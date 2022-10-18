ستتمكن المنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر من السكن في معسكرات تعد الأكثر قربا من بعضها منذ النسخة الافتتاحية للبطولة سنة 1930.

وسيقيم كل منتخب في المنشأة نفسها طيلة أيام المنافسة، إذ لا حاجة لتنقل البعثات في رحلات جوية محلية، كما ستتميز هذه النسخة من البطولة بقدرة الفرق على استعمال مواقع تدريب رسمية اليوم الذي يسبق مبارياتها.

كانت عملية اختيار المعسكرات للمنتخبات المشاركة قد انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بتنظيم 162 زيارة تفقدية لاختيار مقرات المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم، إلى أن تم الاستقرار على هذه المعسكرات التي تلبي كافة احتياجات المنتخبات المشاركة.

معسكر المنتخب هو المقر الرئيسي للفريق المشارك أثناء وجوده في بطولة كأس العالم، وهو مصطلح يجمع بين مكان التدريب والفندق، أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة.

مواقع مختلفة

ووفرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -الجهة المنظمة للبطولة- بقطر 3 أنواع من مواقع التدريب المستخدمة خلال البطولة، وهي: منشآت النوادي الرياضية المحلية، مراكز التدريب الجماعية، أماكن التدريب في الملاعب. وقد تم تشييد العديد منها من الصفر، كما تم تجديد بعضها، وستكون جزءا لا يتجزأ من إرث كرة القدم عقب المونديال.

وتتكون معسكرات المنتخبات من فنادق من فئة 4 نجوم وأخرى 5 نجوم، وفيلات ومنتجعات وأماكن إقامات غير فندقية، كمباني الأكاديميات الرياضية والسكنات المدرسية والإقامات الجامعية، إضافة لمرافق أخرى كغرف العلاج، وتميزت جميعها بقدرتها على حماية خصوصية المنتخبات وزُوّدت بكل بروتوكولات الأمان اللازمة.

وفيما يأتي مقرّات إقامة وتدريبات المنتخبات المشاركة في مونديال 2022:

المجموعة الأولى

المنتخب القطري: فندق العزيزية بمنطقة أسباير، والتدريب في ملعب رقم 3 بمنطقة أسباير زون.

منتخب الإكوادور: فندق حياة ريجنسي أوريكس، وتدريباته على ملعب نادي مسيمير.

منتخب السنغال: فندق صالة الدحيل الرياضية، والتدريبات على ملاعب الدحيل رقم 2.

منتخب هولندا: فندق ذا ساينت ريجيس الدوحة، وتدريباته في ملاعب جامعة قطر رقم 6.

المجموعة الثانية:

إنجلترا: فندق سوق الوكرة تيفولي، والتدريبات على ملعب الوكرة.

إيران: فندق الريان بالدوحة، والتدريبات على ملاعب الريان.

الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة، والتدريبات بملعب الغرافة.

ويلز: فندق دلتا أوتيل سيتي سنتر، والتدريبات على ملاعب التدريب الجديدة بنادي السد.

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين: جامعة قطر، والتدريبات في ملاعب تدريب جامعة قطر رقم 3.

السعودية: شاطئ سيلين منتجع مروب، والتدريبات على ملاعب التدريب بسيلين.

المكسيك: منتجع مروب سميسمة شمال الدوحة، والتدريبات بملعب الخور.

بولندا: فندق إزدان بالاس، والتدريبات بملعب نادي الخريطيات.

المجموعة الرابعة:

فرنسا: منتجع المسيلة الدوحة، والتدريبات بنادي السد.

أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير، والتدريبات في ملعب 5 بأسباير زون.

الدانمارك: منتجع رتاج سلوى، والتدريبات بملعب السيلية.

تونس: ويندهام غراند الدوحة الخليج الغربي، والتدريبات على ملاعب العقلة في لوسيل.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا: جامعة قطر، والتدريبات بملعب رقم 1 في جامعة قطر.

كوستاريكا: دوسيت دي 2 سلوى، والتدريبات على ملعب النادي الأهلي.

ألمانيا: منتجع زُلال الرويس، والتدريبات بملعب نادي الشمال.

اليابان: فندق راديسون بلو، والتدريب بملعب رقم 1 بنادي السد.

المجموعة السادسة:

بلجيكا: منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، والتدريبات بملاعب تدريب سلوى.

كندا: فندق سنتشوري بريمير لوسيل، والتدريبات على ملعب أم صلال.

المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي، والتدريب بملعب الدحيل.

كرواتيا: فندق هيلتون الدوحة، والتدريبات في مجمع الإرسال لملاعب التدريب رقم 3.

المجموعة السابعة:

البرازيل: فندق ذا ويستن الدوحة، والتدريبات في ملعب العربي.

صربيا: فندق ريكسوس الخليج، والتدريبات بملاعب التدريب بنادي العربي.

سويسرا: لورويال ميريديان، والتدريبات على ملعب التدريب بجامعة الدوحة

الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب، والتدريبات بملعب السيلية.

المجموعة الثامنة: