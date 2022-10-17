كم تكسب تمائم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين؟
17/10/2022
فجّرت تقارير صحفية أميركية مفاجأة صادمة عن رواتب التمائم بدوري كرة السلة للمحترفين (NBA)، بعدما كشفت أنها تبلغ نحو 3 أضعاف أعلى راتب للمحترفات (WNBA)، كما تفوق ما يحصل عليه الكثير من اللاعبين واللاعبات في دوريات السلة بالعالم.
وقد كشف تقرير لمجلة (Sports Business Journal) الأميركية أن تميمة فريق دنفر ناغتس هو الأعلى أجرا بالدوري الأميركي براتب سنوي قدره 625 ألف دولار.
وفيما يلي ترتيب أعلى 5 رواتب بين التمائم في دوري المحترفين لكرة السلة الأميركية:
- روكي (فريق دنفر ناغتس) 625 ألف دولار في العام.
- هاري ذا هوك (فريق أتلانتا هوكس) راتبه السنوي 600 ألف دولار.
- بيني ذا بول (فريق شيكاغو بولز) لديه 3 ملايين متابع على "تيك توك" (TikTok) ويكسب 400 ألف دولار في العام.
- الغوريلا (فريق فينيكس صنز) لديه عقد حصري مع علامة تجارية للملابس ويتقاضى 200 ألف دولار سنويًّا.
- الدبور (فريق شارلوت هورنتس) راتبه السنوي هو 100 ألف دولار.
المصدر : ماركا