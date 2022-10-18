منتخب ويلز في كأس العالم.. ضيف عائد بعد 64 عاما

لم يكن يوم 5 يونيو/حزيران 2022، تاريخا عابرا لمنتخب ويلز ولا لجماهير كرة القدم في البلاد، ذلك أنه اقترن بالفوز على أوكرانيا بهدف كان كافيا ليطير بالمنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك للمرة الثانية في التاريخ والأولى منذ 64 عاما، عندما خاض ويلز مشاركته الوحيدة في كأس العالم خلال نسخة السويد 1958.

المنتخب الويلزي المعروف بلقب "التنين الأحمر" سيكون مطالبا بتأكيد التطور الكبير الذي عرفته كرة القدم في البلاد خلال السنوات الأخيرة وخصوصا بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا في نسختي 2016 و2020.

تاريخ منتخب ويلز

تاريخيا، تعتبر ويلز من أولى الدول التي مارست كرة القدم في شكلها الحالي، فمثل كل بلدان المملكة المتحدة ظهرت كرة القدم هناك في السبعينيات من القرن التاسع عشر، وتأسس اتحاد ويلز لكرة القدم في 2 فبراير/شباط سنة 1876 وهو ثالث أقدم اتحاد محلي للكرة في العالم بعد الاتحاد الإنجليزي (1863) والاتحاد الأسكتلندي (1973)، وكان كل من هذه الاتحادات الثلاثة إضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأيرلندي للعبة وراء تأسيس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) وهو الهيكل المسؤول عن سن قوانين كرة القدم.

بعد حصوله على عضوية الاتحاد الدولي في 1910، انضم اتحاد ويلز لكرة القدم للاتحاد الأوروبي للعبة سنة 1954.

ويترأس نويل موني اتحاد ويلز لكرة القدم منذ 30 أغسطس/آب 2021.

ولعب منتخب ويلز أول مباراة في تاريخه في 25 مارس/آذار 1876 ضد أسكتلندا في غلاسكو، وانتهت تلك المباراة بفوز الأسكتلنديين 4-0.

تاريخ ويلز في البطولات القارية والدولية

شارك منتخب ويلز لأول مرة في كأس أمم أوروبا في نسخة 1976 التي استضافتها يوغسلافيا آنذاك، وشارك في الأدوار التمهيدية ليبلغ ربع النهائي قبل الخروج أمام المنتخب المستضيف (3 ـ1).

وانحسرت أضواء أوروبا عن منتخب ويلز طيلة 40 عاما، قبل أن يظهر مجددا في نسخة 2016 من بطولة أمم أوروبا التي احتضنتها فرنسا، وحينها حقق نتائج لافتة ببلوغه نصف النهائي، وتوقفت المسيرة عقب الخسارة أمام منتخب البرتغال بهدفين.

وفي النسخة الأخيرة من اليورو، تأهل المنتخب الويلزي إلى ثمن النهائي، لكنه تكبد خسارة كبيرة أمام الدانمارك (4 ـ0) عجّلت بإقصائه.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب ويلز

لئن غاب منتخب ويلز طويلا عن المشاركات الأوروبية والعالمية، فقد حظي لاعبوه بمكانة مرموقة في كرة القدم العالمية، إذ صنع عدد منهم ربيع أنديتهم مثل راين غيغز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يعد اللاعب الأبرز في تاريخ كرة القدم في ويلز (64 مباراة دولية) وهو فوق ذلك أكثر لاعب في أوروبا مشاركة في المباريات مع فريق واحد وذلك بنحو 963 مباراة، كما درب منتخب بلاده في 2018 قبل أن يتعرض للإقالة في 2020 بسبب تورطه في جرائم اعتداء وتحرش.

وبجانب غيغز يعد غاريث بيل النجم السابق لتوتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من أبرز نجوم ويلز على مر التاريخ علما أنه انتقل خلال الصائفة الماضية لنادي لوس أنجلوس الأميركي.

كما برز في صفوف المنتخب مهاجما ليفربول سابقا "يان راش" (73 مباراة دولية) و"غريغ بيلامي" (79 مباراة دولية ) ولاعب مانشستر يونايتد سابقا مارك هيوز ( 72 مباراة مع منتخب ويلز) وغيرهم.

مشاركات منتخب ويلز في كأس العالم

شهدت الخمسينيات من القرن الماضي تألقا لافتا لكرة القدم في ويلز، حيث شارك منتخبها في مونديال السويد 1958، وذلك في أول ظهور بكأس العالم، ووصل في تلك الدورة إلى ربع النهائي عندما خسر بهدف دون رد أمام البرازيل التي كانت تضم آنذاك الجوهرة السوداء بيليه.

وقدم منتخب ويلز عروضا جيدة في السويد، واستفاد من تعادله في المباريات الثلاث التي جمعته في الدور الأول أمام منتخبات المجر والمكسيك والسويد قبل أن يغادر من بوابة الدور ربع النهائي أمام البرازيل.

أبرز لاعبي ويلز في مونديال قطر

يدين منتخب ويلز بعودته للمشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر 64 عاما، إلى عدد من اللاعبين البارزين، الذين يقدمون عروضا لافتة في عدد من الدوريات عبر العالم، ويأتي المهاجم غاريث بيل في مقدمة نجوم ويلز في المونديال.

وخاض بيل أكثر من 100 مباراة بقميص منتخب بلاده سجل خلالها 38 هدفا ليتصدر ترتيب هدافي ويلز التاريخيين.

كما تألق جو رودون، مدافع رين الفرنسي، وحارس المرمى واين هينيسي الذي ينشط في نوتينغهام فورست، ودانيال جيمس لاعب وسط مانشستر يونايتد وكونور روبرتس مدافع بيرني ودانيال جيمس لاعب فولهام، وعدد آخر من اللاعبين الذين ينشط أغلبهم في إنجلترا.

مدرب منتخب ويلز

يقود منتخب ويلز المدرب روبرت بيغ أو المعروف اختصارا باسم "روب بيج" وذلك منذ سنة 2021، وهو لاعب كرة قدم سابق خاض كامل مسيرته الكروية في أندية إنجليزية مثل واتفورد وشيفيلد وكوفنتري سيتي وهيدرسفيلد.

وبعد اعتزاله، تفرغ بيج (48 عاما) للتدريب وأشرف على أندية من الدرجات السفلى في إنجلتر، وفي 2017 تولى المقاليد الفنية لمنتخب ويلز لأقل من 23 عاما وهو المنصب الذي بقي فيه حتى 2019 عندما تم تعيينه مدربا مساعدا في المنتخب الأول لويلز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تم تعيين بيج مدربا أول مؤقتا لمنتخب بلاده عقب رحيل راين غيغز، وفي أبريل/نيسان 2021 كلف بمهمة تدريب "التنين الأحمر"، وفي سبتمبر/أيلول الماضي مدد عقده حتى 2026.

جدول مباريات ويلز في كأس العالم 2022

يخوض المنتخب الويلزي الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا.

يستهل منتخب ويلز مشاركته يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بملاقاة الولايات المتحدة، ثم يواجه يوم 25 من الشهر ذاته منتخب إيران على أن يختتم الدور الأول بالتباري مع إنجلترا يوم 29، ويخوض منتخب ويلز مبارياته الثلاث في ملعب أحمد بن علي.