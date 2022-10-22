منتخب بولندا.. ليفاندوفسكي يقوده في كأس العالم بقطر بذكريات إنجاز مونديال ألمانيا

معززا بأحد أفضل اللاعبين في العالم، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني حاليا، يتطلع منتخب بولندا الذي يشارك للمرة التاسعة في نهائيات كأس العالم إلى استلهام روح جيل السبعينيات وبداية الثمانينيات للكرة البولندية الذي أحرز المركز الثالث لنسختي 1974 و1982.

تاريخ منتخب بولندا

تأسس الاتحاد البولندي لكرة القدم في 21 ديسمبر/كانون الأول 1919 في العاصمة وارسو، وانضم في 20 أبريل/نيسان 1923 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك في مؤتمر جنيف؛ وهو أول مؤتمر يعقده الفيفا بعد الحرب العالمية الأولى.

وفي الثاني من مارس/آذار 1955، وإثر اجتماع عقد في فيينا، حصل الاتحاد البولندي على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان إدوارد سيتناروفسكي أول من ترأس الاتحاد البولندي وذلك منذ تأسيسه في 1919 وحتى يناير/كانون الثاني من عام 1928، أما منصب الرئاسة الحالي فيشغله اللاعب السابق سيزاري كوليزا منذ 18 أغسطس/آب 2018 وحتى الآن.

وعلى غرار معظم منتخبات أوروبا، بدأ المنتخب البولندي نشاطه بشكل غير رسمي قبل سنوات من انبعاث اتحاد كرة القدم، وتحديدا في 2011، عندما تم تشكيل فريق مكون من لاعبي نادي زارني لفيف لخوض مباريات ضد فريق من الإمبراطورية النمساوية المجرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1921 خاض منتخب بولندا أول مباراة دولية بشكل رسمي وكانت أمام نظيره المجري وانتهت بفوز الأخير بهدف بدون مقابل، أما أعرض انتصار في تاريخ بولندا فكان بنتيجة (10 ـ 0) على حساب سان مارينو في سنة 2009.

وفي آخر تصنيف دولي للمنتخبات، في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حل منتخب بولندا في المركز الـ26 عالميا.

تاريخ بولندا في البطولات القارية والدولية

لا يملك المنتخب البولندي تاريخا يذكر في نهائيات بطولة أوروبا للأمم، إذ انتظر 48 عاما كاملة ليشارك للمرة الأولى في المسابقة، وذلك في النسخة الـ13 التي احتضنتها النمسا وسويسرا في 2008، ولكن يحسب لبولندا أنها لم تغب عن آخر 4 دورات في 2008 و2012 و2016 و2021، علما أنها لم تخض تصفيات "الأورو 2012" بل تأهلت آليا باعتبارها شريكة في التنظيم مع أوكرانيا.

وحقق منتخب بولندا في نسخة أمم أوروبا 2016 أفضل نتيجة في تاريخه عندما بلغ ربع النهائي قبل الإقصاء أمام البرتغال بركلات الترجيح (5 ـ3) بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف من الجانبين.

مشاركات بولندا في كأس العالم

وشارك منتخب بولندا 8 مرات في كأس العالم، بدون اعتبار النسخة القادمة في قطر، وسجل حضوره لأول مرة في مونديال فرنسا 1938، عندما أنهى المونديال في المركز الـ11.

وانتظرت الكرة البولندية نحو 4 عقود للظهور مجددا في كأس العالم وذلك في مشاركتها الثانية خلال مونديال "ألمانيا 1974″، عندما حقق المنتخب البولندي أكبر إنجاز في تاريخه في ذلك الوقت محرزا المركز الثالث.

وفي الدور الأول من تلك النهائيات، حققت بولندا العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة بـ3 انتصارات أولها أمام الأرجنتين (3ـ2) ثم هايتي (7ـ0) وإيطاليا (2ـ1)، وفي الدور الثاني حل في المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف المستضيف ألمانيا.

وأنهى المنتخب البولندي مشاركته بالفوز في اللقاء الترتيبي على البرازيل بهدف بدون رد، وأحرز المرتبة الثالثة، لكن الإنجاز لم يكن فقط جماعيا، إذ فاز نجم بولندا آنذاك "لاتو" بلقب أفضل هداف لتلك النسخة برصيد 7 أهداف.

