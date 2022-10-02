قبل 3 سنوات جاءت فكرة إنجاز مجسم كأس العالم للمواطن القطري حمد السويدي، واحتاج إلى عامين كاملين من العمل حتى يخرج مجسمه إلى النور قبل أشهر قليلة من استضافة بلاده لكأس العالم لكرة القدم الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويعتبر السويدي أن هذا العمل يعبر عن حبه لوطنه، ومشاركته في الحدث الرياضي الأضخم الذي ستستضيفه البلاد خلال أقل من 50 يوما.

ويقول -في حوار مع الجزيرة نت- إنه افتخر كثيرا بهذا المجسم، بعدما شاهد عرضه على شاشات التلفزيونات المختلفة.

ويعد السويدي من الشخصيات القطرية الطموحة، فبدأ حياته سائق راليات برز في هذا المجال لفترة، لكنه لم يكمل لظروف خارجة عن إرادته، ومن ثم اتجه إلى الغطس وحصل على 10 رخص بهذه الرياضة، فمضى ليمتهن تربية الطاووس حتى اكتسب شهرة عالمية، وهو يملك أول محمية طاووس في قطر والشرق الأوسط، وأخيرا امتهن فن النحت وجمع المتحجرات النادرة والأحجار الكريمة.

وفيما يلي نص الحوار:

ما حكاية امتهان الأحجار وتعلم النحت؟

دخولي عالم الأحجار والمتحجرات جاء بالصدفة وتحديدا قبل 3 سنوات، عن طريق أحد أصدقائي المقربين الذي أخذني معه لجمع أسنان القرش من الصحراء، ووقتها كنت مستغربا، ولكني بعدما ذهبت، وجدت الأمر حقيقة، ثم تطور الأمر حتى أصبحت أجمع الكثير من الأحجار الكريمة والمتحجرات النادرة التي تعود عمرها لمئات السنين سواء من قطر أو من دول العالم.

هل دخولك عالم الأحجار والمتحجرات كان سببا في فكرة مجسم كأس العالم؟

فكرت كثيرا في عمل شيء لبلدي يتعلق بالمونديال، حتى جاءت لي فكرة إنجاز مجسم عن كأس العالم، وشجعني صديقي التركي حسن أوسطن أحد أمهر النحاتين على هذا الأمر، وأكد قدرته على تنفيذه.

تحمست أكثر لهذا المجسم خاصة في ظل حبي للنحت وشغفي بتعلمه، فوجدتها فرصة لمعايشة هذه التجربة والتعلم منها في خطواتي الأولى لتعلم النحت، فضلا عن تقديم فكرة جيدة يفخر بها الجميع خلال مونديال قطر.

متي فكرت بإنجاز مجسم كأس العالم؟ وما المدة نفذ فيها المجسم؟

جاءت فكرة إنجاز مجسم كأس العالم منذ 3 سنوات تقريبا، مع بداية دخولي عالم الأحجار والمتحجرات، لكن التنفيذ استغرق نحو عامين كاملين من العمل.

هل شاركت في عملية نحت المجسم؟

لم اشترك في عملية النحت لأنني مازالت لا أمتلك المهارة الحرفية التي تمكني من ذلك، حيث مازالت في بداياتي وأقوم بعمل قطع بسيطة، وأتمنى في المستقبل أن أصل لهذه المكانة من الاحترافية التي تمكنني من تقديم عمل بهذه الجودة، لكني تعايشت مع العملية واستفدت منها كثيرا، ولم أكن أتخيل أن يكون المجسم بهذا الحجم.

ما حجم مجسم كأس العالم؟

هو عبارة عن قطعة واحدة من حجر الترافرتين، وزنها 5 أطنان وارتفاعها 3 أمتار، ولكن بعد عملية النحت أصبح الوزن نحو 4 أطنان والارتفاع 2.8 متر، علما بأنه لم يتم تلوين المجسم نظرا لأن لون الترافرتين ذهبي في الأساس.

كيف تم نقل هذا المجسم الضخم من تركيا إلى الدوحة؟

عملية نقل المجسم استغرقت حوالي 28 يوما، حيث تم وضعه في حاوية خاصة ونقله عن طريق البحر، وتجاوزت تكلفة هذه العملية 20 ألف دولار (73 ألف ريال قطري).

ماذا يمثل مجسم كأس العالم لك؟

افتخرت كثيرا بهذا المجسم، بعدما شاهدت عرضه على شاشات التلفزيونات المختلفة، وشعرت وقتها بمدى حبي لوطني، فقطر تستحق الأفضل، وهذا المجسم إهداء لها.

كيف وجدت التفاعل مع هذا المجسم؟

التفاعل كان مميزا، خاصة أنه المجسم الأكبر في التاريخ لكأس العالم لكرة القدم، وتلقيت إشادات كثيرة من الأهل والأصدقاء، فضلا عن الإعجاب الكبير به على وسائل التواصل، والحديث عنه وعرضه على مختلف شاشات التلفزيون .

هل لديك أفكار أخرى متعلقة بـ "مونديال قطر 2022″؟

نعم، لدي فكرة هي طور التنفيذ، حيث نعمل حاليا على نحت الكرة الرسمية لمونديال كأس العالم باسم "الرحلة" ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

كيف تتخيل موقع هذا المجسم خلال هذه النهائيات؟

هذا المجسم قطعة فنية فريدة، أعرف جيدا قدرها، والبعض قد لا يعرف ذلك، ولكنه يستحق الوجود في أجمل الأماكن بالبلاد خلال فترة البطولة، وأتمنى أن أراه في مكانة مميزة، ويلقى صدى كبيرا خلال فترة المنافسات من جماهير العالم.

هل هذه الصورة النهائية للمجسم أم مازالت هناك تعديلات؟

هذه الصورة النهائية للمجسم، ولكن خلال عملية النقل أصيب ببعض الخدوش، ولذلك سيكون هناك فريق تركي متخصص سيأتي إلى قطر من أجل نقله إلى مكانه النهائي، والقيام بالتهيئة النهائية لهذا المجسم حتى يظهر في أبهى صورة.

ما علاقتك بكرة القدم وهل ستساند "العنابي" بالمدرجات؟

لم ألعب كرة القدم، ولكن شقيقي محمد كان لاعبا في فريق الريان ومنتخب "العنابي" ولذلك أنا أشجع هذا النادي وأدعم بلادي في مختلف التظاهرات، وكأس العالم فرصة لكل مشجع قطري لمؤازرة بلاده بهذا المحفل العالمي الذي يقام للمرة الأولى على أرض عربية.