منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم.. حلم عمره 90 عاما

في مشاركته الـ11 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، يتطلع منتخب الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2022 وتكرار الإنجاز الذي حققه في أول نسخة للمونديال.

تاريخ المنتخب الأميركي

تأسس اتحاد الولايات المتحدة الأميركية لكرة القدم عام 1913، وانضم إلى الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) للعبة في أغسطس/آب 1913 بشكل مؤقت، قبل أن ينال عضوية الفيفا رسميا انطلاقا من يونيو/حزيران 1914، وفي 1961 كان من بين الأعضاء المؤسسين لاتحاد كرة القدم لدول أميركا الشمالية والكاريبي المسمى اختصارا "كونكاكاف".

ترأست سيندي بارلو كون، وهي لاعبة سابقة بمنتخب الولايات المتحدة للسيدات، الاتحاد الأميركي لكرة القدم منذ مارس/آذار 2020، وأعيد انتخابها في منصبها يوم 15 مارس/آذار الماضي بعد فوزها بنسبة 52.9% من الأصوات على حساب منافسها كارلوس كورديرو.

وتعد بارلو كون أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم.

ولعب المنتخب الأميركي أول مباراة دولية في تاريخه يوم 16 أغسطس/آب 1916، وفاز على نظيره السويدي 3ـ2.

وتكبد الأميركيون أثقل هزيمة في تاريخهم حين خسروا أمام النرويج 11-صفر يوم 11 أغسطس/آب 194، وانتظروا 60 عاما لتسجيل أكبر انتصار لهم حين هزموا باربادا 8-صفر يوم 15 يونيو/حزيران 2008.

ويحتل المنتخب الأميركي المركز 16 في الترتيب الدولي للمنتخبات الصادر في شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

مشاركات الولايات المتحدة في البطولات القارية والإقليمية

يشارك منتخب الولايات المتحدة في مسابقة "الكأس الذهبية" (غولدن كاب)، وهي المسابقة القارية الرسمية لمنتخبات كونكاكاف والتي تم إنشاؤها في 1963، لكن المنتخب الأميركي انتظر حتى النسخة التاسعة عام 1985 ليسجل أول مشاركاته في تلك المسابقة عندما اكتفى بالدور الأول.

في 1989، بلغ منتخب الولايات المتحدة الدور النهائي، قبل أن يفرض سيطرة كلية على المسابقة بداية من 1991 عندما استضاف البطولة للمرة الأولى وحتى 2021 تاريخ النسخة 16، علما أن بطولة "الكأس الذهبية" أصبحت تستضيفها الولايات المتحدة بانتظام منذ العام 1991.

وتوج المنتخب الأميركي بلقب هذه البطولة 7 مرات (رقم قياسي) وذلك سنوات 1991 و2002 و2005 و2007 و2013 و2017 و2021، في حين بلغ الدور النهائي في 6 مناسبات.

ونتيجة سيطرته على كأس كونكاكاف، شارك منتخب الولايات المتحدة في كأس القارات 4 مرات، وحقق في نسخة 2009 في جنوب أفريقيا أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته ببلوغه النهائي قبل خسارته من البرازيل 3ـ2.

كما شارك المنتخب الأميركي في كوبا أميركا في مناسبتين، وذلك في 1995 و2016، وأنهى المسابقة رابعا في كلتيهما.

أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب الأميركي

رغم تعدد مشاركاته القارية والعالمية، فإن المنتخب الأميركي لا يملك تاريخا كبيرا في كرة القدم، ولم يبرز في صفوفه الكثير من اللاعبين في الأندية العالمية، وقد يكون ذلك نتيجة أن الولايات المتحدة الأميركية تعد من البلدان القلائل التي لا تمثل كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى فيها، حيث تأتي بعد كرة السلة وكرة القدم الأميركية في سلم الشعبية.

ومن أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب كوبي جونس صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية برصيد 164 مباراة، وحارسا المرمى توني ميولا وتيم هاوارد، والمدافع ألكسي لالاس، وإيريك وينالدا وكلاوديو رينا وجو ماكس مور.

كما برز بشكل لافت في تاريخ المنتخب الأميركي كل من لندن دونوفان وكلينت ديمسي، اللذين تألقا في مونديال 2002، ويملكان مناصفة الرقم القياسي في عدد الأهداف مع منتخب بلدهما برصيد 57 هدفا لكل منهما.

مشاركات المنتخب الأميركي في كأس العالم

وصل منتخب الولايات المتحدة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 11 مناسبة، وفي أول نسخة للمونديال بأوروغواي، وصل المنتخب الأميركي لنصف النهائي عندما هزم بلجيكا وباراغواي بنتيجة واحدة (3ـ0)، لكنه تكبد فيما بعد خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بنتيجة 6-1.

استضافت الولايات المتحدة في 1994 لأول مرة في تاريخها كأس العالم، وبلغت الدور الثاني قبل الخروج بعد الخسارة بهدف أمام البرازيل، التي أحرزت اللقب في تلك الدورة.

وشارك منتخب الولايات المتحدة للمرة السادسة في النهائيات خلال مونديال فرنسا 1998، ليقدم أسوأ مشاركة بتاريخه عندما تكبد 3 هزائم في الدور الأول أمام ألمانيا ويوغسلافيا ثم ضد إيران (2 ـ1) في مباراة وصفت بأنها الأكثر إثارة بسبب الخلاف السياسي بين البلدين.

وتزامنت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان مع ثاني أفضل مشاركة للولايات المتحدة، عندما حلت في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، ثم الفوز على المكسيك في ثمن النهائي 2ـ0، قبل الخروج أمام ألمانيا في ربع النهائي 1ـ0.

وفي نسختي 2010 و2014 اكتفى المنتخب الأميركي بخوض مباريات الدور الأول.

أبرز لاعبي الولايات المتحدة في مونديال قطر

يعوّل المنتخب الأميركي على نخبة من اللاعبين الذين ينشط أغلبهم في الدوري الأميركي الممتاز على غرار الحارس سين جونسون من نيويورك سيتي، وأرون لونغ من ريد بول نيويورك، ودياندر يدلين من أنتر ميامي، وكيلين أكوستا من لوس أنجلوس.

أما أفضل لاعبي المنتخب فينشطون في أوروبا مثل كريستيان بوليسيتش لاعب وسط تشلسي الإنجليزي والذي خاض 52 مباراة دولية وسجل 21 هدفا من بينها 5 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما يضم المنتخب أنطوني روبنسون لاعب فولهام الإنجليزي، وويستون ماكيني متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، وتيموتي وياه مهاجم ليل الفرنسي.

مدرب المنتخب الأميركي لكرة القدم

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2018، عين الاتحاد الأميركي لكرة القدم المدرب غريغ بيرهالتر على رأس المنتخب الأول، وقاده للتأهل لكأس العالم 2022 بعد أن توج معه بالكأس الذهبية 2021 وكأس رابطة منتخبات الكونكاكاف في العام ذاته.

سيكون بيرهالتر من القلائل الذين يخوضون نهائيات المونديال لاعبا ومدربا، وذلك بعد أن شارك مع منتخب بلاده لاعبا في مونديال 2002 ثم 2006.

جدول مباريات الولايات المتحدة في كأس العالم 2022

يخوض المنتخب الأميركي الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات ويلز وإنجلترا وإيران، ويستهل مبارياته بملاقاة منتخب ويلز يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب أحمد بن علي، قبل أن يباري منتخب إنجلترا يوم 25 من الشهر ذاته في ملعب البيت على أن ينهي الدور الأول بمواجهة إيران يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب الثمامة.