منتخب الكاميرون في كأس العالم.. متى تنتهي خيبات الدور الأول؟

كان منتخب الكاميرون أول منتخب أفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسخة إيطاليا 1990، إلا أن نتائجه في المونديال سرعان ما تراجعت بشكل واضح، إذ فشل منذ تلك النسخة في تخطي الدور الأول في 5 مناسبات، مما يجعله في مونديال قطر أمام رهان فك عقدة الدور الأول التي تلازمه منذ نحو 3 عقود.

تاريخ منتخب الكاميرون

تأسس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم 11 فبراير/شباط 1960، على أنقاض "الجامعة الكاميرونية للألعاب الرياضية" التي تأسست في 1947، وكان من بين مهامها تنظيم مسابقات رياضية بما فيها كرة القدم.

وانضم الاتحاد الكاميروني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1962، وإلى الاتحاد الأفريقي للعبة في 1963.

وكان نغانكو أموس أول رئيس في تاريخ الاتحاد، في حين يشرف حاليا على رئاسته النجم السابق لبرشلونة الإسباني ومنتخب الكاميرون صامويل إيتو، الذي تسلم المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد فوزه في الانتخابات على سايدو نغويا بـ43 صوتا مقابل 31.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني 1960، لعب منتخب الكاميرون أول مباراة في تاريخه واقترنت بثاني أعرض انتصار يحققه حتى الآن، وذلك أمام الصومال 9ـ2.

المشاركات القارية والدولية

يملك المنتخب الكاميروني سجلا زاخرا بالمشاركات والألقاب القارية، إذ سجل حضوره في نهائيات كأس أمم أفريقيا في 20 دورة، وتوّج باللقب في 5 مناسبات في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، ويحتل المركز الثاني في عدد الألقاب خلف المنتخب المصري بسبعة ألقاب قارية.

🇨🇲 A last minute goal in Egypt’s net gifted Cameroon the #TotalEnergiesAFCON trophy back in 2017 🎯 That Vincent Aboubakr’s shot secured the 5th title for the Indomitable Lions 🏆 @FecafootOfficie pic.twitter.com/YCekjBiXGI — CAF (@CAF_Online) September 25, 2021

وخسر منتخب "الأسود غير المروضة" -الاسم الذي يعرف به منتخب الكاميرون- النهائي في مناسبتين كانت كلتاهما أمام مصر، وذلك في نسختي 1986 و2008، كما أنهى المسابقة ثالثا في 3 مرات، كانت آخرها في النسخة الماضية (2022) التي استضافها على أرضه.

كما فاز منتخب الكاميرون بذهبية مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2000 بعد الانتصار في النهائي على إسبانيا، وبلغ نهائي كأس القارات 2003 وانهزم أمام فرنسا بهدف دون رد، بعد أن كان أطاح في الدور الأول ببطل العالم آنذاك منتخب البرازيل بهدف لنجمه صامويل إيتو.

يشار إلى أن تلك الدورة شهدت وفاة نجم المنتخب الكاميروني مارك فيفيان فوي في مباراة نصف النهائي أمام كولومبيا عندما سقط على أرض الملعب في الدقيقة 72 من اللقاء، ولفظ آخر أنفاسه ولم تفلح محاولات الجهاز الطبي إسعافه.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب الكاميرون

على مدى أكثر من نصف قرن، كان المنتخب الكاميروني واحدا من أقوى المنتخبات في أفريقيا، وكان يضم لاعبين مميزين على المستوى العالمي.

وشهد منتخب الكاميرون أوج قوته خلال الثمانينيات من القرن الماضي عندما فرض سيطرته على الكرة الأفريقية، وتأهل إلى مونديال إسبانيا 1982، وتوج بكأس أمم أفريقيا 1984 و1988، وذلك بمشاركة ثلة من النجوم أمثال المهاجم التاريخي روجيه ميلا وحارسي المرمى جوزيف أنطوان بيل وتوماس نكونو، وستيفان تاتاو وإيمانوال كوندي وسيريل ماكاناكي وفرانسوا أومام بييك ولويس مفيدي وغيرهم ممن استمروا في العطاء حتى أوائل التسعينيات وأسهموا في وصول الكاميرون إلى ربع نهائي كأس العالم 1990.

