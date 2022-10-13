رغبة في تشجيع أكبر عدد من جماهير المونديال لزيارتها أعلنت المملكة العربية السعودية تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لدخول مشجعي كأس العالم، ممن يحملون بطاقة "هيّا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير على قرار تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية بوزارة الخارجية التي تقوم بإصدار تأشيرة دخول إلى المملكة، لحاملي بطاقة المشجع "هيّا" الخاصة ببطولة كأس العالم بقطر.

كانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر قالت إن بطاقة "هيّا" تمثل البوابة الوحيدة للمشجعين الراغبين في الدخول إلى دولة قطر خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتشمل كافة الجماهير من مواطنين ومقيمين وأيضا الجماهير العالمية.

ورحبت السعودية في أغسطس/آب بجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي مونديال قطر، إذ أعلنت أنها ستتيح لهم طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، إلا أنها كانت وفق مبلغ مالي محدد ليأتي القرار الحالي ليجعلها مجانية.

التأشيرة الإلكترونية مجاناً لزوار المملكة من حاملي بطاقة هيّا الخاصة بفعالية كأس العالم2022 . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 11, 2022

ضوابط محددة

وأوضحت الوزارة، أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وفقا للضوابط التالية:

السماح لحاملي بطاقة مشجع "هيّا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بـ10 أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.

يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوما.

يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.

يشار إلى أن السعودية ستقيم منطقة للجماهير خلال موسم الرياض 2022، الذي يقام تحت شعار "فوق الخيال"، وتنطلق فعالياته بداية من 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتتسع المنطقة لأكثر من 20 ألفا من جماهير كأس العالم لكل مباراة حيث سيتم بث مباريات البطولة، وتضم معرضا للاعب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، ومعرضا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

وفي بيان لها تعليقا على ذلك، رحبت هيئة السياحة السعودية بتقديم وزارة الخارجية تأشيرة جديدة متعددة الدخول إلى المملكة العربية السعودية للزوار الحاملين لبطاقة "هيّا".

وقالت الهيئة في بيانها إن السعودية تعد من الوجهات القريبة من كأس العالم، إذ تقع على بُعد مسافة قصيرة من دولة قطر مما يجعلها وجهة عملية وملائمة للزيارة لكل جماهير كأس العالم، وأشارت إلى أن زوار المملكة العربية السعودية سيستمتعون بالثقافة العربية الأصيلة والمغامرات الشيقة واستكمال تجربتهم أثناء وجودهم في المنطقة بمناسبة المونديال.