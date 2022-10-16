منتخب الدانمارك في كأس العالم

لا تملك كرة القدم الدانماركية تاريخا يذكر في نهائيات كأس العالم، لكنها شهدت على مدى العقدين الأخيرين تطورا في نتائج المنتخب الدانماركي، الذي تأهل في 5 مناسبات للمونديال من بين آخر 7 دورات نهائية، آخرها في روسيا 2018.

وبعد الإنجاز القاري الوحيد في تاريخ منتخب الدانمارك في أمم أوروبا نسخة "يورو 1992″، يطمح الدانماركيون إلى تحقيق نتائج في مونديال قطر 2022 أفضل من تلك التي صنعوها في مونديال فرنسا 1998 عندما بلغوا ربع النهائي.

تاريخ المنتخب

دخلت كرة القدم إلى الدانمارك في النصف الثاني من القرن الـ19 عن طريق البحارة البريطانيين الذين ساهموا في نشر اللعبة هناك، ليتم تأسيس نادي "كوبنهاغن بولدكلوب" في العام 1876، وهو أقدم ناد كرة قدم في الدانمارك، وأقدم ناد في العالم خارج المملكة المتحدة.

بعد ذلك بنحو 13 عاما، وتحديدا يوم 18 مايو/أيار 1889، تأسس الاتحاد الدانماركي لكرة القدم، وهو أقدم اتحاد كرة قدم في العالم خارج دول بريطانيا العظمى، وانضم الاتحاد إثر ذلك إلى الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) في 1904، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي للعبة في أول مؤتمر تأسيسي في 1954.

خاضت الدانمارك في أكتوبر/تشرين الأول 1908 أول مباراة في تاريخها عندما فازت على منتخب فرنسا الرديف بتسعة أهداف نظيفة.

يرأس جيسبر مولر الاتحاد الدانماركي لكرة القدم منذ مطلع مارس/آذار 2014، وصعد لتولي ذلك المنصب خلفا للرئيس المتخلي عن منصبه آلان هانسن.

الدانمارك في البطولات القارية والدولية

لا يمكن الحديث عن مشاركات الدانمارك وتاريخها بالمسابقات القارية والدولية، دون الوقوف عند بطولة أمم أوروبا 1992، وتوج منتخب الدانمارك بلقب تلك النسخة التي أقيمت في السويد في حدث غير متوقع، ففي تلك النهائيات لم يكن زملاء الحارس بيتر شمايكل قد ضمنوا تأهلهم للنهائيات بعد احتلالهم المركز الثاني في مرحلة التصفيات، لكن الأحداث السياسية التي شهدتها يوغسلافيا آنذاك دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء مشاركة المنتخب اليوغسلافي الذي تصدر مجموعته، ليتم تعويضه بمنتخب الدانمارك.

وتوج منتخب الدانمارك آنذاك بقيادة مايكل لاودروب، باللقب بعد فوزه على ألمانيا في نهائي ملعب غوتبورغ بهدفين دون رد حملا إمضاء جون ينسن وكيم فيلفورت.

🏆 DENMARK 🏆 🇩🇰 #OTD at EURO '92, @DBUfodbold became European champions, beating Germany 2-0 in the final! 👏 pic.twitter.com/sJrlpAuRCR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2019

وباستثناء ذلك الإنجاز، لم يذهب منتخب الدانمارك أبعد من الدور نصف النهائي في مشاركاته الأوروبية، وحدث ذلك في 3 مناسبات في 1964 و1984 ثم في النسخة الماضية 2021 عندما خرج على يد منتخب إنجلترا بعد الخسارة في الأشواط الإضافية 2 ـ1.

وفي كأس القارات، أحرز منتخب الدانمارك اللقب في مشاركته الوحيدة بتاريخ المسابقة في النسخة الثانية التي احتضنتها السعودية في يناير/كانون الأول 1995، وذلك عقب فوزه في النهائي على الأرجنتين بهدفي ميكاييل لاودروب وراسموسين.

مشاركات الدانمارك في كأس العالم

في انتظار مشاركته السابعة في قطر 2022، سجل منتخب الدانمارك حضوره في النهائيات في 6 مناسبات، لكن ظهوره للمرة الأولى عالميا كان متأخرا، إذ انتظر النسخة 13 في المكسيك عام 1986 ليشارك للمرة الأولى، وغادر وقتها المسابقة من الدور ثمن النهائي.

