منتخب غانا.. روح مونديال 2010 سلاح "البلاك ستارز" في قطر

في مشاركته الرابعة في تاريخه بكأس العالم، يطمح المنتخب الغاني إلى تكرار إنجاز دورة جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور ربع النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أول منتخب أفريقي يصل الدور قبل النهائي.

تاريخ منتخب غانا

تأسس الاتحاد الغاني لكرة القدم في عام 1957 بعد أشهر قليلة على استقلال البلاد، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في عام 1958.

كان جيان أوهين أول رئيس للاتحاد الغاني لكرة القدم وذلك بين عامي 1957 و1960، أما الرئيس الحالي للاتحاد فهو كويرت أوكراكو الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

بدأ منتخب غانا نشاطه قبل تأسيس الاتحاد المحلي لكرة القدم وذلك سنة 1950 بمباراة ودية أمام لاعبين من نيجيريا وانتهى بفوز غانا بهدف دون رد.

المشاركات القارية والدولية

يعد المنتخب الغاني واحدا من أقوى المنتخبات الأفريقية وأكثرها حضورا في كأس أمم أفريقيا حيث شارك في النهائيات في 21 مناسبة وتوج باللقب في 4 مناسبات، فيما خسر بالدور النهائي في 5 مناسبات وذلك سنوات 1968 و1970 و1992 و2010 و2015.

واستضافت غانا بطولة كأس أمم أفريقيا 4 مرات في سنوات 1963 و1978 و2000 (تنظيم مشترك مع نيجيريا) و2008 وهي أكثر الدول المستضيفة للبطولة بجانب مصر.

وغاب المنتخب الملقب بـ"البلاك ستارز" (النجوم السوداء) عن المشاركة في أول 3 بطولات في المسابقة، لكن مشاركته الأولى في نسخة 1963 التي نال شرف استضافتها اقترنت بالتتويج باللقب لأول مرة.

وكررت غانا الإنجاز ذاته في نسخة 1965، حيث انتزعت اللقب من المنتخب التونسي مستضيف البطولة بعد الفوز في النهائي (3 ـ2).

وفي نسخة "الكان 1978" منح الاتحاد الأفريقي مجددا غانا شرف التنظيم لتستغل إقامة البطولة على أرضها وتفوز في النهائي على أوغندا (2 ـ 0) وتتوج بثالث ألقابها القارية وذلك تحت قيادة المدرب تشارلز غيامفي الذي أحرز لقبه الثالث بعد 1963 و1965، ليكون بذلك أكثر مدرب يتوج بالبطولة بالتساوي مع المصري حسن شحاتة بـ3 ألقاب أفريقية.

وفي دورة 1982 التي حظيت ليبيا بشرف تنظيمها، حقق المنتخب الغاني تتويجه الرابع بعد الفوز في النهائي على المنتخب الليبي بركلات الترجيح (7 ـ 6) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب

يعتبر المهاجم السابق لأولمبيك مرسيليا أبيدي أيو الملقب بأبيدي بيلي، واحدا من ألمع نجوم الكرة الأفريقية وأيقونة كرة القدم الغانية.

وخاض بيلي الجانب الأكبر من مسيرته في أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وفاز بالكرة الذهبية الأفريقية في 3 مناسبات متتالية سنوات 1991 و1992 و1993 وشارك في كأس أمم أفريقيا 5 مرات حيث توج باللقب في دورة 1982 وبلغ النهائي بعد ذلك بـ10 سنوات.

وضم المنتخب الغاني نجوما آخرين من الجيل الذهبي لبداية التسعينيات من القرن الماضي، لعل أبرزهم المهاجم أنطوني يبواه مهاجم هامبورغ الألماني السابق وشارل أكونور وإسحاق أساري وآخرون.

كما ظهر جيل آخر في أوائل الألفية الحالية وقاد غانا لأول مرة لكأس العالم وذلك في نسخة 2006 عندما ضم عددا من اللاعبين البارزين أمثال أسامواه جيان صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية برصيد 109 مباريات وجون مينساه وسامويل أوزاي كوفور مدافع بايرن ميونخ السابق وستيفان أبياه لاعب وسط يوفنتوس سابقا ومايكل إيسيان مدافع تشلسي السابق وسولي مونتاري لاعب وسط إنتر ميلان سابقا وغيرهم.

مشاركات غانا في كأس العالم

قبل مشاركته في مونديال قطر، تأهل منتخب غانا لنهائيات كأس العالم 3 مرات أولها في نسخة ألمانيا 2006، وفي أول مشاركة تمكن من المرور للدور الثاني بعد الهزيمة أمام إيطاليا 2-0 والفوز على التشيك 2-0 وعلى منتخب الولايات المتحدة 2 ـ1، قبل أن يخرجه متخب البرازيل في ثمن النهائي عقب الخسارة بثلاثية نظيفة.

وفي نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، أصبحت غانا ثالث منتخب أفريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) يبلغ ربع نهائي المونديال حيث نجح في التأهل عن مجموعة ضمت ألمانيا وصربيا وأستراليا، ثم هزم منتخب الولايات المتحدة 2 ـ1 في ثمن النهائي قبل أن يودع البطولة في سيناريو مثير ودراماتيكي أمام أوروغواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وذلك بعد أن أهدر مهاجمه جيان أسامواه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ليمر المنتخبان للركلات الترجيحية التي ابتسمت لزملاء دييغو فورلان.

وفي دورة البرازيل 2014، اكتفت غانا بالدور الأول بعد خسارتين وتعادل واحد (2 ـ2) أمام ألمانيا التي توجت فيما بعد باللقب.

مدرب منتخب غانا

عقب الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2022، أقال الاتحاد الغاني مدرب المنتخب الأول، الصربي ميلومان راجيفيتش، وعين اللاعب السابق أوتو أدو مدربا مؤقتا وذلك في فبراير/شباط 2022.

ونجح أدو، الذي شارك مع منتخب غانا في مونديال ألمانيا 2006، في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بفضل التعادل على أرض نيجيريا (1 ـ1) في إياب الدور الحاسم وذلك بعد تعادل دون أهداف في أكرا.

أبرز اللاعبين في منتخب غانا

يعتبر أندري أيوه لاعب السد القطري، وشقيقه الأصغر جوردان أيوه مهاجم كريستال بالاس اثنين من أبرز ركائز المنتخب الغاني في الوقت الراهن، فقد خاض أندري وهو الإبن الأكبر لأبيدي أيقونة الكرة الغانية 107 مباريات دولية وسجل 22 هدفا، فيما سجل شقيقه جوردان 18 هدفا في 75 مباراة بقميص غانا.

وإلى جانب الأخوين أيوه، يعول منتخب غانا على لاعبين آخرين ينشط أغلبهم في أوروبا مثل إدريسا بابا محمد لاعب مايوركا الإسباني وإيناكي ويليامس لاعب أتلتيك بيلباو ودانيال أمارتاي من ليستر الإنجليزي وطاريق لامبتي متوسط ميدان برايتون الإنجليزي وتوماس بارتي متوسط ميدان أرسنال والذي كان صاحب هدف التأهل للمونديال في شباك منتخب نيجيريا خلال الدور الحاسم.

جدول مباريات غانا في كأس العالم 2022

يلعب المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية والأوروغواي.

ويستهل منتخب "البلاك ستارز" مشاركته في مونديال قطر بملاقاة البرتغال يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب 974، ثم يلاقي كوريا الجنوبية يوم 28 من الشهر ذاته في ملعب المدينة التعليمية، ليختتم الدور الأول بمواجهة الأوروغواي يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2022 في ملعب الجنوب.