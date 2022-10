منتخب الدانمارك في كأس العالم

لا تملك كرة القدم الدانماركية تاريخا يذكر في نهائيات كأس العالم، لكنها شهدت على مدى العقدين الأخيرين تطورا في نتائج المنتخب الدانماركي، الذي تأهل في 5 مناسبات للمونديال من بين آخر 7 دورات نهائية، آخرها في روسيا 2018.

وبعد الإنجاز القاري الوحيد في تاريخ منتخب الدانمارك في أمم أوروبا نسخة "يورو 1992″، يطمح الدانماركيون إلى تحقيق نتائج في مونديال قطر 2022 أفضل من تلك التي صنعوها في مونديال فرنسا 1998 عندما بلغوا ربع النهائي.

دخلت كرة القدم إلى الدانمارك في النصف الثاني من القرن الـ19 عن طريق البحارة البريطانيين الذين ساهموا في نشر اللعبة هناك، ليتم تأسيس نادي "كوبنهاغن بولدكلوب" في العام 1876، وهو أقدم ناد كرة قدم في الدانمارك، وأقدم ناد في العالم خارج المملكة المتحدة.

بعد ذلك بنحو 13 عاما، وتحديدا يوم 18 مايو/أيار 1889، تأسس الاتحاد الدانماركي لكرة القدم، وهو أقدم اتحاد كرة قدم في العالم خارج دول بريطانيا العظمى، وانضم الاتحاد إثر ذلك إلى الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) في 1904، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي للعبة في أول مؤتمر تأسيسي في 1954.

خاضت الدانمارك في أكتوبر/تشرين الأول 1908 أول مباراة في تاريخها عندما فازت على منتخب فرنسا الرديف بتسعة أهداف نظيفة.

يرأس جيسبر مولر الاتحاد الدانماركي لكرة القدم منذ مطلع مارس/آذار 2014، وصعد لتولي ذلك المنصب خلفا للرئيس المتخلي عن منصبه آلان هانسن.

لا يمكن الحديث عن مشاركات الدانمارك وتاريخها بالمسابقات القارية والدولية، دون الوقوف عند بطولة أمم أوروبا 1992، وتوج منتخب الدانمارك بلقب تلك النسخة التي أقيمت في السويد في حدث غير متوقع، ففي تلك النهائيات لم يكن زملاء الحارس بيتر شمايكل قد ضمنوا تأهلهم للنهائيات بعد احتلالهم المركز الثاني في مرحلة التصفيات، لكن الأحداث السياسية التي شهدتها يوغسلافيا آنذاك دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء مشاركة المنتخب اليوغسلافي الذي تصدر مجموعته، ليتم تعويضه بمنتخب الدانمارك.

وتوج منتخب الدانمارك آنذاك بقيادة مايكل لاودروب، باللقب بعد فوزه على ألمانيا في نهائي ملعب غوتبورغ بهدفين دون رد حملا إمضاء جون ينسن وكيم فيلفورت.

