الجزيرة نت على إنستغرام.. التخصص عنوان المرحلة

أطلقت "الجزيرة نت" أخيرا حسابات على منصة "إنستغرام" لصفحاتها المتخصصة وهي الرياضة والاقتصاد والصحة والتقنية.

ويقدم كل حساب محتوى أكثر عمقا وتخصصا بطريقة بسيطة وواضحة لتصل إلى أكبر شريحة من المتابعين.

وتتضمن الحسابات على "إنستغرام" مقالات من موقع الجزيرة نت، وأخبارا عاجلة، إضافة إلى فيديوهات طويلة وقصيرة تشرح ما وراء الخبر وتقدم وجبة إخبارية متكاملة.

ففي الرياضة يسابق موقع "الجزيرة نت" الزمن ليصل إلى الهدف، ويستخدم التقنية لمراقبة تقلبات السوق وعيونه شاخصة دائما على الاقتصاد بخاصة تقلبات أسعار النفط والغاز والأسهم والأسواق المالية وأسعار العملات والمعادن، وعند الانتكاسة فعلى المتابعين ألا يقلقوا فصحتهم بين أيد أمينة؛ تسعفهم وتعتني بهم.

ويعدّ هذا المشروع صفحة جديدة في مسيرة "الجزيرة نت"، وهو جزء من التطويرات الرقمية التي شرع الموقع التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية في إدخالها على موقعه الإلكتروني.

حساب الرياضة على إنستغرام: الجزيرة رياضة • Aljazeera Sports (@aljazeera.sports) • Instagram photos and videos

حساب الاقتصاد على إنستغرام: الجزيرة اقتصاد (@aljazeeraeconomy) • Instagram photos and videos

حساب التقنية على إنستغرام: الجزيرة تقنية (@aljazeeratechnology) • Instagram photos and videos

حساب الصحة على إنستغرام: الجزيرة صحة – Aljazeera Health (@aljazeerahealth) • Instagram photos and videos