كما تألق عدد آخر من اللاعبين الكاميرونيين الذين كانوا وراء التتويج بلقب أمم أفريقيا 2000 و2002، من بينهم باتريك مبوما وسولومون أولمبي وبيار وومي والراحل مارك فيفيان فوي وجيريمي نجيتاب وريمون كالا وريغوبار سونغ -المدرب الحالي للمنتخب- وسامويل إيتو، الذي يرأس حاليا اتحاد كرة القدم بعد مسيرة ملهمة كلاعب سواء في أندية برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي أو مع منتخب بلاده الذي لعب لفائدته 118 مباراة وسجل 56 هدفا.

مشاركات الكاميرون في كأس العالم

يملك المنتخب الكاميروني 8 مشاركات في كأس العالم، باعتبار النسخة المقبلة في قطر، ليكون بذلك أكثر منتخب أفريقي مشاركة في المونديال، علما أنه تأهل للمرة الأولى في نسخة إسبانيا 1982 واكتفى بالدور الأول.

وفوق ذلك، كان منتخب الأسود غير المروضة أول منتخب من القارة السمراء يبلغ ربع نهائي المونديال عندما تأهل عن المجموعة الثانية التي ضمت آنذاك حامل اللقب الأرجنتين فضلا عن روسيا ورومانيا، وتأهل في المركز الثاني بعد أن فجر مفاجأة مدوية في اللقاء الافتتاحي وأطاح بالأرجنتين بكامل نجومها (1ـ0) بفضل هدّافه فرنسوا أومام بييك.

وفي ثمن النهائي تأهل الكاميرون على حساب كولومبيا بهدفين لهدف بعد تمديد الوقت، لكن المسيرة الملهمة توقفت عند ربع النهائي بعد الخسارة في مباراة مثيرة أمام إنجلترا 3ـ2 بعد تمديد الوقت، علما أن زملاء روجيه ميلا كانوا متقدمين بهدفين لواحد حتى الدقائق الأخيرة.

An African football legend 🌍🙌 Happy 67th birthday to the one and only Roger Milla 🇨🇲@FecafootOfficie | @CAF_Online pic.twitter.com/YXJwObrcEg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 20, 2019

وباستثناء ذلك الإنجاز، رافق الإخفاق الكاميرونيين في كل مشاركاتهم الموالية وعددها 5، ففي مونديال الولايات المتحدة 1994 غادر زملاء أومام بييك المسابقة من الدور الأول، كما تكبدوا أثقل هزيمة في تاريخ مشاركاتهم وذلك أمام روسيا 6ـ1.

ولم تكن الحال أفضل في مونديال 1998 و2010 و2014 حيث كان الإخفاق نظيرا للكاميرون بمغادرة النهائيات من أول الأدوار.

مدرب منتخب الكاميرون

تم تعيين ريغوبار سونغ القائد السابق وصاحب اللقب القاري كلاعب في مناسبتين، مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون في فبراير/شباط الماضي بعد نهائيات أمم أفريقيا التي احتضنتها بلاده، وذلك خلفا للبرتغالي توني كونسيساو.

ونجح سونغ في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات مونديال قطر عقب مواجهتين مثيرتين أمام المنتخب الجزائري في مارس/آذار الماضي اختطف فيهما زملاء "إيكامبي" ورقة التأهل بهدف قاتل في آخر أنفاس مباراة الإياب في الجزائر.

أبرز اللاعبين الحاليين

سيكون المنتخب الكاميروني معززا بتشكيلة ينشط أغلب نجومها في أوروبا وبعض الدوريات الخليجية، وفي مقدمتهم أندريس أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، وكولينس فاي مدافع ستاندار دي لياج، وبيير كوندي متوسط ميدان ماينز، وكارل إيكامبي مهاجم أولمبيك ليون.

كما يضم المنتخب في خط المقدمة لاعبين مميزين على غرار إيريك شاوبو موتينغ مهاجم بايرن ميونخ، فضلا عن قائد المنتخب وهدافه الحالي فنسان أبو بكر الذي ينشط في نادي النصر السعودي.

جدول مباريات الكاميرون في كأس العالم

يلعب منتخب الكاميرون ضمن المجموعة السابعة لحساب الدور الأول بجانب منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا، ويستهل مبارياته بمواجهة سويسرا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب الجنوب، ثم يواجه صربيا يوم 28 من الشهر ذاته في ملعب الجنوب أيضا، على أن يختتم الدور الأول بملاقاة البرازيل في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022 في ملعب لوسيل.