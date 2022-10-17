بيع 2.8 مليون تذكرة واستقبال 12 ألف إعلامي.. قطر توفر 30 ألف غرفة فندقية جديدة لجماهير كأس العالم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث توفير 30 ألف غرفة فندقية جديدة في قطر من أجل استيعاب المزيد من جماهير كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة تحت عنوان "شهر على البطولة" أكد المتحدثون أن بطاقة "هيّا" تحولت من فكرة محلية إلى بطاقة عالمية خولت لمالكيها دخول العديد من دول المنطقة، مشددين على أن هذا يعد مدعاة للفخر.

ودعا المشاركون في المؤتمر المشجعين إلى المسارعة بتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية، وحجز أماكن الإقامة في أقرب وقت ممكن.

وتعد بطاقة هيّا بمثابة تصريح لدخول قطر للمشجعين القادمين من خارجها، كما تتيح لحاملها استخدام المواصلات العامة بالمجان، وتسمح للمشجعين من حاملي تذاكر المباريات الدخول إلى ملاعب البطولة.

النسخة الأفضل

وخلال كلمة وجهها عبر الفيديو، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن دولة قطر ستقدم النسخة الأفضل في تاريخ كأس العالم، مشددا على الجاهزية المثالية للدولة المضيفة للترحيب بالعالم خلال منافسات المونديال.

وشدد إنفانتينو على أن قطر أوفت بكل وعودها بشأن تجهيز المنشآت والملاعب والبنى التحية، مشيدا في الوقت نفسه بالإصلاحات الرائدة التي قدمتها الدولة لتغيير حياة آلاف العمال إلى الأفضل.

وأوضح أن بطولة كأس العالم لن تقتصر على المنافسات داخل المستطيل الأخضر بل يمتد أثرها الذي ستتركه والكثير من الذكريات الرائعة على منظومة كرة القدم بكل أطرافها، مشيرا إلى أن دولة قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن الانتماء أو العرق أو التوجه.

فعاليات متعددة

وخلال المؤتمر استعرض الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر الاستعدادات لاستقبال جماهير المونديال والفعاليات التي ستنطلق خلال البطولة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة توفر العديد من الفعاليات الحماسية والتجارب الاستثنائية لجماهير المونديال بمشاركة ألمع النجوم والعروض العالمية والوجهات المذهلة والأسواق التقليدية.

وأضاف الخاطر أن الفعاليات لن تكون مقتصرة على الملاعب ومحيطها فحسب بل ستعم قطر بالكامل، وتحدث عن وجهات ترفيهية وفعاليات ثقافية متنوعة في كل من مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع إلى درب لوسيل، وغيرها من الفعاليات الأخرى والتي ستتمكن فيها الجماهير من متابعة كافة المباريات.

وأوضح أن سكان دولة قطر وجماهير المونديال سيتمكنون من دخول أغلب مناطق مهرجان الجماهير بشكل مجاني، في حين سيكون دخول عدد قليل من المناطق مقتصرا على حاملي تذكرة دخول.

ولفت إلى أن مهرجان المشجعين في حديقة البدع بالقرب من كورنيش الدوحة سيشهد عرضا مباشر لمباريات البطولة، فضلا عن فقرات موسيقية بمشاركة حية لنجوم عالميين وإقليميين من الساعة 10 صباحا حتى الثانية فجرا طوال أيام البطولة، وسيشهد درب الوسيل العديد من العروض الترفيهية واستعراضات ساحرة ستجعله ينبض بالحياة ليل ونهار.

ولفت إلى أن فعاليات الجماهير في منطقة الكورنيش ستكون عبارة عن كرنفالات الشارع على امتداد واجهة الدوحة البحرية البالغ طولها 6 كيلومترات وهي عبارة عن عروض فنية وحفلات موسيقية وفنون وثقافة وقصص ساحرة، وسيكون الدخول فيها مجانيا للجميع، وستتاح فعاليات الكورنيش من 10 صباحا حتى 12 من منتصف الليل.

وعدد الخاطر الأماكن التي ستستضيف فعاليات في الدوحة كنادي 974 الشاطئي وجزيرة المها، فضلا عن مهرجان أركاديا للموسيقى والذي سيقام بالقرب من محطة مترو رأس بوفنطاس ويستوعب قرابة 15 ألف شخص.

التغطية الإعلامية

وقال الخاطر إن 12 ألف صحفي تم اعتمادهم للتغطية الإعلامية للبطولة بجانب آخرين من خلال بوابة قطر لغير المعتمدين من الفيفا، لافتا إلى أن المركز الإعلامي الرئيسي سيضم ملعبا افتراضيا لإتاحة الفرصة للصحفيين غير الحاصلين على تذكرة حضور مباريات البطولة بمتابعتها من داخل الملعب الافتراضي الذي سيوفر تجربة متميزة تمثل محاكاة للواقع.

وبشأن المتطوعين في البطولة، قال الخاطر إن 89% من المتطوعين من داخل دولة قطر، و11% منهم من الخارج وسيصلون إلى البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تم تدريب نسبة كبيرة منهم وجارٍ استكمال عملية التدريب.

فكرة محلية

ومن جانبه، قال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ياسر الجمال إن بطاقة هيا تحولت من فكرة محلية إلى بطاقة دولية تخول لمالكيها دخول عدد من الدول في المنطقة، مشددا على أن اللجنة تنظر بفخر إلى هذا الأمر.

وكشف الجمال عن ارتفاع عدد مبيعات تذاكر البطولة إلى 2.8 مليون تذكرة، معربا عن سعادته بنتائج مبيعات التذاكر والأرقام المسجلة بهذا الخصوص، مؤكدا جاهزية قطر لاستقبال العالم في البطولة التي ستترك أثرا ملموسا ليس على الدولة فحسب بل على كافة دول المنطقة.

وقال إن قطر أنهت تحضيراتها من كافة النواحي، وظهرت الملامح المونديالية في جميع مناطق وشوارع البلاد "كما أن كل شيء بات يوحي باقتراب المونديال والكل على أهبة الاستعداد وتم اختبار جميع المواقع وباتت جاهزة سواء المطارات أو شبكة المترو".

ولفت إلى أنه سيتم استخدام مطار الدوحة الدولي للطائرات الخاصة وذلك لتخفيف الضغط على مطار حمد الدولي، فضلا عن تجهيز منفذ أبو سمرة البري مع السعودية لاستقبال أكثر من 4 آلاف شخص في الساعة.

وأشار المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إلى وجود طلب متزايد على طلبات الإقامة خاصة في دور المجموعات حيث تلقت منصة الإقامة الرسمية نحو مليوني طلب.

مركز أخبار #قنوات_الكاس |

المهندس ياسر الجمال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: حوالي مليونين و300 الف تقدموا للحصول على بطاقة #هيا #قطر2022 pic.twitter.com/o6UragjlZP — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 17, 2022

آلية التشغيل

بدوره، قدم كولن سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم شرحا مفصلا لآخر الاستعدادات لما يخص الإجراءات التشغيلية للبطولة، مشيرا إلى هناك 168 موقعا رسميا تمثل المراكز التي تخص الآلية التشغيلية للمونديال تشمل المرافق وأماكن الجماهير ومراكز المتطوعين ومراكز التصاريح وبطاقات هيا إلى جانب استديوهات البث التلفزيوني.

وأشار إلى قائمة من 10 دول تتصدر عمليات شراء التذاكر من بينها قطر، السعودية، الولايات المتحدة، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، لافتا إلى أن الجماهير التي قامت بعمليات الشراء ستصلها رسائل إلكترونية من أجل الحصول على البطاقة الرقمية.

ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي -في تصريح للجزيرة نت- إن المؤتمر الذي عقد اليوم يهدف إلى إطلاع الجميع باستعدادات كأس العالم قبل شهر من انطلاقها، مشيرة إلى أن المؤتمر أجاب عن كافة تساؤلات وسائل الإعلام بشأن البطولة وتفاصيلها وبطاقة هيا وغيرها من المعلومات سواء الإقامة في قطر بطرح غرف فندقية جديدة أو التنقلات في الدولة أو الفعاليات التي ستستضيفها البلاد على هامش البطولة.