بعد ذلك اكتفت بولندا بالدور الثاني في نسخة 1978، قبل أن تخطف الأضواء مجددا في مونديال إسبانيا 82 وتحرز المركز الثالث، وتصدر المنتخب المجموعة الأولى التي ضمت آنذاك إيطاليا والكاميرون والبيرو، وذلك بعد تعادلين وانتصار واحد، وفي الدور الثاني تصدر المجموعة الأولى التي ضمت بلجيكا والاتحاد السوفياتي قبل الخسارة في نصف النهائي أمام إيطاليا (2 ـ0) ثم الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على فرنسا (3 ـ2).

وفي نسخة 1986 خرجت بولندا من الدور ثمن النهائي، لكنها عجزت في آخر 3 مشاركات عن تخطي الدور الأول وذلك في 2002 و2006 و2018.

أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب

تألق في صفوف المنتخب البولندي على مر تاريخه الكثير من النجوم خاصة في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي التي تزامنت مع أوج قوة هذا المنتخب بفضل لاعبين نذكر منهم الهداف "غزيغوج لاتو" صاحب الـ45 هدفا في 100 مشاركة دولية بقميص بولندا وأفضل هداف في كأس العالم 1974، وزميليه في نفس الفترة الذهبية "أندري زمارش" و"فلاديسلاو زمودا" وغيرهم.

وفي العشرية الماضية برز لاعبون آخرون مثل جاكوب بلاسكوفسكي (108 مباراة دولية) وياسيك كرينواك (96 مباراة دولية).

ليفاندوفسكي الأبرز في مونديال قطر

ويقود مهاجم برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي منتخب بولندا في مونديال قطر 2022، ويعتبر هذا المهاجم والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 76 في 134 مباراة دولية (رقم قياسي)، واحدا من أفضل اللاعبين في العالم والذين تعول عليهم بولندا لتحقيق نتائج لافتة في قطر.

وعرف المهاجم المولود في العام 1988، أوج تألقه في بايرن ميونخ الألماني الذي انتقل إليه في صيف 2014، قادما من بوروسيا دورتموند، ليفجر طاقاته الكروية داخل الفريق البافاري (354 هدفا في 375 مباراة)، ويقوده للعديد من التتويجات أبرزها 5 ألقاب كاملة في سنة 2020 من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

كما يستمد المنتخب قوته من لاعبين آخرين في مقدمتهم حارس يوفنتوس الإيطالي فويتشيك تشيزني ولاعب وسط دورتموند الألماني لوكاس بيزاك ولاعب ليدز يونايتد الإنجليزي ماتيوس كليش ومتوسط ميدان نابولي الإيطالي بيوتر زيلنسكي ومهاجم سالرنيتانا الإيطالي "كريستوف بياتيك" وغيرهم.

تشيسلاف ميشنيفيتش

ويقود منتخب بولندا المدرب "تشيسلاف ميشنيفيتش"، الذي يتولى المنصب منذ 31 يناير/كانون الثاني 2022 وذلك بعد إقالة البرتغالي باولو سوزا.

وخاض تشيسلاف ميشنيفيتش (52 عاما) كامل مسيرته سواء كلاعب بين عامي 1985 و2000 أو عندما تفرغ للتدريب بداية من العام 2000 في بولندا، حيث درب أندية عديدة في بلاده قبل أن يقود منتخب بولندا لأقل من 23 عاما بين 2017 و2020 ثم عُين مدربا للمنتخب الأول.

جدول مباريات بولندا في كأس العالم 2022

ويخوض منتخب بولندا الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات المكسيك والسعودية والأرجنتين.

ويستهل زملاء القائد ليفاندوفسكي مشاركتهم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بملاقاة المنتخب المكسيكي في ملعب 974، ثم يواجهون في 26 من الشهر ذاته منتخب السعودية في ملعب المدينة التعليمية، أما المباراة الأخيرة بالدور الأول فتخوضها بولندا أمام الأرجنتين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب 974.