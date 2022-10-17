فجّرت تقارير صحفية أميركية مفاجأة صادمة عن رواتب التمائم بدوري كرة السلة للمحترفين (NBA)، بعدما كشفت أنها تبلغ نحو 3 أضعاف أعلى راتب للمحترفات (WNBA)، كما تفوق ما يحصل عليه الكثير من اللاعبين واللاعبات في دوريات السلة بالعالم.

وقد كشف تقرير لمجلة (Sports Business Journal) الأميركية أن تميمة فريق دنفر ناغتس هو الأعلى أجرا بالدوري الأميركي براتب سنوي قدره 625 ألف دولار.

وفيما يلي ترتيب أعلى 5 رواتب بين التمائم في دوري المحترفين لكرة السلة الأميركية: