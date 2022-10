منتخب الكاميرون في كأس العالم.. متى تنتهي خيبات الدور الأول؟

كان منتخب الكاميرون أول منتخب أفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسخة إيطاليا 1990، إلا أن نتائجه في المونديال سرعان ما تراجعت بشكل واضح، إذ فشل منذ تلك النسخة في تخطي الدور الأول في 5 مناسبات، مما يجعله في مونديال قطر أمام رهان فك عقدة الدور الأول التي تلازمه منذ نحو 3 عقود.

تأسس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم 11 فبراير/شباط 1960، على أنقاض "الجامعة الكاميرونية للألعاب الرياضية" التي تأسست في 1947، وكان من بين مهامها تنظيم مسابقات رياضية بما فيها كرة القدم.

وانضم الاتحاد الكاميروني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1962، وإلى الاتحاد الأفريقي للعبة في 1963.

وكان نغانكو أموس أول رئيس في تاريخ الاتحاد، في حين يشرف حاليا على رئاسته النجم السابق لبرشلونة الإسباني ومنتخب الكاميرون صامويل إيتو، الذي تسلم المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد فوزه في الانتخابات على سايدو نغويا بـ43 صوتا مقابل 31.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني 1960، لعب منتخب الكاميرون أول مباراة في تاريخه واقترنت بثاني أعرض انتصار يحققه حتى الآن، وذلك أمام الصومال 9ـ2.

يملك المنتخب الكاميروني سجلا زاخرا بالمشاركات والألقاب القارية، إذ سجل حضوره في نهائيات كأس أمم أفريقيا في 20 دورة، وتوّج باللقب في 5 مناسبات في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، ويحتل المركز الثاني في عدد الألقاب خلف المنتخب المصري بسبعة ألقاب قارية.

🇨🇲 A last minute goal in Egypt’s net gifted Cameroon the #TotalEnergiesAFCON trophy back in 2017 🎯

That Vincent Aboubakr’s shot secured the 5th title for the Indomitable Lions 🏆 @FecafootOfficie pic.twitter.com/YCekjBiXGI

