تشلسي الإنجليزي) وغيرهم.

مدرب منتخب ألمانيا

يتولى تدريب المنتخب الألماني هانسي فليك، وهو لاعب كرة قدم سابق لم تكن مسيرته الكروية لامعة لكنه حقق نتائج لافتة عندما أشرف على تدريب نادي هوفنهايم (2000ـ2005)، ثم بايرن ميونخ بين 2019 و2021 حين قاده للتتويج بلقب الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2020، وهو العام الذي حقق فيه إنجازا شخصيا وذلك عندما تم اختياره أفضل مدرب كرة قدم في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة.

وفي مطلع أغسطس/آب 2021 تسلم فليك مقاليد تدريب المنتخب الألماني خلفا لجواشيم لو، وقاده حتى الآن في 15 مباراة (9 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة).

جدول مباريات ألمانيا في كأس العالم 2022

يوجد منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة في الدور الأول من مونديال قطر بجانب منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

وتستهل ألمانيا مبارياتها بملاقاة اليابان يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب خليفة الدولي، قبل أن تواجه المنتخب الإسباني يوم 27 من الشهر ذاته في ملعب البيت، على أن تختتم مباريات الدور الأول يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022 أمام كوستاريكا في ملعب البيت.