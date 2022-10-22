سليماني يتحدث عن "خيبة أمل" إقصاء الجزائر من كأس العالم "الاستثنائية" في قطر

تحدث إسلام سليماني، الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن المرارة التي شعر بها بعد فشل منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بخسارته أمام الكاميرون في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وقال سليماني في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) عن شعوره بعد الإقصاء من مونديال قطر "بالنسبة لي كانت خيبة أمل أن تودع اللعب في كأس العالم خلال آخر 30 ثانية في المباراة".

وأضاف "في الشهر الأول بعد المباراة لم أتابع أي شيء يتعلق بكرة القدم، وكأنها انتهت بالنسبة لي، لكن بعد ذلك أدركت أنها طبيعة اللعبة".

وتابع سليماني "المشاركة في هذه النسخة من كأس العالم كانت حلما بالنسبة للاعبين والمدربين واتحاد كرة القدم. صحيح أنني لعبت سابقا في كأس العالم، لكن هذه النسخة استثنائية لأنها تقام في بلد عربي لأول مرة".

💬 الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري 🇩🇿 إسلام سليماني يتحدث في حوار حصري مع beIN SPORTS عن مرارة إقصاء الخضر من كأس العالم FIFA قطر 2022 وتأثير هذا الإقصاء على المستوى الشخصي pic.twitter.com/jijQXZbGCF — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 21, 2022

وكان المنتخب الكاميروني لكرة القدم في مارس/آذار الماضي أقصى نظيره الجزائري من التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعدما حقق فوزا في اللحظات الأخيرة على مضيفه 2-1 في مباراة امتدت للوقت بدل الضائع الذي شهد سيناريوهات دراماتيكية، حيث نجح الخضر في التعادل في الدقيقة 118 بعدما تأخروا بهدف مبكر في الوقت الأصلي، إلا أن منتخب الكاميرون نجح في حسم اللقاء في الدقيقة 123 من الوقت بدل الضائع.

وتشارك في كأس العالم 2022 4 منتخبات عربية، هي قطر (المستضيفة)، إلى جانب المغرب وتونس والسعودية.