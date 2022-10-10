منتخب البرتغال في كأس العالم 2022.. فرصة رونالدو الأخيرة لمعانقة المجد

رغم أن تشكيلة المنتخب البرتغالي لكرة القدم لم تخل يوما من النجوم، فإنه عجز عن الذهاب بعيدا في بطولات كأس العالم، وأقصى ما بلغه كان المركز الثالث في نسخة 1966 في مشاركته الأولى.

لم تستفد البرتغال من نجومية أحد أفضل أساطير كرة القدم على مر التاريخ وهو الفهد الأسمر أوزيبيو الذي اعتزل عام 1980، بينما تقترب شمس نجمها الحالي كريستيانو رونالدو من الأفول، من دون أن تحقق حلم التتويج بكأس العالم.

تأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

أُسّس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في 26 أغسطس/آب 1914، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو/أيار 1923، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في عام 1954.

يترأس فيرناندو غوميز مجلس إدارة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2011.

خاض المنتخب البرتغالي أولى مبارياته الدولية بلقاء ودّي ضد جاره الإسباني (ديربي أيبيريا) وذلك يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1921، وخسره بهدف مقابل 3 في مدريد.





أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب البرتغال

حتى ما قبل عصر رونالدو، كان أوزيبيو هو النجم الأعظم في تاريخ البرتغال، لكن كريستيانو بأرقامه وإنجازاته بات أفضل من دافع عن ألوان "برازيل أوروبا"، فهو هدافه التاريخي (117 هدفا) وأكثر من مثّله (189 مباراة).

وفضلا عن ذلك، يدين البرتغاليون بكثير من الفضل لرونالدو بالتتويج باللقب الأول في تاريخهم، حين فازوا ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، وتلا ذلك التتويج بدوري الأمم عام 2019.

وإلى جانب أوزيبيو ورونالدو، أنجبت البرتغال نجوما آخرين أمتعوا العالم سواء مع المنتخب أو أنديتهم، مثل لويس فيغو وروي كوستا ونونو غوميش وباوليتا ولويس ناني وجواو موتينيو وفرناندو كوتو وريكاردو كواريسما وغيرهم كثير.

المشاركات القارية لمنتخب البرتغال

سجل المنتخب البرتغالي حضوره في 7 نسخ فقط من أصل 16 في بطولة كأس أمم أوروبا، التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1960.

وانتظر "برازيل أوروبا" حتى النسخة السابعة من أجل أول مشاركة، وبالتحديد في فرنسا عام 1984، ثم غابوا مجددا 12 عاما، قبل العودة في يورو 1996 في إنجلترا.

ومنذ تلك النسخة، أصبح البرتغاليون ضيوفا دائمين على كأس أمم أوروبا، حتى توّجوا بلقبهم الوحيد في نسخة فرنسا 2016.

أما على صعيد بطولة دوري أمم أوروبا فقد نجح رفاق كريستيانو رونالدو في التتويج بلقب الموسم الأول من البطولة التي انطلقت في 2018-2019، لكن البرتغال لم تذهب أبعد من دور المجموعات في النسخة الثانية والثالثة من البطولة.

مشاركات منتخب البرتغال في كأس العالم

شارك المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 7 مرات، ويتأهب للظهور الثامن في مونديال قطر 2022.

بدأت مشاركات منتخب البرتغال في كأس العالم منذ نسخة 1966 في إنجلترا، وفيه حقق منتخب "برازيل أوروبا" أفضل إنجازاته على الإطلاق باحتلال المركز الثالث.

وفي بقية المشاركات، أُقصي المنتخب البرتغالي من الدور الأول في 3 مناسبات، ومن ثمن النهائي مرتين، بينما احتل المركز الرابع في مونديال ألمانيا 2006.

وفيما يتعلق بكأس العالم للقارات، مثّل منتخب البرتغال القارة العجوز في البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2017، وهو الظهور الوحيد له في البطولة.

في تلك النسخة، بلغ منتخب البرتغال نصف النهائي، وخسر أمام تشيلي بركلات الترجيح، لكنه عوض ذلك بالمركز الثالث عقب الفوز على المكسيك في المباراة الترتيبية.

مباريات البرتغال في كأس العالم 2022

أُجبر المنتخب البرتغالي على خوض مباراتي الملحق الأوروبي من أجل اللحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما نجح فيه بفوزين على تركيا ومقدونيا الشمالية.

أوقعت القرعة منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، وسيفتتح مبارياته بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب 974، قبل أن يصطدم بمنتخب أوروغواي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب لوسيل.

ويختتم منتخب "برازيل أوروبا" مبارياته في الدور الأول باللعب ضد كوريا الجنوبية، يوم الثاني ديسمبر/كانون الأول 2022 على ملعب المدينة التعليمية.

وقبل وقت وجيز من انطلاق مونديال قطر 2022، تعرض لاعبو المنتخب البرتغالي، وعلى رأسهم النجم كريستيانو رونالدو، لكثير من الانتقادات في الصحافة البرتغالية بسبب تراجع مستواهم، خصوصا عقب الخسارة على أرضهم أمام إسبانيا في دوري أمم أوروبا.

ومع ذلك يبقى المنتخب البرتغالي قادرا على تقديم نسخة رائعة في مونديال قطر، بوجود رونالدو الذي اعتاد مثل هذا النوع من الضغوط، إلى جانب زملائه برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا وجواو فيلكس وجواو كانسيلو.

مدرب منتخب البرتغال

تولى فيرناندو سانتوس مهمة تدريب منتخب البرتغال في 23 سبتمبر/أيلول 2014، خلفا لمواطنه باولو بينتو الذي استقال بعد خسارة مفاجئة أمام ألبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2016).

ونجح سانتوس في قيادة منتخب البرتغال للتتويج بأول لقب في تاريخه، بالفوز على فرنسا، الدولة المستضيفة ليورو 2016.

كما منح الرجل البالغ من العمر 67 عامًا بلاده لقبا جديدا هو دوري أمم أوروبا في نسختها الأولى، موسم 2018-2019، غير أنه أُقصي من النسختين التاليتين من مرحلة المجموعات.

كذلك ودعت البرتغال مع سانتوس بطولة يورو 2020 من ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهو ما حدث أيضا ضد أورغواي في المرحلة نفسها من كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي المجمل، قاد سانتوس المنتخب البرتغالي في 103 مباراة، فاز في 64 منها، وتعادل 21 مرة، وخسر 18 مواجهة.