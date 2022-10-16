نشر حساب وزارة الرياضة السعودي على تويتر، مقطع فيديو لرجل سعودي محب للرياضة التي يحافظ على ممارستها بالرغم من تجاوزه سن الـ 85 عاما، حيث يظهر "خلف البلوي"، متحدثا في الفيديو عن أهمية الرياضة للإنسان في كافة مراحل الحياة.

وعلقت وزارة الرياضة، نص على الفيديو، قائلة "يتنفس الرياضة ويعتبرها جزءا أساسيا من حياته.. يعد من أكبر الرياضيين، خلف البلوي.. 85 عاما".

وأوضح البلوي -وهو يؤدي العديد من التمارين والأعمال منها الجري والمشاركة في السباقات- أن الرياضة تكسب الإنسان القوة والسلامة في الجسم، ويظهر الفيديو رعيه أغنامه ومشاركته للرياضة في كافة تفاصيل حياته.

وكشف عن مشاركته في العديد من السباقات منها ماراثونات الجوف وأبها ومنطقة تبوك وآخرها الرياض، وأفصح ضاحكا، "عن تخوف لجنة الكشف عن تقدمه للسباق، ورفضها إدخاله إلا أن يتحمل مسؤولية نفسه".

حلقتنا الثانية من ⁧#حكاية_في_الرياضة ⁩ 2️⃣ يتنفس الرياضة ويعتبرها جزء أساسي من حياته .. يعد من أكبر الرياضيين 🤝 خلف البلوي .. 85 عاماً يتحدث👇: pic.twitter.com/aq1WghkU1L — وزارة الرياضة (@gsaksa) October 14, 2022

واستعرض البلوي مشاركته في ماراثون الرياض 2018، والذي وصل لمسافة تقدر بـ11 كيلومترا، وفوزه بالمركز الـ15 من بين نحو 5 آلاف متسابق، مؤكدا رغبته المشاركة في أي سباق سيجرى قريبا.

ونصح المتقاعدين بممارسة الرياضة من جري وسباحة؛ من أجل حماية أجسادهم من الأمراض والعلل، قائلا "الرياضة تعطيك الصحة والعافية"، موضحا أنه كلما زادت المسافة كان لها الأفضلية لديه.