وتصدرت الدانمارك المجموعة الخامسة بعد 3 انتصارات على أسكتلندا (1ـ0) وألمانيا الغربية (2ـ0) وأوروغواي (6ـ1)، لكن زملاء سورين ليربي انهاروا في ثمن النهائي أمام إسبانيا بخماسية كاملة مقابل هدف.

وكانت أفضل حصيلة مونديالية للدانمارك في نسخة فرنسا 1998 ببلوغ ربع النهائي قبل الخروج أمام البرازيل (3ـ2)، علما بأن الدانمارك حققت في تلك الدورة انتصارين وتعادلا واحدا وهزيمتين.

وشارك المنتخب الدانماركي في نهائيات 2002 و2010 و2018، ولم يحقق أفضل من التأهل للدور الثاني خلال تلك المشاركات.

أبرز اللاعبين في تاريخ الدانمارك

انتمى للمنتخب الدانماركي على امتداد تاريخ مشاركاته القارية والدولية عديد اللاعبين اللامعين، الذين كانوا وراء المشاركة الأولى في كأس العالم عام 1986، ومن بينهم سورين ليربي نجم أياكس الهولندي وبايرن ميونخ الألماني سابقا.

وفي أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات برز جيل جديد للكرة الدانماركية يقوده مايكل لاودروب (104 مباراة دولية) وشقيقه الأصغر براين لاودروب (82 مباراة دولية) والحارس السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي بيتر شمايكل وهنريك لارسن ولارس أولسن وغيرهم.

أما نجوم بداية الألفية الحالية فأبرزهم المهاجم السابق لميلان الإيطالي جون دال توماسون، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 52 هدفا، ونيكلاس بيندر ودينيس رامدال وتوماس هيلفيغ وغيرهم.

أبرز لاعبي الدانمارك في مونديال قطر

يتصدر قائمة المنتخب الدانماركي التي ينتظر مشاركتها في مونديال قطر 2022، كريستيان إيريكسن لاعب مانشستر يونايتد حاليا ولاعب إنتر ميلان وتوتنهام السابق، الذي خاض حتى الآن 117 مباراة بقميص الدانمارك وسجل 39 هدفا.

وكان إيريكسن تعرض إلى سكتة قلبية مفاجئة خلال مباراة الدانمارك وفنلندا ضمن الدور الأول من نهائيات كأس أمم أوروبا 2021، عندما سقط على العشب في الدقيقة 42 من المباراة قبل نقله بسرعة إلى إحدى المصحات.

وبعد متابعة صحية دقيقة، خضع إيريكسن إلى عملية جراحية في القلب واستكمل فترة نقاهة مطولة قبل أن يسمح له الأطباء باستئناف ممارسة كرة القدم، وظهر مجددا في تشكيلة منتخب بلاده يوم 26 مارس/آذار 2022 في مباراة ودية أمام هولندا.

وبجانب إيريكسن، يعوّل منتخب الدانمارك على جاهزية حارس مرمى نيس الفرنسي كاسبر شمايكل نجل القائد السابق بيتر شمايكل، وسيمون كاير (ميلان الإيطالي)، وأندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، ودانيال فاس (فالنسيا الإسباني)، ومارتن برايتوايت (إسبانيول)، وكاسبر دولبرغ (إشبيلية) وغيرهم.

مدرب منتخب الدانمارك

في يونيو/حزيران 2019، أعلن الاتحاد الدانماركي اتفاقه مع المدرب كاسبر هولماند لقيادة المنتخب الأول خلفا للنرويجي أيج هاريدي.

وتسلم هولماند (50 عاما) المقاليد الفنية في يوليو/حزيران 2020، ونجح في قيادة المنتخب لبلوغ نصف نهائي بطولة أوروبا للأمم 2021 والتأهل لمونديال قطر 2022.

مباريات الدانمارك في كأس العالم 2022

يخوض منتخب الدانمارك الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا.

ويستهل الدانمارك مشاركته يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بملاقاة المنتخب التونسي في ملعب المدينة التعليمية، ثم يتبارى في الجولة الثانية أمام نظيره الفرنسي في 26 من الشهر ذاته في ملعب 974، أما المباراة الأخيرة في الدور الأول فتجمعه بمنتخب أستراليا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في ملعب الجنوب.